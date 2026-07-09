Έργα ύδρευσης και ταμιευτήρας στο επίκεντρο της επίσκεψης στη Σκόπελο

Εγκρίθηκε χρηματοδότηση 2.016.129 ευρώ για την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης της Γλώσσας· πραγματοποιήθηκε αυτοψία σε ταμιευτήρα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, ενώ συζητήθηκαν μέτρα για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων.

Επικέντρωση στις υποδομές νερού και στην περιβαλλοντική αδειοδότηση

Στη Σκόπελο βρέθηκε στο πλαίσιο περιοδείας της στις Βόρειες Σποράδες η γενική γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας–Στερεάς Ελλάδας, Ρένα Καραλαριώτου, όπου είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο και πραγματοποίησε αυτοψίες σε κρίσιμα έργα υποδομής. Η επίσκεψη επικεντρώθηκε στις ανάγκες για αξιοποίηση και προστασία των υδατικών πόρων και στην περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων που επηρεάζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, ανακοινώθηκε η ένταξη του Δήμου Σκοπέλου στο πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για «Παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων» και εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους 2.016.129 ευρώ για την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης της Γλώσσας, ένα έργο που κρίνεται κρίσιμο για την επάρκεια και ορθολογική διαχείριση του νερού στο νησί.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες σε δύο έργα που βρίσκονται σε διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης:

Ταμιευτήρας Πανόρμου Ν. Σκοπέλου με έργα βελτίωσης της λειτουργίας, στεγανότητας και ενίσχυσης της υδροδότησης και ανάπτυξης σύγχρονου αρδευτικού δικτύου.

με έργα βελτίωσης της λειτουργίας, στεγανότητας και ενίσχυσης της υδροδότησης και ανάπτυξης σύγχρονου αρδευτικού δικτύου. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Γλώσσας, όπου εξετάζεται τροποποίηση της ΑΕΠΟ με στόχο τη βελτίωση της διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων, στοιχείο σημαντικό για τους οικισμούς Γλώσσας και Λουτρακίου.

Επέμβαση Στόχος Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Γλώσσας Ενίσχυση επάρκειας και ορθολογική διαχείριση νερού Ταμιευτήρας Πανόρμου Βελτίωση λειτουργίας, στεγανότητα, αρδευτικό δίκτυο Επεξεργασία λυμάτων Γλώσσας Βελτιστοποίηση διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων

«Η Σκόπελος διαθέτει σημαντικό φυσικό πλούτο και ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική. Η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και η ενίσχυση των βασικών υποδομών αποτελούν σταθερή προτεραιότητα της Πολιτείας.»

Τα συγκεκριμένα έργα έχουν άμεσες συνέπειες για τους κατοίκους: η αναβάθμιση του δικτύου της Γλώσσας αναμένεται να βελτιώσει την επάρκεια του πόσιμου νερού σε περιόδους αιχμής, ενώ οι παρεμβάσεις στον ταμιευτήρα και στο αρδευτικό δίκτυο μπορούν να στηρίξουν τη γεωργική δραστηριότητα και την προστασία των υποδομών από φθορές και διαρροές.

Παράλληλα, η εξέταση τροποποιήσεων στην ΑΕΠΟ της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων αφορά άμεσα την ποιότητα της περιβάλλοντος και των ακτών γύρω από τους οικισμούς. Η ορθή διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων είναι καθοριστική για την προστασία της θάλασσας και για τη διασφάλιση της τουριστικής αξίας της περιοχής.

Για τους κατοίκους και τις τοπικές επιχειρήσεις, η επόμενη φάση είναι η παρακολούθηση των περιβαλλοντικών διαδικασιών και η διασφάλιση ότι τα έργα θα προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις, με τεχνικές λύσεις που θα εξασφαλίζουν μακροχρόνια οφέλη. Οι τοπικές αρχές και οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να παραμείνουν σε στενή συνεργασία για την υλοποίηση των παρεμβάσεων και την έγκαιρη ενημέρωση της κοινότητας.