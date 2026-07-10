Νέα στοιχεία στην υπόθεση του διπλού θανάτου στο Αίγιο φέρνουν το σενάριο της αυτοχειρίας

Νέα ιατροδικαστικά ευρήματα και αντικρουόμενες μαρτυρίες ανατρέπουν την εικόνα της υπόθεσης στο Λόγγο — οι Αρχές εξετάζουν πλέον και το ενδεχόμενο μητέρας που σκότωσε τον γιο της και αυτοκτόνησε.

Νέα ιατροδικαστικά δεδομένα μεταβάλουν το σκηνικό

Νέα στοιχεία για το διπλό θάνατο μητέρας και γιου στο Αίγιο έχουν φέρει την υπόθεση σε νέα τροχιά διερεύνησης. Σύμφωνα με τις δημοσιοποιηθείσες πληροφορίες, στην 54χρονη γυναίκα, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε λίμνη αίματος στο σπίτι της, διαπιστώθηκαν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, ενώ ο 26χρονος γιος βρέθηκε με τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι και πολλάμαχαιριές στο σώμα. Ωστόσο, φωτογραφίες της νεκροψίας, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, δεν εμφανίζουν τραύμα στην πλάτη της 54χρονης όπως είχε αρχικά περιγραφεί.

Τα νέα ευρήματα έχουν οδηγήσει τη διενέργεια της έρευνας προς την εκδοχή που περιλαμβάνει το ενδεχόμενο δολοφονίας και αυτοχειρίας. Οι Αρχές –με την εμπλοκή και του ελληνικού FBI όπως σημειώνεται στα σχετικά δημοσιεύματα– αξιολογούν αν η μητέρα πυροβόλησε ή τραυμάτισε τον γιο και στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε ή αυτοκτόνησε.

Σημείο που τόνισαν οι ιατροδικαστικές αναλύσεις είναι τα τραύματα στους καρπούς της γυναίκας: πρόκειται για αμυχές που, σύμφωνα με τους ειδικούς που επικαλούνται τα μέσα, μοιάζουν με δοκιμαστικά τραύματα που έχουν παρατηρηθεί σε υποθέσεις αυτοκτονίας. Παράλληλα, το τελικό πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Στους επιμέρους μάρτυρες και συγγενείς υπάρχουν αντικρουόμενες μαρτυρίες για τον χαρακτήρα και τη σχέση μητέρας-γιου.

Ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης παραμένει προσωρινά κρατούμενος και δηλώνει αθώος.

Η έρευνα εξετάζει πλέον και σενάρια όπου η εμπλοκή τρίτου προσώπου δεν είναι βέβαιη, βάσει των στοιχείων της νεκροψίας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, συγγενείς της 54χρονης τονίζουν ότι η γυναίκα είχε στενή σχέση με τον γιο και δεν θα του έκανε κακό, ενώ φίλοι και άλλα πρόσωπα του περιβάλλοντος εκφράζουν την εκτίμηση ότι ο 26χρονος αποτελούσε εμπόδιο στη σχέση της με τον 65χρονο. Αντίθετες κρίσεις διατυπώνουν η σύντροφος και στενοί φίλοι του 26χρονου, οι οποίοι επισημαίνουν επιδείνωση στην ψυχολογική κατάσταση της 54χρονης και αναφέρουν ότι υπήρχαν εκδηλώσεις φόβων και παρανοϊκών ιδεών. Σύμφωνα με καταθέσεις, είχε γίνει προσπάθεια για ψυχιατρική αξιολόγηση.

«Δεν έχω καμία εμπλοκή»,

είναι η φράση που επαναλαμβάνει, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ο 65χρονος Ιταλός που έχει προφυλακιστεί. Στην απολογία του, σύμφωνα με δημοσίευση, υποστήριξε ότι η 54χρονη αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, επιδεινωμένα μετά από χειρουργική επέμβαση, και ότι είχε ξεκινήσει και πάλι χρήση αλκοόλ, με έντονες μεταπτώσεις στη συμπεριφορά της. Ο ίδιος αναφέρει πως προσπάθησαν να τη βοηθήσουν και ότι είχε οδηγηθεί για αξιολόγηση στην ψυχιατρική κλινική.

Πρόσωπο Ηλικία Κύρια ευρήματα Μητέρα 54 Πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, αμυχές καρπών Γιος 26 Τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι, πολλαπλές μαχαιριές Σύντροφος 65 (Ιταλός) Προφυλακισμένος, δηλώνει αθώος

Το επόμενο διάστημα αναμένονται τα τοξικολογικά αποτελέσματα και η επίσημη παράδοση του πορίσματος του ιατροδικαστή, στοιχεία που θεωρούνται καθοριστικά για την τελική κατεύθυνση της δικογραφίας. Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με ανησυχία την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς τα νέα ευρήματα αλλάζουν την εικόνα που υπήρχε τις πρώτες ημέρες μετά την ανακάλυψη των πτωμάτων και αναδεικνύουν την ανάγκη προσεκτικής αξιολόγησης όλων των στοιχείων πριν από οριστικά συμπεράσματα.