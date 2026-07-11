Μπαντίνα της «Μάντζαρος»: ταξίδι στις μουσικές του Ελληνισμού στο Προσκοπείο

Μουσική βραδιά με παραδοσιακά θέματα από Επτάνησα έως Πόντο παρουσίασε η μπάντα της ΦΕΜ στο Προσκοπείο, με πλήθος κόσμου και συμμετοχή τοπικών σολίστ και καντάδας.

Συναυλία με έμφαση στην τοπική μουσική παράδοση

Το βράδυ της Παρασκευής η Μπαντίνα της Φιλαρμονικής Εταιρείας «Μάντζαρος» πραγματοποίησε στο χώρο του Προσκοπείου της Κέρκυρας μια συναυλία που στόχευε στην ανάδειξη της μουσικής πολυμορφίας του Ελληνισμού. Το προσεκτικά διαμορφωμένο πρόγραμμα περιλάμβανε μελωδίες και χορούς από περιοχές όπως τα Επτάνησα, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, τα νησιά του Αιγαίου, η Κρήτη αλλά και από ιστορικές κοιτίδες του Ελληνισμού (Κύπρος, Σμύρνη, Πόντος, Κωνσταντινούπολη).

Η εκδήλωση προσέλκυσε πολυπληθές κοινό της πόλης, ενώ τη σκηνή συμπλήρωσαν σολίστ και τοπικά σύνολα. Η επιλογή των κομματιών και οι ενορχηστρώσεις για μπάντα επέτρεψαν στο ακροατήριο να αντιληφθεί την ιδιαιτερότητα της μουσικής κάθε περιοχής μέσα από ένα ενιαίο μουσικό αφήγημα.

Διεύθυνση μπάντας: ο αν. Αρχιμουσικός Σπύρος Ρουβάς .

. Συμμετοχές σολίστ και φωνητικών που εμπλούτισαν το πρόγραμμα.

Συνεργασία με την «Κερκυραϊκή Καντάδα & Μαντολινάτα» υπό την προετοιμασία του Απόστ. Βαλσαμά.

Η διοργάνωση ευχαρίστησε τη διοίκηση των Προσκόπων Κέρκυρας για την παραχώρηση του χώρου και το κοινό για την παρουσία του. Επιπλέον, αναφέρθηκε η συνεισφορά του φωτογράφου Διονύση Αρτίκου για το οπτικό υλικό της βραδιάς.

Σολίστας Όργανο / Ρόλος Κυριάκος Γκουβέντας βιολί Απόστολος Βαλσαμάς λαούτο – ούτι (και προετοιμασία καντάδας) Παναγιώτης Τελέκογλου αρχαία ελληνική λύρα Αναστασία Τζιλιάνου βάργβιτος – φωνή Κωνσταντίνος Χριστοφορίδης ποντιακή λύρα Κώστας Στραβοράβδης νταούλι Σαλβίνα Σουέρεφ & Αλκινόη Κόλλα φωνητικά

Από την άποψη του τοπικού πολιτισμού, τέτοιες πρωτοβουλίες έχουν διπλό όφελος: αφενός διατηρούν και φέρνουν στο προσκήνιο παραδοσιακά μουσικά ιδιώματα, αφετέρου λειτουργούν ως πλατφόρμα για νεαρούς μουσικούς της περιοχής να παρουσιάσουν το έργο τους σε ευρύτερο κοινό. Η συνεργασία με την καντάδα και η ενσωμάτωση διαφορετικών οργάνων καταδεικνύουν την προσπάθεια για μια ευρύτερη κοινοτική συμμετοχή στις πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Κέρκυρας, η συναυλία σημειώνει την ύπαρξη ενεργών μουσικών φορέων που συνεχίζουν να επενδύουν στην παράδοση χωρίς να αποκλείουν σύγχρονες προσεγγίσεις. Η χρήση του χώρου του Προσκοπείου, κεντρικού αλλά και συνδεδεμένου με τοπικές δραστηριότητες, αναδεικνύει την αξία μικρών δημόσιων χώρων ως σκηνών πολιτισμού.

Η ΦΕΜ ανανέωσε τις ευχαριστίες προς όσους στήριξαν τη βραδιά, ζητώντας παράλληλα σεβασμό στην πνευματική ιδιοκτησία του φωτογραφικού υλικού που συνοδεύει την ανακοίνωση.