Οι ΗΠΑ υπολογίζουν έως και 100 δισ. δολάρια το κόστος του πολέμου με το Ιράν — αμφισβητούμενα τα επίσημα στοιχεία

Εσωτερικές εκτιμήσεις του Πενταγώνου βάζουν το συνολικό κόστος της σύγκρουσης με το Ιράν στα 80–100 δισ. δολάρια, πολύ πάνω από τις αρχικές δημόσιες ανακοινώσεις των περίπου 25–29 δισ.. Η διαφορά προκαλεί πολιτικές εντάσεις και αμφιβολίες για τη διαφάνεια των στοιχείων.

Νέα εκτίμηση ανατρέπει τις πρώτες δημόσιες ανακοινώσεις

Εσωτερικές εκτιμήσεις του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ και δημοσίευμα του NBC News δείχνουν ότι το πραγματικό κόστος των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν μπορεί να φθάνει τα 80–100 δισ. δολάρια, όταν τα πρώτα δημόσια στοιχεία από το Πεντάγωνο είχαν αναφέρει αθροιστικά ποσά της τάξης των 25–29 δισ. δολαρίων. Η νέα εικόνα εγείρει ερωτήματα για την ακρίβεια των ανακοινώσεων και την πλήρη καταγραφή των δαπανών.

Τι περιλαμβάνουν οι εσωτερικοί υπολογισμοί

Σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το ρεπορτάζ, στην υψηλότερη εκτίμηση συνυπολογίζονται δαπάνες όπως:

επισκευές σε κατεστραμμένες αμερικανικές βάσεις,

αντικαταστάσεις αεροσκαφών που υπέστησαν ζημιές,

πλήρης αναπλήρωση των πυρομαχικών που χρησιμοποιήθηκαν.

Αν αυτά τα μεγέθη ενσωματωθούν στην αποτίμηση, το συνολικό κόστος αυξάνεται σημαντικά σε σύγκριση με τις αρχικές ανακοινώσεις.

Δημόσιες δηλώσεις και πολιτικές αντιδράσεις

Τους πρώτους μήνες του πολέμου ο Λευκός Οίκος απέφευγε να δημοσιοποιήσει συνολικούς υπολογισμούς. Στις 30 Απριλίου ο Τζουλς Χερστ, οικονομικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας, ανέφερε στο Κογκρέσο ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις είχαν κοστίσει «περίπου 25 δισ. δολάρια» και δύο εβδομάδες αργότερα αναθεώρησε την πρώτη εκτίμηση σε περίπου 29 δισ. δολάρια. Η δημοσιοποίηση των πρώτων αριθμών έγινε δεκτή με ικανοποίηση αλλά προκάλεσε και έλεγχο από βουλευτές και ανεξάρτητους αξιωματούχους.

«περίπου 25 δισ. δολάρια»

Αμηχανία στην εποπτεία και ενδεχόμενη αύξηση του κόστους

Ο υπηρεσιακός οικονομικός ελεγκτής του Πενταγώνου, Τζέι Χερστ, δήλωσε στη Γερουσία ότι δεν διαθέτει επικαιροποιημένα στοιχεία για το συνολικό κόστος, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από μέλη του Κογκρέσου, μεταξύ των οποίων και ο ανεξάρτητος Γερουσιαστής Άνγκους Κινγκ. Η διαφορά μεταξύ δημόσιας ενημέρωσης και εσωτερικών εκτιμήσεων πυροδοτεί αμφισβητήσεις για τη διαφάνεια της διαδικασίας κοστολόγησης.

Πιθανές συνέπειες και ανοιχτά ερωτήματα

Οι υψηλότερες εκτιμήσεις έχουν πολλαπλές επιπτώσεις: ενδέχεται να αυξήσουν τις πιέσεις για επιπλέον πιστώσεις στο Κογκρέσο, να επηρεάσουν την αμερικανική δημοσιονομική πολιτική και να επαναπροσδιορίσουν τη διαχείριση αποθεμάτων οπλισμού και εφοδιαστικής. Ταυτόχρονα, εγείρονται ερωτήματα σχετικά με τη μέθοδο καταγραφής της ζημιάς, τις προβλέψεις για μελλοντικές δαπάνες και την ανάγκη ταχύτερων, πιο πλήρων αναφορών προς τους αρμόδιους ελεγκτικούς και νομοθετικούς φορείς.

Δημόσια/επίσημη ανακοίνωση Εσωτερική εκτίμηση 25 δισ. $ (μέχρι 30/4) 80–100 δισ. $ (συνολικό, με επισκευές & αναπλήρωση) ~29 δισ. $ (μεταγενέστερη αναθεώρηση)

Η εξέλιξη της υπόθεσης απαιτεί στενή παρακολούθηση: αναμένουμε ενημερώσεις από το Πεντάγωνο, ενδεχόμενες ερωτήσεις στη Γερουσία και νέες αποτιμήσεις που θα διευκρινίσουν αν οι εσωτερικές εκτιμήσεις επιβεβαιώνονται ή μεταβάλλονται.