Νέος κανονισμός για αποβίβαση κρουαζιερόπλοιων: κατανομή 30%-70% Αθηνιού–Όρμου Φηρών

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας όρισε νέα ποσοστά για την αποβίβαση και επιβίβαση επιβατών κρουαζιερόπλοιων, με στόχο την αποσυμφόρηση του Αθηνιού και την ασφαλή διαχείριση ροών στο νησί.

Αναθεωρημένη κατανομή για μεγάλα και μικρότερα κρουαζιερόπλοια

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας προχώρησε σε τροποποίηση της σχετικής του απόφασης που ρυθμίζει την κατανομή της αποβίβασης και επιβίβασης επιβατών κρουαζιερόπλοιων στα λιμάνια της Σαντορίνης, Αθηνιού και Όρμου Φηρών. Η αλλαγή στοχεύει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των ροών, την ενίσχυση της ασφάλειας επιβατών και οχημάτων και την αποσυμφόρηση του λιμένα Αθηνιού.

Σύμφωνα με την απόφαση, στα κρουαζιερόπλοια με μέγιστη πιστοποιημένη επιβατική ικανότητα μεγαλύτερη των 1.000 επιβατών εφαρμόζεται υποχρεωτική ποσοστωση: το 30% της αποβίβασης/επιβίβασης θα πραγματοποιείται από/προς τον λιμένα Αθηνιού και το 70% από/προς τον Όρμο Φηρών. Η ποσόστωση αυτή δεσμεύει πλοιοκτήτη, πλοίαρχο, ναυτικό πράκτορα και κάθε τρίτο εμπλεκόμενο.

Κατηγορία πλοίου Αποβίβαση Επιβίβαση Μέγιστη ικανότητα > 1.000 Αθηνιού 30% Όρμος Φηρών 70% Μέγιστη ικανότητα ≤ 1.000 Επιλογή Αθηνιού ή Όρμου Φηρών Επιβίβαση: Όρμος Φηρών 80% / Αθηνιού έως 20%

Για τα πλοία με μέγιστη πιστοποιημένη ικανότητα έως 1.000 επιβατών, η αποβίβαση μπορεί να γίνει είτε στον Όρμο Φηρών είτε στον λιμένα Αθηνιού, κατά επιλογή του πλοιοκτήτη ή/και του πλοιάρχου. Ωστόσο, η επιβίβαση των αποβιβασθέντων επιβατών πρέπει να ακολουθεί αναλογία 80% από τον Όρμο Φηρών και έως 20% από το Αθηνιού, ανεξαρτήτως του σημείου αποβίβασης.

Σκοπός, δεσμεύσεις και κυρώσεις

Στο κείμενο της απόφασης τονίζεται ότι οι αλλαγές υπηρετούν την ορθολογική διαχείριση των ροών επιβατών και οχημάτων, την εύρυθμη λειτουργία των λιμανιών και τη βιώσιμη τουριστική διαχείριση του νησιού. Η μη τήρηση των ποσοστώσεων χαρακτηρίζεται ως ουσιώδης παραβίαση των όρων χρήσης των λιμενικών εγκαταστάσεων και επισύρει διοικητικές κυρώσεις, που μπορούν να επιβληθούν από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ύστερα από προηγούμενη ακρόαση.

Στόχος: αποσυμφόρηση Αθηνιού, ασφαλής διαχείριση επιβατών και οχημάτων.

αποσυμφόρηση Αθηνιού, ασφαλής διαχείριση επιβατών και οχημάτων. Δέσμευση φορέων: πλοιοκτήτης, πλοίαρχος, ναυτικός πράκτορας και τρίτοι υπόχρεοι.

πλοιοκτήτης, πλοίαρχος, ναυτικός πράκτορας και τρίτοι υπόχρεοι. Κυρώσεις: διοικητικά μέτρα μετά από ακρόαση σε περίπτωση παράβασης.

Η νέα ρύθμιση αλλάζει πρακτικά τις επιλογές διαχείρισης για τα πληρώματα και τους πράκτορες, ειδικά κατά τις περιόδους αιχμής, όταν τα κρουαζιερόπλοια με μεγάλη επιβατική ικανότητα φτάνουν στο νησί. Για την τοπική οικονομία και τις επιχειρήσεις που εξαρτώνται από την κρουαζιέρα, η διαφοροποίηση των σημείων αποβίβασης μπορεί να μεταφραστεί σε αλλαγές στις ροές πελατών προς τα σημεία εξυπηρέτησης, τα καταστήματα και τις συγκοινωνίες.

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες η πρακτική εφαρμογή του νέου κανονισμού σημαίνει πιθανές διαφοροποιήσεις στην κίνηση στην περιοχή των λιμανιών αλλά και στην αντιμετώπιση ζητημάτων ασφάλειας. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας εμφανίζεται αποφασισμένο να επιβλέψει την τήρηση των ποσοστώσεων, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των λιμενικών εγκαταστάσεων και η προστασία της τοπικής κοινωνίας και των υποδομών.

Σε επίπεδο διαδικασίας, η εφαρμογή της απόφασης απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ λιμενικών, ναυτιλιακών πρακτόρων και τοπικών αρχών ώστε να περιοριστούν προβλήματα συντονισμού και να διευκολυνθεί η ροή επιβατών προς τους προορισμούς του νησιού.