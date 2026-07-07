Μολάοι: Πανελλήνιο φεστιβάλ ερασιτεχνικού θεάτρου από 11 έως 19 Ιουλίου

Οι Μολάοι φιλοξενούν το 10ο πανελλήνιο φεστιβάλ ερασιτεχνικού θεάτρου με <strong>12</strong> ομάδες, κριτική επιτροπή και απονομές, από <strong>11–19 Ιουλίου 2026</strong>, σε διοργάνωση του Δήμου Μονεμβασίας και του θεατρικού εργαστηρίου νέων.

Η πόλη στο επίκεντρο του ερασιτεχνικού θεάτρου

Οι Μολάοι γίνονται για εννέα ημέρες ο βασικός προορισμός για τους φίλους της θεατρικής πράξης. Το 10ο πανελλήνιο φεστιβάλ ερασιτεχνικού θεάτρου πραγματοποιείται από τις 11 έως τις 19 Ιουλίου 2026, με διοργανωτές τον Δήμο Μονεμβασίας και το θεατρικό εργαστήρι νέων της περιοχής. Δώδεκα ομάδες από διάφορες γωνιές της χώρας ανεβάζουν παραστάσεις, συμμετέχουν σε αναλόγια και ειδικές παρουσιάσεις και διεκδικούν διακρίσεις ενώπιον κριτικής επιτροπής.

Το φεστιβάλ συνιστά μια συνεκτική πολιτιστική πρόταση με σαφή στόχο την ανάδειξη της ερασιτεχνικής δημιουργίας και τη διάχυση του θεάτρου στην τοπική κοινωνία. Η παρουσία πλήθους σχημάτων, από Θεσσαλονίκη έως Αττική, από Μαγνησία και Εύβοια μέχρι τη Λακωνία, ενισχύει την εξωστρέφεια του τόπου και δημιουργεί αφορμή για επισκέψεις και δραστηριότητα στο εμπορικό κέντρο των Μολάων.

Πρόγραμμα και συμμετοχές

Η έναρξη γίνεται το Σάββατο 11 Ιουλίου με τελετή από τη χορωδία «Filii Notas», και ακολουθεί έργο του Κάρλο Γκολντόνι από τη θεατρική ομάδα «Λιμπρέτο» της Θεσσαλονίκης. Την επόμενη μέρα παρουσιάζεται η κωμωδία των Μ. Ρέππα – Θ. Παπαθανασίου από τη «Θρυαλλίδα» Βόλου. Στις 13 Ιουλίου το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο παραστάσεις: τον «Λιολά» του Λουίτζι Πιραντέλλο από το Θεατρικό Εργαστήρι Δήμου Ραφήνας–Πικερμίου και το «Σωτηρία με λένε» από τη Θεατρική Ομάδα Ενηλίκων Δήμου Καρύστου.

Στις 14 Ιουλίου τη σκηνή αναλαμβάνει η Θεατρική Ομάδα Ανατολικής Μάνης με την «Αμφιβολία» του Τζον Πάτρικ Σάνλεϊ. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου παρουσιάζονται οι «Όρνιθες» από τη Δημοτική Θεατρική Ομάδα Λαυρίου «Εξόρυξη», ενώ ακολουθεί το έργο «Μια (;) Γυναίκα Μόνη» των Ντάριο Φο και Φράνκα Ράμε από τη Θεατρική Ομάδα Εργαζομένων του Πανεπιστημίου Πατρών. Την Πέμπτη 16 Ιουλίου το κοινό παρακολουθεί σύντομο αναλόγιο με το έργο «Εφτά Λογικές Απαντήσεις» του Λεωνίδα Προυσαλίδη, από τους «Σκηνοβάτες» του Θεατρικού Εργαστηρίου Σπάτων.

Την Παρασκευή 17 Ιουλίου παρουσιάζονται οι «Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη από την ομάδα «PROduction PROject» και το «Απόψε αυτοσχεδιάζουμε» του Πιραντέλλο από την ομάδα «Prospero» της Θέρμης. Το πρόγραμμα συνεχίζεται ως την Κυριακή 19 Ιουλίου, οπότε πέφτει η αυλαία με την απονομή βραβείων και με την παράσταση «Toc Toc» από τη θεατρική ομάδα «Ἰᾶσθε θεάτρῳ» των Μολάων, εκτός συναγωνισμού.

Τι σημαίνει για τους κατοίκους και την αγορά

Για την τοπική κοινωνία, η συγκεκριμένη διοργάνωση μεταφράζεται σε πρακτικά οφέλη: κίνηση στην εστίαση, επισκεψιμότητα στα καταστήματα και επαφή του κοινού με ποικίλες σκηνικές γραφές. Η συμμετοχή 12 σχημάτων και οι συνεχόμενες βραδιές από 11 έως 19/7 δημιουργούν σταθερή ροή κοινού, αλλά και ευκαιρία για εθελοντισμό και ενεργό συμμετοχή των νέων. Η διοργάνωση, που στηρίζεται από τον Δήμο και το θεατρικό εργαστήρι νέων, συνδέει την πολιτιστική δραστηριότητα με τον τόπο, ενισχύοντας την εικόνα των Μολάων ως σημείου αναφοράς στη Λακωνία για το ερασιτεχνικό θέατρο.

Διάρκεια φεστιβάλ: 9 ημέρες (11–19 Ιουλίου 2026)

(11–19 Ιουλίου 2026) Συμμετοχές: 12 θεατρικές ομάδες από διάφορες περιοχές

θεατρικές ομάδες από διάφορες περιοχές Κορύφωση: απονομή βραβείων και παράσταση «Toc Toc» από την τοπική ομάδα, εκτός συναγωνισμού

Χρήσιμες πληροφορίες για το κοινό

Οι παραστάσεις διαμορφώνουν ένα συνεκτικό ημερολόγιο, με εναλλαγές κωμωδίας και κλασικού/σύγχρονου ρεπερτορίου, ενώ τα αναλόγια προσθέτουν πεδίο γνωριμίας με νέα κείμενα. Το φεστιβάλ απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και δίνει πρόσβαση σε ομάδες με διαφορετικές καταβολές. Για τις ημέρες με διπλές παρουσιάσεις, συνιστάται έγκαιρη προσέλευση.

Ημερομηνία Παράσταση/Δράση Ομάδα 11/7 Τελετή έναρξης – «Οι Αγροίκοι» Filii Notas / «Λιμπρέτο» (Θεσσαλονίκη) 12/7 «Φούστα-Μπλούζα» «Θρυαλλίδα» (Βόλος) 13/7 «Λιολά» – «Σωτηρία με λένε» Ραφήνα–Πικέρμι / Δήμος Καρύστου 14/7 «Αμφιβολία» Ανατολική Μάνη 15/7 «Όρνιθες» – «Μια (;) Γυναίκα Μόνη» ΔΗ.ΘΕ.Ο. «Εξόρυξη» / Π. Πατρών 16/7 Αναλόγιο «Εφτά Λογικές Απαντήσεις» «Σκηνοβάτες» (Σπάτα) 17/7 «Εκκλησιάζουσες» – «Απόψε αυτοσχεδιάζουμε» PROduction PROject / «Prospero» 19/7 Απονομές – «Toc Toc» (εκτός συναγωνισμού) «Ἰᾶσθε θεάτρῳ» (Μολάοι)

Το φεστιβάλ κορυφώνεται την τελευταία ημέρα με τις απονομές, μετά από αξιολόγηση της κριτικής επιτροπής, η οποία θα αναδείξει τις καλύτερες συμμετοχές. Για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν περισσότερες από μία παραστάσεις, αξίζει ο προγραμματισμός ανά ημέρα με βάση το ρεπερτόριο και την προέλευση των ομάδων.

Η σταθερή παρουσία πολιτιστικών διοργανώσεων αυτού του βεληνεκούς στους Μολάους δημιουργεί παρακαταθήκη συνεργασιών και προσφέρει βήμα σε ερασιτέχνες δημιουργούς που συνδέονται με το κοινό χωρίς διαμεσολαβήσεις. Η φετινή έκδοση επιβεβαιώνει ότι η πόλη μπορεί να λειτουργεί ως κόμβος, δίνοντας πρόσβαση σε κλασικά και σύγχρονα κείμενα και υπογραμμίζοντας τον ρόλο της Λακωνίας στον εθνικό πολιτιστικό χάρτη.