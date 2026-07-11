Μηνύματα – απάτη με το όνομα του Ερυθρού Σταυρού στέλνονται στα Χανιά μέσω WhatsApp

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διευκρινίζει ότι δεν διεξάγεται έρανος στα Χανιά και καλεί τους πολίτες να αναφέρουν άμεσα τα περιστατικά στα επίσημα τηλέφωνα.

Ειδοποίηση προς τους κατοίκους των Χανίων για πλαστά αιτήματα δωρεών

Άτομα που επικαλούνται παράνομα το όνομα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού αποστέλλουν μηνύματα μέσω της εφαρμογής WhatsApp, επιχειρώντας να συγκεντρώσουν χρήματα με τη μορφή «έρανου» στην περιοχή των Χανίων. Σε επίσημη ανακοίνωση ο Ε.Ε.Σ. ξεκαθαρίζει ότι ουδεμία τέτοια δράση πραγματοποιείται στην πόλη και προτρέπει τους πολίτες να μη δίνουν χρήματα ή προσωπικά στοιχεία σε όποιες τέτοιες επικοινωνίες λάβουν.

«Ουδεμία σχετική δράση ή έρανος πραγματοποιείται στα Χανιά»

Η πρακτική αυτή αποτελεί γνωστή μορφή ηλεκτρονικής απάτης: τρίτοι χρησιμοποιούν το όνομα αξιόπιστων οργανισμών για να παραπλανήσουν δημότες και να αποσπάσουν πόρους. Η ανακοίνωση του Ε.Ε.Σ. επισημαίνει ότι η διενέργεια δήθεν εράνου υπέρ του Περιφερειακού Τμήματος Χανίων «έχει περιέλθει σε γνώση του» και προσθέτει οδηγίες για την άμεση αναφορά των περιστατικών ώστε να γίνουν οι απαραίτητες νόμιμες ενέργειες.

Για να διευκολυνθούν οι πολίτες, ο Ερυθρός Σταυρός παραθέτει τα επίσημα τηλέφωνα επικοινωνίας:

Υπηρεσία Τηλέφωνο Περιφερειακό Τμήμα Χανίων (Ε.Ε.Σ.) 28210 52550 Επιπλέον γραμμή επικοινωνίας 28210 43321

Ταυτόχρονα, οι κάτοικοι καλούνται να λάβουν υπόψη τα παρακάτω σημεία προφύλαξης:

Μη δίνεται χρηματικό ποσό ή τραπεζικά/προσωπικά στοιχεία σε μηνύματα από άγνωστους αποστολείς.

Ελέγχετε πάντα την προέλευση του αιτήματος μέσω των επίσημων τηλεφώνων του οργανισμού.

Αν λάβετε ύποπτο μήνυμα, αποθηκεύστε το και επικοινωνήστε άμεσα με τον Ε.Ε.Σ. ή τις αρμόδιες αρχές.

Η τοπική κοινωνία των Χανίων, όπου η εμπιστοσύνη σε εθελοντικούς φορείς είναι υψηλή, μπορεί να γίνει ευάλωτη σε τέτοιου είδους πρακτικές. Η άμεση ενημέρωση και ο συντονισμός με τους αρμόδιους φορείς είναι κρίσιμοι για την αποτροπή οικονομικής ζημίας και την προστασία των ευπαθών ομάδων που συνήθως φροντίζουν οι οργανώσεις αυτές.

Ο Ε.Ε.Σ. δηλώνει ότι θα προβεί στις «απαραίτητες νόμιμες ενέργειες» μόλις λάβει αναφορές από πολίτες. Οι αρχές των Χανίων και οι τοπικοί φορείς καλούνται να παρακολουθούν τυχόν σχετικές καταγγελίες και να ενημερώνουν συνεχώς το κοινό για ασφαλείς τρόπους δωρεών και επικοινωνίας με εθελοντικούς οργανισμούς.

Οι πολίτες που έχουν αποδεχτεί ή ανταποκριθεί σε αυτά τα μηνύματα οφείλουν να επικοινωνήσουν άμεσα με τα τηλέφωνα του Ε.Ε.Σ. για να καταγραφεί το περιστατικό και να δοθούν οδηγίες για πιθανές επόμενες κινήσεις ή αναφορές στις αρμόδιες αρχές.

Η προσοχή και η επιβεβαίωση της πληροφορίας αποτελούν την καλύτερη άμυνα απέναντι σε επιτήδειους που εκμεταλλεύονται την εμπιστοσύνη της τοπικής κοινωνίας.