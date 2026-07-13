Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ ζητεί δημοψήφισμα για στήριξη Τσίπρα και μη αυτόνομη κάθοδο του κόμματος

Η Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ προτείνει προσφυγή στα μέλη μέσω δημοψηφίσματος με στόχο να αποφασιστεί η αποχή του κόμματος από την αυτόνομη κάθοδο και η στήριξη ψηφοδελτίου με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα.

Στροφή στην εσωκομματική διαδικασία και στρατηγική της Κεντρικής Δεξαμενής

Η Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε σε δημόσια παρέμβαση που θέτει στον πυρήνα της πολιτικής συζήτησης το ζήτημα της εσωκομματικής νομιμοποίησης αποφάσεων για την επόμενη εκλογική μάχη. Με επίσημη πρότασή της καλεί τα όργανα του κόμματος να ενεργοποιήσουν τα άρθρα 26 και 27 του καταστατικού και να απευθυνθούν στα μέλη μέσω δημοψηφίσματος ώστε να αποφασιστεί αν ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία θα κατέβει στις επόμενες βουλευτικές εκλογές με αυτόνομο ψηφοδέλτιο ή αν θα στηρίξει ένα κοινό ψηφοδέλτιο με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα.

Η πρωτοβουλία της νεολαίας επικαλείται την ανάγκη αποφυγής επιβολής αποφάσεων από μειοψηφίες έναντι της βούλησης της πλειοψηφίας των μελών, και κρίνει ότι υπό τις παρούσες συνθήκες η στήριξη ενός ευρύτερου ψηφοδελτίου με επικεφαλής τον Α. Τσίπρα «συσπειρώνει την πλειοψηφία των αριστερών και προοδευτικών πολιτών».

«Θεωρούμε βαθιά προβληματική κάθε προσπάθεια επιβολής αποφάσεων μειοψηφιών πάνω στη βούληση της μεγάλης πλειοψηφίας των μελών του κόμματος»

Η πρόταση της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ αναδεικνύει δύο βασικές προκλήσεις για την ηγεσία και τη συλλογική λήψη αποφάσεων: την ανάγκη ενότητας του ευρύτερου προοδευτικού χώρου και την τήρηση διαδικασιών που διασφαλίζουν τη δημοκρατική συμμετοχή των μελών. Στο κείμενο τεκμηριώνεται επίσης η ανησυχία για την κοινωνική και οικονομική κατάσταση —από την ακρίβεια ως τη στεγαστική κρίση— που, κατά την οργάνωση, καθιστά αναγκαία μια ευρεία πολιτική συμμαχία.

Με δεδομένο ότι η απόφαση περί αυτόνομης ή μη κάθοδος επηρεάζει άμεσα την εκλογική στρατηγική και πιθανές συνεργασίες, η έκκληση για δημοψήφισμα αποσκοπεί να μεταφέρει τη βαρύτητα της επιλογής στο σώμα των μελών και όχι μόνο στα κομματικά κέντρα λήψης αποφάσεων.

Κύριο αίτημα: ενεργοποίηση άρθρων 26 και 27 του καταστατικού για δημοψήφισμα.

και του καταστατικού για δημοψήφισμα. Επιλογή που προτείνεται: ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κατέβει αυτόνομα και να στηρίξει ψηφοδέλτιο με επικεφαλής τον Α. Τσίπρα.

Λόγοι: ανάγκη ευρύτερης συσπείρωσης της αριστερής/προοδευτικής βάσης έναντι της κυβερνητικής πολιτικής.

Η πρόταση της νεολαίας αναμένεται να πυροδοτήσει εσωτερική συζήτηση όσον αφορά το κατά πόσον μια τέτοια κίνηση θα ενισχύσει τη συνοχή ή αντίθετα θα οξύνει τις προγραμματικές και πολιτικές αντιθέσεις μεταξύ τάσεων στο κόμμα. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θα κληθεί να απαντήσει καταρχάς σε ζητήματα διαδικαστικής φύσης (αν και πώς θα ενεργοποιηθούν τα εν λόγω καταστατικά άρθρα) και στη συνέχεια πολιτικής ουσίας, δηλαδή στο εάν η μη αυτόνομη κάθοδος θα εξυπηρετεί την προοπτική μεγάλου εκλογικού συνασπισμού.

Στοιχείο Πρόταση Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ Μηχανισμός Δημοψήφισμα προς τα μέλη Καταστατική αναφορά Άρθρα 26 και 27 Επιλογή στρατηγικής Μη αυτόνομη κάθοδος του κόμματος + στήριξη ψηφοδελτίου με επικεφαλής Α. Τσίπρα

Σε κάθε περίπτωση, η εισήγηση της νεολαίας φέρνει στο προσκήνιο την ένταση μεταξύ συλλογικής δημοκρατίας και κομματικής στρατηγικής, με άμεσες επιπτώσεις στην ευρύτερη αντιπολιτευτική συγκρότηση. Η διαδικασία που θα επιλεγεί από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ θα καθορίσει, τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο, το πλαισίο μέσα στο οποίο θα διεξαχθεί η συζήτηση για τις συμμαχίες και την εκλογική γραμμή εν όψει της επόμενης εθνικής αναμέτρησης.