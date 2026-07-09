Νέα οπτική ταυτότητα για το 49ο Φεστιβάλ Μικρού Μήκους στη Δράμα

Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας παρουσίασε τις αφίσες και την οπτική ταυτότητα του 49ου Διεθνούς Φεστιβάλ, με έμπνευση από τις τοπικές καμπανοφόρες μορφές και παραδοσιακά μοτίβα.

Ο σχεδιασμός, η προέλευση και ο στόχος

Δόθηκαν στη δημοσιότητα οι αφίσες και η οπτική ταυτότητα του 49ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, που θα πραγματοποιηθεί στη Δράμα το χρονικό διάστημα 6-12 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιλογή των απεικονίσεων βασίστηκε σε εμβληματικές καμπανοφόρες μορφές από τις λαϊκές παραδόσεις της περιοχής, οι οποίες παρουσιάζονται με ανατρεπτική και σύγχρονη εικονογραφική προσέγγιση.

Στην ανακοίνωση του Φεστιβάλ επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένες μορφές δεν επιλέχθηκαν από διακοσμητική πρόθεση αλλά επειδή «αντιπροσωπεύουν το πιο ζωντανό και αρχέγονο στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής, λειτουργώντας ως οι θεματοφύλακες της Διονυσιακής παράδοσης». Η σχεδιαστική προσέγγιση συνδυάζει σκοτεινές, οργανικές μάζες με φωτεινά λαϊκά μοτίβα, λουλούδια και παραδοσιακά σύμβολα, και συνοδεύεται από αυστηρή, καθαρή τυπογραφία στην κορυφή των αφισών.

«Η επιλογή των τριών εμβληματικών καμπανοφόρων μορφών … αντιπροσωπεύουν το πιο ζωντανό και αρχέγονο στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής, λειτουργώντας ως οι θεματοφύλακες της Διονυσιακής παράδοσης.»

Τι σημαίνουν οι επιλογές για τη Δράμα

Η οπτική ταυτότητα, όπως παρουσιάζεται από το Φεστιβάλ, έχει σαφή στόχο: να μετατρέψει το τοπικό λαϊκό στοιχείο σε σύγχρονη εικαστική γλώσσα που θα συνοδεύει όλες τις εφαρμογές σχεδιασμού του φεστιβάλ. Αυτό αφορά την προβολή της πόλης, τον τουριστικό χαρακτήρα των εκδηλώσεων και τη συνέχεια της πολιτιστικής μνήμης μέσα από μια σύγχρονη αισθητική. Για την τοπική κοινωνία η επιλογή συνδέει την διεθνή προβολή του φεστιβάλ με το πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής.

Η εμπλοκή τοπικών παραδοσιακών στοιχείων σε τέτοιες ταυτότητες μπορεί να έχει πολλαπλά πρακτικά αποτελέσματα: ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των εκδηλώσεων, μεγαλύτερη προσέλευση κοινού και επαγγελματιών του κινηματογράφου, καθώς και ευκαιρίες για συνεργασίες σε τοπικό επίπεδο (έκθεση, εκπαιδευτικά προγράμματα, εμπορικά προϊόντα με τα μοτίβα του φεστιβάλ).

Η οπτική ταυτότητα υπογράφεται από το Studio ΚΠ(Σ) και τον Κωνσταντίνο Παυλίδη .

και τον . Η θεματική έμπνευση προέρχεται από τις λαϊκές καμπανοφόρες μορφές της Δράμας.

της Δράμας. Το Φεστιβάλ διεξάγεται 6-12 Σεπτεμβρίου 2026 και είναι η 49η διοργάνωση.

Στοιχείο Πληροφορία Εκδήλωση 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας Ημερομηνίες 6-12 Σεπτεμβρίου 2026 Σχεδιασμός Κωνσταντίνος Παυλίδης / Studio ΚΠ(Σ)

Η αναφορά στην «αναγεννητική ενέργεια» των μορφών και η πρόθεση να μετατραπούν οι παραδοσιακές φιγούρες σε σύγχρονη ταυτότητα επιδιώκουν να γεφυρώσουν τοπική μνήμη και διεθνή γλώσσα. Αυτό είναι κρίσιμο για τη Δράμα, καθώς το φεστιβάλ αποτελεί από δεκαετίες πυλώνα πολιτιστικής ταυτότητας και κινηματογραφικής δικτύωσης για την πόλη.

Σε πρακτικό επίπεδο, όσοι δραστηριοποιούνται στην πόλη —πολιτιστικοί φορείς, επαγγελματίες του τουρισμού, εμπορικές επιχειρήσεις— πρέπει να αναμένεται ότι το νέο οπτικό υλικό θα χρησιμοποιηθεί ευρέως στις επικοινωνίες του φεστιβάλ και στις παράπλευρες δράσεις. Η οπτικοποίηση του τοπικού στοιχείου σε σύγχρονη φόρμα μπορεί να διευρύνει το κοινό και να ενισχύσει την ταυτότητα της Δράμας ως πολιτιστικού προορισμού.

Η ανακοίνωση τονίζει επίσης ότι η νέα ταυτότητα «θέτει το στάδιο για μια ταυτότητα που θα αναπτυχθεί με απόλυτο δυναμισμό σε όλες τις επόμενες εφαρμογές σχεδιασμού», υπονοώντας ότι θα ακολουθήσουν υλικά και δράσεις που θα υιοθετήσουν τα μοτίβα και την αισθητική των αφισών.

Η τοπική κοινωνία θα έχει την ευκαιρία να δει την εφαρμογή αυτής της ταυτότητας στις προσεχείς εκδηλώσεις του φεστιβάλ και στις συνοδευτικές δράσεις. Η εξέλιξη αυτή παρακολουθείται στενά από φορείς πολιτισμού και επιχειρήσεις της περιοχής, καθώς από την επιτυχία της επικοινωνίας και της αισθητικής εξαρτάται εν μέρει και η προσέλκυση κοινού και επενδύσεων γύρω από το Φεστιβάλ.