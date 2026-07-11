Μικρή άνοδος για τη Σαντορίνη στη λίστα Travel+Leisure· σημαντικές μεταβολές για τα ελληνικά νησιά

Στην ετήσια έρευνα του αμερικανικού περιοδικού Travel + Leisure η Σαντορίνη ανέβηκε δύο θέσεις στην ευρωπαϊκή κατάταξη· πέντε ελληνικά νησιά βρίσκονται στην κορυφαία 15άδα, ενώ η διεθνής προτίμηση μετακινείται εκτός Ευρώπης.

Αποτέλεσμα της έρευνας και τοπικές επιπτώσεις

Στην ετήσια ψηφοφορία των αναγνωστών του περιοδικού Travel + Leisure, που αξιολόγησε πάνω από 10.000 ταξιδιωτικές εμπειρίες και συγκέντρωσε τη γνώμη περισσότερων από 207.000 αναγνωστών, η Σαντορίνη σημείωσε μικρή βελτίωση στην ευρωπαϊκή κατάταξη, ανεβαίνοντας από την 13η στην 11η θέση. Η εξέλιξη αυτή δεν προτάσσει το νησί στις κορυφαίες παγκόσμιες θέσεις: η Σαντορίνη απουσιάζει και φέτος από την παγκόσμια λίστα με τα 25 καλύτερα νησιά.

“Travel + Leisure”

Η πραγματικότητα για τη φετινή χρονιά δείχνει ευρύτερες μετατοπίσεις προτιμήσεων: το πρώτο ευρωπαϊκό νησί εμφανίζεται στη 12η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ στην κορυφή παγκοσμίως βρέθηκε το Κο Σαμούι της Ταϊλάνδης.

Τι σημαίνουν τα αποτελέσματα για τη Σαντορίνη και την περιοχή

Η άνοδος κατά δύο θέσεις στην ευρωπαϊκή λίστα αποτελεί μια σχετικά μικρή επιτυχία σε σύγκριση με τα χρόνια που το νησί βρισκόταν σταθερά στις υψηλότερες θέσεις διεθνώς. Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες του τουρισμού στη Σαντορίνη, τα αποτελέσματα έχουν πρακτικές συνέπειες: διαμορφώνουν την εικόνα στο εξωτερικό, επηρεάζουν τις προσδοκίες για κρατήσεις εκτός αιχμής και προβάλλουν την ανάγκη για εστίαση σε εμπειρίες υψηλής ποιότητας και βιώσιμη διαχείριση του επισκεπτικού φόρτου.

Σημαντική παρουσία ελληνικών νησιών στην ευρωπαϊκή 15άδα: συνολικά πέντε νησιά.

νησιά. Η Σαντορίνη ανέβηκε στην 11η θέση της Ευρώπης, αλλά δεν βρέθηκε στις 25 κορυφαίες παγκοσμίως.

θέση της Ευρώπης, αλλά δεν βρέθηκε στις 25 κορυφαίες παγκοσμίως. Η διεθνής ζήτηση δείχνει στροφή προς προορισμούς εκτός Ευρώπης.

Κατάταξη ελληνικών νησιών στην ευρωπαϊκή 15άδα

Νησί Θέση στην Ευρώπη (2026) Παρατήρηση Μήλος 7 Διατήρηση θέσης από πέρσι Κρήτη 8 Υποχώρηση κατά δύο θέσεις Πάρος 9 Πτώση από την περσινή πρώτη θέση Σαντορίνη 11 Μικρή άνοδος (+2) Ρόδος 13 Επιστρέφει στην 15άδα μετά από δύο χρόνια

Αντίθετα, η Μύκονος, που πέρυσι βρισκόταν στην 15η θέση, έμεινε φέτος εκτός κατάταξης. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η πρώτη ελληνική εμφάνιση είναι η Μήλος στην 20ή θέση, ενώ ακολουθούν η Κρήτη στην 22η και η Πάρος στην 24η.

Σκέψεις για το μέλλον και τοπική πολιτική

Τα στοιχεία της έρευνας αναδεικνύουν δύο προκλήσεις για τη Σαντορίνη και τα υπόλοιπα ελληνικά νησιά: τη διαχείριση της τουριστικής πίεσης σε δημοφιλείς περιόδους και τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος ώστε να προσελκύονται ταξιδιώτες που απαιτούν ποιοτικές εμπειρίες και μεγαλύτερη παραμονή. Τοπικές αρχές και επιχειρηματίες καλούνται να αξιολογήσουν τις υπηρεσίες, τις υποδομές και τις πρακτικές βιωσιμότητας για να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα του νησιού σε διεθνές επίπεδο.

Για τους κατοίκους, τα νέα αποτελέσματα της έρευνας υπενθυμίζουν την ανάγκη συντονισμένων δράσεων — από τη διαχείριση μεταφορών και απορριμμάτων έως την προώθηση εναλλακτικών εμπειριών εκτός του παραδοσιακού κύκλου ηλιοβασιλέματος— προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα ζωής και η μακροχρόνια ελκυστικότητα του προορισμού.

Η ετήσια έρευνα του Travel + Leisure αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο εικόνας, αλλά όχι το μόνο κριτήριο: οι τοπικές πολιτικές, η ποιοτική φιλοξενία και η διαχείριση των υποδομών θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την επόμενη δεκαετία για τη Σαντορίνη και τα υπόλοιπα ελληνικά νησιά.