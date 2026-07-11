Ναύπακτος: Δύο συλλήψεις για ληστεία κατά ανηλίκων — κατασχέθηκε μέρος των χρημάτων

Δύο άνδρες συνελήφθησαν στη Ναύπακτο μετά από καταγγελία για ληστεία σε βάρος δύο ανηλίκων. Οι δράστες φέρονται να αφαίρεσαν συνολικά <strong>70 ευρώ</strong>, ενώ στην κατοχή του ενός βρέθηκαν και κατασχέθηκαν <strong>50 ευρώ</strong>. Η υπόθεση χειρίζεται ο Εισαγγελέας Μεσολογγίου.

Άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας στη Ναύπακτο

Δύο άνδρες συνελήφθησαν στη Ναύπακτο έπειτα από αναφορά ότι, με λεκτικές απειλές, αφαίρεσαν χρήματα από δύο ανηλίκους. Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό καταγράφηκε χθες το πρωί και ακολούθησε άμεση κινητοποίηση των τοπικών δυνάμεων.

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Ευπαλίου, εντόπισαν τους δύο κατηγορούμενους με βάση τις περιγραφές των θυμάτων και προχώρησαν σε συλλήψεις το μεσημέρι της ίδιας ημέρας.

«Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο κατηγορούμενοι προσέγγισαν δύο ανηλίκους και, με λεκτική βία και απειλές, τους αφαίρεσαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 70 ευρώ.»

Κατά τη διάρκεια της σωματικής έρευνας σε έναν από τους συλληφθέντες βρέθηκε και κατασχέθηκε το ποσό των 50 ευρώ. Σε βάρος των δύο σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και πρόκειται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσολογγίου.

Σημασία για την τοπική κοινότητα

Το περιστατικό εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια των ανηλίκων σε δημόσιους χώρους της πόλης. Η ταχεία απάντηση της Αστυνομίας δείχνει επιχειρησιακή ικανότητα, αλλά και την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση από γονείς και εκπαιδευτικούς.

Συνελήφθησαν: δύο άνδρες.

δύο άνδρες. Θύματα: δύο ανήλικοι.

δύο ανήλικοι. Αφαίρεση χρημάτων: συνολικά 70 ευρώ, εκ των οποίων 50 ευρώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν.

Οι αρχές επισημαίνουν τη σημασία της άμεσης καταγγελίας τέτοιων περιστατικών, προκειμένου να εντοπίζονται γρήγορα οι δράστες και να αποδίδονται ευθύνες. Επιπλέον, οι γονείς καλούνται να συζητούν με τα παιδιά για την πρόληψη τέτοιων καταστάσεων και να τα ενθαρρύνουν να αναφέρουν ό,τι τους συμβαίνει.

Στοιχείο Πληροφορία Τοποθεσία Ναύπακτος Κατηγορούμενοι Δύο άνδρες Θύματα Δύο ανήλικοι Χρηματικό ποσό 70 ευρώ (50 ευρώ κατασχέθηκαν) Επόμενο βήμα Παράδοση στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσολογγίου

Η υπόθεση θα απασχολήσει τις τοπικές αρχές και την κοινωνία της Ναυπάκτου, καθώς θέτει ζήτημα προφύλαξης των ανηλίκων αλλά και αποτελεσματικότητας της αστυνόμευσης σε περιπτώσεις μικρής κλίμακας εγκληματικότητας με άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο.