«Ο Τέλειος Φόνος» ξεκινά περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα με στάσεις σε Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη

Η σκηνική μεταφορά του κλασικού αστυνομικού του Frederick Knott έρχεται καλοκαιρινή περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα, με παραστάσεις που υπόσχονται ένταση και ανατροπές σε πόλεις της περιφέρειας.

Θεατρική περιοδεία με το κλασικό αστυνομικό θρίλερ

Η παράσταση «Ο Τέλειος Φόνος», βασισμένη στο διάσημο έργο του Frederick Knott που έγινε παγκοσμίως γνωστό από την κινηματογραφική μεταφορά του Alfred Hitchcock, ξεκινά περιορισμένη σειρά εμφανίσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Πρόκειται για μια παράσταση ψυχαγωγίας με αυξημένη ένταση και ψυχολογική φόρτιση, που φέρνει στη σκηνή το γνωστό σενάριο προδοσίας, εκβιασμού και σχεδιασμένης δολοφονίας.

Το έργο ακολουθεί την ιστορία του Τόνι Γουέντις, ενός πρώην πρωταθλητή τένις, ο οποίος σχεδιάζει την εξόντωση της συζύγου του προκειμένου να καρπωθεί την περιουσία της. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι σχέσεις, τα κίνητρα και οι συνέπειες των πράξεων των χαρακτήρων, προσφέροντας στο κοινό έντονες ανατροπές μέχρι το φινάλε.

Στερεότυπο έργο: Έργο του Frederick Knott, γνωστό ως «Dial M for Murder».

Έργο του Frederick Knott, γνωστό ως «Dial M for Murder». Παραστάσεις: Σειρά καλοκαιρινών εμφανίσεων σε πόλεις της Βόρειας Ελλάδας.

Σειρά καλοκαιρινών εμφανίσεων σε πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Στοιχεία παράστασης: Αγωνία, ψυχολογικό θρίλερ και θεατρικές ανατροπές.

Μετά τις επιτυχημένες εμφανίσεις στην Αθήνα (Θέατρο Ελιάρτ), η παραγωγή μεταφέρει την παράσταση σε ανοικτούς και δημοτικούς χώρους, στοχεύοντας στο θεατρόφιλο κοινό της περιφέρειας.

Ημερομηνία Ώρα Χώρος Πόλη 10 Ιουλίου 21:00 Υπαίθριο Θέατρο Μητρόπολης Καρδίτσα 11 Ιουλίου 21:00 Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα 12 Ιουλίου 21:00 Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθη 13 Ιουλίου 21:00 Θέατρο Αλτιναλμάζη Αλεξανδρούπολη 15 Ιουλίου 21:00 Δημοτικό Θέατρο «Θανάσης Βέγγος» Κορυδαλλός 24 Ιουλίου 21:00 Ευριπίδειο Θέατρο Σαλαμίνα 1 Αυγούστου 21:00 Υπαίθριο Θέατρο «Γεώργιος Παππάς» Αίγιο 2 Αυγούστου 21:00 - Κιάτο 22 Αυγούστου 21:00 Θέατρο ΑΚΕΛ Λαύριο 2 Σεπτεμβρίου 21:00 Θέατρο Κρύας Λιβαδειά 15 Σεπτεμβρίου 21:00 Δημοτικό Κηποθέατρο Νίκαιας Νίκαια

Για το κοινό της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι εμφανίσεις στην Ξάνθη (12 Ιουλίου) και στην Αλεξανδρούπολη (13 Ιουλίου). Οι παραστάσεις σε ανοιχτούς θεατρικούς χώρους προσφέρουν ευκαιρία για θεατρική έξοδο σε θερινές βραδιές, ωστόσο οι θεατές πρέπει να ενημερώνονται εκ των προτέρων για οδηγίες πρόσβασης και θέσεων λόγω περιορισμένων εισιτηρίων.

Η περιοδεία προβάλλει την τάση των παραγωγών να φέρνουν στην περιφέρεια θεατρικά έργα υψηλού προφίλ, αξιοποιώντας τόσο κλειστούς όσο και υπαίθριους χώρους. Για το κοινό της περιφέρειας σημαίνει πρόσβαση σε παραστάσεις που παλαιότερα απαιτούσαν μετακινήσεις προς την πρωτεύουσα.

Συνίσταται στους ενδιαφερόμενους να πληροφορηθούν για διαθεσιμότητα εισιτηρίων και ωράρια από τους διοργανωτές των αντίστοιχων χώρων πριν την παρουσία τους στην παράσταση.