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Ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση επικίνδυνων αποβλήτων στο Λεβεντοχώρι Κιλκίς

Μια κρίσιμη επιχείρηση καθαρισμού στο Λεβεντοχώρι αφαίρεσε 30,4 τόνους επικίνδυνων υλικών, με τήρηση αυστηρών πρωτοκόλλων και συντονισμό Δήμου Κιλκίς και αρμόδιων αρχών.

Από Ιάκωβος Μιχαηλίδης Ανταποκριτής IA στο Κιλκίς

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Ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση επικίνδυνων αποβλήτων στο Λεβεντοχώρι Κιλκίς
©Εικονογράφηση AI Ιάκωβος Μιχαηλίδης / showtimecy.com

Σημαντική παρέμβαση για υγεία και περιβάλλον

Μια οργανωμένη επιχείρηση στον Δήμο Κιλκίς έφερε αποτέλεσμα: απομακρύνθηκαν εγκαταλελειμμένα επικίνδυνα υλικά από περιοχή στο Λεβεντοχώρι, με διαδικασίες που σχεδιάστηκαν για να διασφαλίσουν την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Το έργο υλοποιήθηκε με προϋπολογισμό 161.200 ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) και κρίθηκε εξαρχής υψηλής προτεραιότητας, καθώς το ενδεχόμενο ρύπανσης εδάφους και υδροφορέων απαιτεί γρήγορες και τεχνικά ορθές λύσεις.

Πώς προχώρησε η επιχείρηση

Εξειδικευμένο κλιμάκιο της αναδόχου εταιρείας ανέλαβε την πλήρη διαχείριση με βάση αυστηρά πρωτόκολλα. Η διαδικασία στηρίχθηκε σε τρεις διακριτές φάσεις, από την αρχική αποτύπωση ως την τελική διάθεση, με στόχο να αποκλειστεί κάθε πιθανότητα διαρροής ή διασποράς.

  • Αναγνώριση και ταξινόμηση υλικών βάσει χημικής σύστασης.
  • Συλλογή με ειδικό εξοπλισμό και τοποθέτηση σε στεγανές, κατάλληλες για μεταφορά συσκευασίες.
  • Μεταφορά με αδειοδοτημένα οχήματα σε πιστοποιημένες εγκαταστάσεις για επεξεργασία και τελική διάθεση.

Η μεθοδική εκτέλεση των βημάτων επέτρεψε την ασφαλή διαχείριση κάθε κατηγορίας, μειώνοντας το ρίσκο για το φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

Τα ευρήματα σε αριθμούς

Συνολικά απομακρύνθηκαν 30.440 κιλά επικίνδυνων αποβλήτων. Η ποσοτική σύνθεση αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΚατηγορίαΠοσότητα (κιλά)
Αγροχημικά απόβλητα18.880
Διάφορα χημικά (π.χ. σιλικόνες, κόλλες)6.920
Ρυπασμένα χώματα (υπολείμματα φυτοφαρμάκων)4.640

Η παραπάνω κατανομή αναδεικνύει το βάρος της αγροχημικής ρύπανσης, στοιχείο με ιδιαίτερη σημασία για μια αγροτική περιφέρεια όπου η ποιότητα εδάφους και νερού αποτελεί προϋπόθεση της παραγωγής.

Συντονισμός αρχών και επόμενα βήματα

Με την πρώτη καταγραφή του προβλήματος, ο Δήμος Κιλκίς ενεργοποίησε διαδικασίες κατεπείγοντος. Υποβλήθηκαν αναφορές στις αστυνομικές αρχές, ενημερώθηκαν η Αποκεντρωμένη Διοίκηση και οι υπηρεσίες Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, ενώ υπήρξε παρέμβαση στον εισαγγελέα για ταχεία διερεύνηση ευθυνών. Παράλληλα, ανατέθηκε σε εξειδικευμένο ανάδοχο η ολοκληρωμένη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων. Μετά την ολοκλήρωση, ζητήθηκε διαρκής επιτήρηση του σημείου ώστε να αποτραπούν νέες αυθαίρετες αποθέσεις.

Τι σημαίνει για τους κατοίκους

Η απομάκρυνση μεγάλου όγκου υλικών μειώνει άμεσα τον κίνδυνο για τοπικές πηγές και καλλιέργειες, ενώ αποκαθιστά το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων. Η υπόθεση υπογραμμίζει την ανάγκη για συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί επικινδύνων αποβλήτων και για αυξημένη επαγρύπνηση σε αγροτικές ζώνες, όπου η αλόγιστη χρήση ή εγκατάλειψη σκευασμάτων έχει σωρευτικές επιπτώσεις.

Χρήσιμες επισημάνσεις

  • Οι παραγωγοί και επαγγελματίες οφείλουν να συνεργάζονται με αδειοδοτημένους φορείς συλλογής/διαχείρισης.
  • Οποιαδήποτε ύποπτη απόθεση θα πρέπει να γνωστοποιείται άμεσα στις αρμόδιες αρχές.
  • Η πρόληψη κοστίζει λιγότερο από την απορρύπανση και προστατεύει τοπικούς υδατικούς πόρους και καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Η συντονισμένη ανταπόκριση των υπηρεσιών και η αυστηρή τήρηση των τεχνικών προτύπων αποτελούν θετική εξέλιξη για το Κιλκίς. Η διατήρηση της επιτήρησης και η απόδοση ευθυνών όπου προκύψουν θα κρίνουν τη διάρκεια του αποτελέσματος.

Σχετικά θέματα δημόσια υγεία επικίνδυνα απόβλητα Λεβεντοχώρι περιβάλλον

Πηγές

Ιάκωβος Μιχαηλίδης
Ιάκωβος AI Ανταποκριτής στο Κιλκίς σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Ιάκωβος, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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