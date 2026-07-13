Νεαρός με τραύμα από αεροβόλο στο κεφάλι μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας

Νεαρός άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας με εμφανές τραύμα από σκάγια στο κεφάλι. Οι γιατροί παρείχαν πρώτες βοήθειες και η ΕΛ.ΑΣ. σχημάτισε δικογραφία για έναν ταυτοποιημένο ύποπτο.

Επεισόδιο με τραυματισμό στην Κάτω Αχαΐα

Νεαρός άνδρας μεταφέρθηκε σήμερα στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας με εμφανές τραύμα στο κεφάλι, το οποίο αποδίδεται σε πλήγμα από αεροβόλο όπλο. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό προχώρησε άμεσα σε επείγουσες πρώτες βοήθειες, με στόχο τον περιορισμό της αιμορραγίας και την αντιμετώπιση του τραύματος.

Οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν και μετέβησαν τόσο στο Κέντρο Υγείας όσο και στο σημείο όπου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σημειώθηκε το περιστατικό. Από την προανάκριση που βρίσκεται σε εξέλιξη προκύπτει ότι έχει ταυτοποιηθεί ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί σχετική δικογραφία.

Τραυματίας: νεαρός άνδρας, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας.

νεαρός άνδρας, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας. Τραυματισμός: εμφανές τραύμα στο κεφάλι από σκάγια/αεροβόλο.

εμφανές τραύμα στο κεφάλι από σκάγια/αεροβόλο. Αστυνομική ενέργεια: προανάκριση και σχηματισμός δικογραφίας κατά ενός προσώπου.

Η αστυνομία συγκεντρώνει καταθέσεις και στοιχεία για να διευκρινίσει τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό, ερευνούνται δηλαδή αν πρόκειται για ατύχημα ή για σκόπιμη ενέργεια. Οι επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ. αναμένονται όταν ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες της προανάκρισης.

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Για τους κατοίκους της περιοχής, το περιστατικό αναδεικνύει ζητήματα δημόσιας ασφάλειας και τη σημασία της έγκαιρης ιατρικής αντίδρασης σε τραυματισμούς από όπλα, ακόμα και όταν πρόκειται για αεροβόλα. Οι αρχές καλούν όποιον έχει πληροφορίες να τις καταθέσει στην αστυνομία, ώστε να υποστηριχθεί η έρευνα και να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

Το Show Time CY θα παρακολουθεί την εξέλιξη της προανάκρισης και θα ενημερώνει όταν υπάρξουν νεότερα ή επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ. ή το Κέντρο Υγείας.