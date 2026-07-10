Νεκρή 73χρονη ανασύρθηκε κοντά στο Γύθειο — έρευνα από το Λιμεναρχείο

Πρωινό περιστατικό στη θαλάσσια περιοχή «Αρχάγγελος» που αντιμετώπισε η Λιμενική Αρχή Γυθείου: 73χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η σορός θα μεταφερθεί για νεκροψία-νεκροτομή.

Συνοπτικά

Τις πρωινές ώρες σήμερα η Λιμενική Αρχή Γυθείου ενημερώθηκε ότι μια 73χρονη ημεδαπή ανασύρθηκε, χωρίς τις αισθήσεις της, από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ» του Δήμου Μονεμβασιάς. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρμόδιων αρχών, η προανάκριση για τα αίτια του συμβάντος διενεργείται από το Λιμεναρχείο Γυθείου, ενώ η σορός θα μεταφερθεί στο Τμήμα Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πελοποννήσου για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Τι σημαίνει το περιστατικό για την τοπική κοινωνία

Το δυσάρεστο συμβάν σημειώνεται σε παραθαλάσσια ζώνη της Λακωνίας όπου κινούνται καθημερινά κάτοικοι και επισκέπτες. Η εμπλοκή του Λιμεναρχείου Γυθείου υπογραμμίζει τη φύση του περιστατικού ως περιστατικό θαλάσσιου ενδιαφέροντος, με άμεση επίπτωση στην ασφάλεια των ακτών και στην ανάγκη ενημέρωσης των κατοίκων για πιθανούς κινδύνους.

Χρόνος επέμβασης: πρωινές ώρες.

πρωινές ώρες. Περιοχή: παραλία «ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ», Δήμος Μονεμβασιάς.

παραλία «ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ», Δήμος Μονεμβασιάς. Δράστες εμπλεκόμενοι: Λιμενική Αρχή Γυθείου, ΕΚΑΒ, Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας, Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου.

Οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει προς το παρόν επιπλέον λεπτομέρειες για τη σειρά των γεγονότων που οδήγησαν στην ανακομιδή της 73χρονης. Η δρομολόγηση της νεκροψίας-νεκροτομής αποσκοπεί στην εξακρίβωση των ακριβών αιτίων του θανάτου.

«Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Γυθείου»

Η διαδικασία της προανάκρισης, όπως προβλέπεται, θα περιλαμβάνει καταγραφές, μαρτυρίες και ιατροδικαστικές εξετάσεις. Τα αποτελέσματά της θα καθορίσουν αν θα υπάρξουν περαιτέρω ενέργειες ή ανακοινώσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στοιχείο Πληροφορία Ηλικία 73 έτη Τοποθεσία Παραλία «ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ», Δήμος Μονεμβασιάς Διακομιδή Ασθενοφόρο ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας

Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του Γυθείου και της Μονεμβασιάς καλούνται να σεβαστούν την έρευνα των αρχών και να αποφεύγουν άσκοπες προσεγγίσεις στη σκηνή του συμβάντος που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν τα ερευνητικά μέτρα. Οποιαδήποτε νεότερη ενημέρωση από το Λιμεναρχείο Γυθείου ή την Ιατροδικαστική Υπηρεσία θα δημοσιευθεί αμέσως για την πληροφόρηση της τοπικής κοινωνίας.