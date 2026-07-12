Νέος τουριστικός χάρτης ποδηλατικών διαδρομών ενισχύει τον ποδηλατικό τουρισμό στην Πιερία

Ο Ποδηλατικός χάρτης της Πιερίας που εξέδωσε ο Π.Ο.Τ.Α.Π. περιλαμβάνει επιλεγμένες διαδρομές για όλο το νομό, με αναλυτικά στοιχεία για δυσκολία, απόσταση, υψομετρικά και σημεία ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της πιστοποίησης «Bike Friendly Destination».

Ένα εργαλείο για τους επισκέπτες και τους κατοίκους της Πιερίας

Ο Πιερικός Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Π.Ο.Τ.Α.Π.) εξέδωσε νέο, σύγχρονο τουριστικό χάρτη ποδηλατικών διαδρομών που καλύπτει όλη την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας. Το εγχείρημα εντάσσεται στις δράσεις προβολής του ποδηλατικού τουρισμού, αξιοποιώντας την πρόσφατη πιστοποίηση της περιοχής ως Bike Friendly Destination.

Στον χάρτη καταγράφονται επιλεγμένες διαδρομές που διατρέχουν παραθαλάσσιες και ορεινές ζώνες, καθώς και περιοχές με πολιτιστικά μνημεία. Για κάθε διαδρομή παρέχονται πληροφορίες που στοχεύουν στην ασφαλή και ευχάριστη περιήγηση: βαθμός δυσκολίας, απόσταση, υψομετρική διαφορά, εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης και σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.

«Bike Friendly Destination»

Η αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου τόνισε ότι η Πιερία συνεχίζει να επενδύει σε μορφές τουρισμού φιλικές προς το περιβάλλον και ότι ο χάρτης είναι ακόμα ένα εργαλείο προβολής. Ο πρόεδρος του Π.Ο.Τ.Α.Π., Γιώργος Καραλής, επεσήμανε πως ο οργανισμός αξιοποιεί την πιστοποίηση για την ανάπτυξη εργαλείων που αναβαθμίζουν την εμπειρία των επισκεπτών.

Τι σημαίνει για την τοπική κοινότητα

Ο νέος χάρτης έχει πρακτικές συνέπειες για κατοίκους και επιχειρήσεις:

Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου : η ποδηλασία προσελκύει επισκέπτες πέρα από τους κλασικούς καλοκαιρινούς μήνες.

: η ποδηλασία προσελκύει επισκέπτες πέρα από τους κλασικούς καλοκαιρινούς μήνες. Ενίσχυση εναλλακτικού τουρισμού : μικρές επιχειρήσεις φιλοξενίας, ενοικιάσεις ποδηλάτων και καταστήματα επισκευής έχουν δυνατότητα αύξησης της πελατείας.

: μικρές επιχειρήσεις φιλοξενίας, ενοικιάσεις ποδηλάτων και καταστήματα επισκευής έχουν δυνατότητα αύξησης της πελατείας. Προβολή φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος: οι διαδρομές προβάλλουν τόσο το φυσικό περιβάλλον όσο και μνημεία και τοπικές ταυτότητες.

Για τους κατοίκους της Πιερίας η ύπαρξη αναλυμένων οδηγιών σε κάθε διαδρομή βελτιώνει την ασφάλεια και τον σχεδιασμό εξόδων, ενώ βοηθά τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον συντονισμό υπηρεσιών υποστήριξης (σήμανση, συντήρηση μονοπατιών, παροχή τουριστικών πληροφοριών).

Πληροφορίες διαθεσιμότητας και περιεχόμενο χάρτη

Ο χάρτης θα είναι διαθέσιμος από τα σημεία τουριστικής πληροφόρησης της Πιερίας. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, στοιχεία που διευκολύνουν τον σχεδιασμό της πορείας από τους χρήστες.

Στοιχείο Τι προσφέρει Βαθμός δυσκολίας Επιλογή διαδρομών ανά τεχνική και φυσική απαιτητικότητα Απόσταση Συνολικό μήκος κάθε διαδρομής Υψομετρική διαφορά Πληροφορίες για αναβάσεις/καταβάσεις Εκτιμώμενος χρόνος Οδηγός προγραμματισμού ημερήσιας εξόρμησης Σημεία ενδιαφέροντος Φυσικοί και πολιτιστικοί προορισμοί κατά μήκος της διαδρομής

Η διάθεση έντυπου και ψηφιακού χάρτη επιτρέπει στους χρήστες να προετοιμάσουν διαδρομές σύμφωνα με τις ικανότητες και τον διαθέσιμο χρόνο τους, μειώνοντας ρίσκα και αυξάνοντας την ποιότητα της εμπειρίας.

Η πρωτοβουλία εντάσσει την Πιερία σε ένα πλαίσιο βιώσιμης και χαμηλού αντίκτυπου τουριστικής ανάπτυξης, με άμεσο όφελος για την τοπική οικονομία και την ανάδειξη του φυσικού τοπίου. Η διάθεση του χάρτη από τα τοπικά σημεία πληροφόρησης αναμένεται να διευκολύνει τόσο μεμονωμένους επισκέπτες όσο και οργανωμένες ομάδες ποδηλατών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τον χάρτη από τα κεντρικά τουριστικά σημεία της περιοχής για να οργανώσουν με ασφάλεια τις εξορμήσεις τους.