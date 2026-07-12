Παγγαίο: στην 5η θέση πανελλαδικά για έσοδα από αιγιαλό — κέρδη και προκλήσεις για την τοπική οικονομία

Ο Δήμος Παγγαίου κατέλαβε την 5η θέση στην Ελλάδα στα έσοδα από την αξιοποίηση αιγιαλού και παραλίας για το 2024, με σημαντική επίδραση στην τοπική οικονομία και τις υποδομές της περιοχής.

Σημαντική διάκριση για τον τουρισμό και τα έσοδα του Δήμου

Ο Δήμος Παγγαίου, με έδρα την Ελευθερούπολη, κατατάχθηκε στην 5η θέση πανελλαδικά στα έσοδα από την αξιοποίηση αιγιαλού και παραλίας για το 2024. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών, τα έσοδα αυτά ανέρχονται σε 301.369,75 ευρώ. Η διάκριση αποδίδεται τόσο στην ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος όσο και στις συνεχείς παρεμβάσεις υποδομών και οργάνωσης της περιοχής.

Το Παγγαίο συνδυάζει 35 χιλιόμετρα ακτογραμμής, πεντακάθαρα νερά και πέντε Γαλάζιες Σημαίες, ενώ διαθέτει παραδοσιακούς οικισμούς, μοναστήρια, δάση και μονοπάτια που προσελκύουν διαφορετικές κατηγορίες επισκεπτών. Η τοπική διοίκηση τονίζει ότι η ανάπτυξη στον τουρισμό συνοδεύτηκε από έργα σε δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικούς καθαρισμούς, καθώς και βελτιώσεις στην προσβασιμότητα και την καθαριότητα.

«Κάθε χρόνο δημιουργούνται 1.000 νέες παροχές ύδρευσης»

Ο Δήμαρχος Παγγαίου, Φίλιππος Αναστασιάδης, αποδίδει τη βελτίωση των εσόδων στην οικιστική και τουριστική ανάπτυξη, αλλά και στη στοχευμένη διαχείριση των παραλιών. Η αύξηση των παροχών ύδρευσης αποτυπώνει την επέκταση κατοικιών και τουριστικών καταλυμάτων, αρκετά από τα οποία λειτουργούν με βραχυχρόνιες μισθώσεις, γεγονός που ενισχύει την τοπική αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις.

Οικονομική επίπτωση: τα έσοδα από την αξιοποίηση αιγιαλού ενισχύουν τα δημοτικά έσοδα και τις τοπικές υπηρεσίες.

τα έσοδα από την αξιοποίηση αιγιαλού ενισχύουν τα δημοτικά έσοδα και τις τοπικές υπηρεσίες. Υποδομές: έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικών που υποστηρίζουν την ανάπτυξη.

έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικών που υποστηρίζουν την ανάπτυξη. Τουριστική διαφοροποίηση: συγκερασμός παραλίας, ορεινών περιοχών και πολιτισμού προσελκύει ποικίλο κοινό.

Η κατάταξη στην 5η θέση δεν είναι μόνο ένα στατιστικό στοιχείο, αλλά έχει άμεσες συνέπειες για τους κατοίκους: μεγαλύτερα έσοδα επιτρέπουν καλύτερη συντήρηση και επενδύσεις στην περιοχή, ενώ ταυτόχρονα η αυξημένη επισκεψιμότητα φέρνει προκλήσεις σε υπηρεσίες όπως ύδρευση, αποκομιδή απορριμμάτων και κυκλοφοριακή διαχείριση κατά την τουριστική περίοδο.

Χαρακτηριστικό Αριθμός / Σημείο Ακτογραμμή 35 χλμ Γαλάζιες Σημαίες 5 Κατάταξη (έσοδα αιγιαλού) 5η θέση Έσοδα (2024) 301.369,75 €

Για τους κατοίκους του Παγγαίου και για τους επαγγελματίες του τουρισμού, η πρόκληση είναι να διατηρηθεί η ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη και στη βιωσιμότητα. Η τοπική διοίκηση καλείται να συνεχίσει τις στοχευμένες παρεμβάσεις υποδομών και να ενισχύσει τον σχεδιασμό για την περίοδο αιχμής, ώστε τα οφέλη να γίνουν μακροπρόθεσμα και να μειωθούν οι πιέσεις στις τοπικές υπηρεσίες.