Νεκρός ηλικιωμένος μετά από τροχαίο στα Ψηλά Αλώνια — προανάκριση από την Τροχαία

Ένας άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του μετά από παράσυρση από επιβατικό όχημα στην οδό Χαραλάμπη. Στο σημείο προσέτρεξε αρχικά δικυκλιστής του ΕΚΑΒ ενώ η Τροχαία διερευνά τις συνθήκες του συμβάντος.

Θανατηφόρο τροχαίο στην οδό Χαραλάμπη

Τη μάχη για τη ζωή έχασε ένας ηλικιωμένος άνδρας που είχε τραυματιστεί σοβαρά ύστερα από παράσυρση από διερχόμενο επιβατικό αυτοκίνητο στην οδό Χαραλάμπη, στην περιοχή των Ψηλών Αλωνίων, στην Πάτρα. Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Τετάρτης και ο τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση και τελικά κατέληξε.

Από την πρόσκρουση ο άνδρας έπεσε στο οδόστρωμα και υπέστη σοβαρά τραύματα, με κύρια τα τραύματα στην περιοχή του κεφαλιού. Στο σημείο έσπευσε αρχικά δικυκλιστής του ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών και λίγο αργότερα έφτασε ασθενοφόρο για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνά η Τροχαία, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση για τα αίτια και την αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στο συμβάν.

Τοπική οδός: οδός Χαραλάμπη, περιοχή Ψηλά Αλώνια.

οδός Χαραλάμπη, περιοχή Ψηλά Αλώνια. Εμπλεκόμενο όχημα: διερχόμενο επιβατικό αυτοκίνητο (όπως αναφέρεται στις πρώτες πληροφορίες).

διερχόμενο επιβατικό αυτοκίνητο (όπως αναφέρεται στις πρώτες πληροφορίες). Άμεση ανταπόκριση: δικυκλιστής ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο.

Για τους κατοίκους της περιοχής το περιστατικό επαναφέρει ζητήματα οδικής ασφάλειας και της συμπεριφοράς οδηγών και πεζών σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Η περιοχή των Ψηλών Αλωνίων είναι πυκνοκατοικημένη και με μεγάλη κίνηση, ιδίως τις πρωινές ώρες, γεγονός που κάνει την προσοχή σε πεζούς και οδηγούς κρίσιμη.

Στοιχείο Πληροφορίες από το ρεπορτάζ Χρονική στιγμή Πρωινές ώρες, Τετάρτη Τοποθεσία Οδός Χαραλάμπη, Ψηλά Αλώνια, Πάτρα Πρώτη βοήθεια Δικυκλιστής ΕΚΑΒ, στη συνέχεια ασθενοφόρο Κατάσταση τραυματία Σοβαρά τραυματισμένος, νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση — κατέληξε

Οι αρχές καλούν όποιον έχει πληροφορίες ή διαθέτει υλικό από κάμερες ασφαλείας ή κινητά τηλέφωνα που κατέγραψαν το περιστατικό να το διαθέσει στην Τροχαία, προκειμένου να διευκολυνθεί η διερεύνηση. Η ταχύτητα και η ακρίβεια στην παροχή πληροφοριών μπορούν να βοηθήσουν στη διαλεύκανση των συνθηκών του ατυχήματος.

Για τους κατοίκους και τους διερχόμενους, συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή στις διαβάσεις και στην προσπάθεια διάσχισης πολυσύχναστων οδών, όπως η Χαραλάμπη. Η τοπική κοινότητα αναμένει τις επίσημες ανακοινώσεις της Τροχαίας σχετικά με τα αίτια και τυχόν ευθύνες.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.