Νάρκη εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση από την ακτή στον Κουταλά Χανίων

Πυρομαχικό υλικό, συγκεκριμένα νάρκη, βρέθηκε το πρωί της 9ης Ιουλίου στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας – σπηλαίου Κουταλά, περίπου 10 μέτρα από την ακτή και σε βάθος 12–15 μέτρων. Το Λιμενικό ενημέρωσε το Πολεμικό Ναυτικό για τις περαιτέρω ενέργειες.

Άμεση κινητοποίηση Λιμενικού και ενημέρωση του Πολεμικού Ναυτικού

Πυρομαχικό υλικό και πιο συγκεκριμένα νάρκη εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης 9 Ιουλίου 2026 στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας-σπηλαίου Κουταλά, στον Κόκκινο Χωριό της επαρχίας Χανίων. Το εύρημα βρέθηκε σε απόσταση περίπου 10 μέτρων από την ακτή και σε βάθος περίπου 12–15 μέτρων, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Λιμενικής Αρχής, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ενημέρωσε την αρμόδια υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού για να προβεί στις δικές της ενέργειες. Δεν έχουν προς το παρόν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για την κατάσταση της νάρκης ή για ενέργειες εξουδετέρωσής της.

«Τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Χανίων για τον εντοπισμό πυρομαχικού υλικού (νάρκης), στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας- σπηλαίου 'ΚΟΥΤΑΛΑΣ' του Κόκκινου Χωριού. Το πυρομαχικό υλικό βρίσκεται σε απόσταση 10 μέτρων από την ακτή και σε βάθος περίπου 12-15 μέτρων. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, για τις δικές της ενέργειες».

Το συμβάν έχει τοπική σημασία λόγω του σημείου όπου βρέθηκε η νάρκη: πρόκειται για παράκτια περιοχή με πρόσβαση πολιτών και κολυμβητών, που σε κανονικές συνθήκες χρησιμοποιείται για λουόμενους και επισκέπτες. Η παρουσία πυρομαχικού υλικού σε τόσο μικρή απόσταση από την ακτή απαιτεί προσεκτικό συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και αυξημένη προσοχή από το κοινό.

Ημερομηνία εντοπισμού: 9 Ιουλίου 2026

9 Ιουλίου 2026 Τοποθεσία: παραλία-σπήλαιο Κουταλά, Κόκκινο Χωριό (Χανιά)

παραλία-σπήλαιο Κουταλά, Κόκκινο Χωριό (Χανιά) Απόσταση από ακτή: περίπου 10 μέτρα

περίπου 10 μέτρα Βάθος: περίπου 12–15 μέτρα

περίπου 12–15 μέτρα Ενέργειες: ενημέρωση από το Λιμενικό προς το Πολεμικό Ναυτικό

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, οι τοπικές αρχές συνιστούν ψυχραιμία και τήρηση των οδηγιών που ενδεχομένως παρέχουν το Λιμεναρχείο ή άλλες υπηρεσίες. Είναι σημαντικό να αποφεύγεται οποιαδήποτε προσπάθεια προσέγγισης ή ανάσυρσης του αντικειμένου από ιδιώτες, δεδομένου του πιθανού κινδύνου.

Στοιχείο Πληροφορία Εύρημα Νάρκη (πυρομαχικό υλικό) Ημερομηνία 9/7/2026 Τοποθεσία Παραλία-σπήλαιο Κουταλά, Κόκκινο Χωριό Απόσταση από ακτή ~10 μέτρα Βάθος ~12–15 μέτρα Ενημερώθηκε Πολεμικό Ναυτικό από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων

Σε ό,τι αφορά την τοπική κοινότητα, τέτοια περιστατικά εγείρουν ερωτήματα για την ασφάλεια των παράκτιων περιοχών και την ανάγκη για ενημέρωση και προετοιμασία των πολιτών. Οι επαγγελματίες της ναυσιπλοΐας, οι λουόμενοι και οι ιδιοκτήτες σκαφών πρέπει να δώσουν προσοχή σε ενημερώσεις που μπορεί να εκδοθούν για ενδεχόμενες περιοριστικές ζώνες ή απαγορεύσεις πρόσβασης γύρω από τον χώρο του εντοπισμού.

Θα αναμένεται νεότερη ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες όταν ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες ενέργειες από το Πολεμικό Ναυτικό και το Λιμεναρχείο. Έως τότε, οι πολίτες καλούνται να τηρούν τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν κάθε παρέμβαση στο σημείο.