Πάμισος: ο Τάσος Καντούτσης ενισχύει την άμυνα ενόψει Α' Τοπικής

Ο 32χρονος κεντρικός αμυντικός μετακομίζει από τον Μιλτιάδη στη Μεσσήνη, προσφέροντας εμπειρία από εθνικές κατηγορίες σε μία ομάδα που προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν.

Σημαντική προσθήκη για το αμυντικό κέντρο του Πάμισου

Ο Πάμισος ανακοίνωσε την απόκτηση του Τάσου Καντούτση, 32χρονου κεντρικού αμυντικού, ο οποίος ολοκλήρωσε πρόσφατα την παρουσία του στον Μιλτιάδη. Η μεταγραφή εντάσσεται στην προετοιμασία της ομάδας της Μεσσήνης ενόψει της επόμενης σεζόν στην Α' Τοπική και στοχεύει στην ενίσχυση της σταθερότητας στο κέντρο της άμυνας.

Ο Καντούτσης φέρνει στην ομάδα σημαντική αγωνιστική εμπειρία από τις εθνικές κατηγορίες. Στο βιογραφικό του περιλαμβάνονται συμμετοχές στη Super League και στη Super League 2, καθώς και περισσότερες από 200 εμφανίσεις στη Γ' Εθνική. Τα τελευταία δύο χρόνια και πλέον αγωνιζόταν στον Μιλτιάδη, με ουσιαστική συμβολή στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της Α' Τοπικής τη σεζόν 2023-24 και στην πορεία της ομάδας στη Γ' Εθνική.

Η ποδοσφαιρική διαδρομή του ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Ατρόμητου, όπου υπέγραψε και το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο, ενώ στη συνέχεια έχει αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες του ελληνικού και διεθνούς χώρου. Η μεταγραφή του στον Πάμισο αναμένεται να προσδώσει εμπειρία και ηγετικό ρόλο στην αμυντική γραμμή, στοιχεία χρήσιμα για μια ομάδα που στοχεύει στην ανταγωνιστικότητα στο τοπικό πρωτάθλημα.

Ηλικία παίκτη: 32 ετών

ετών Προηγούμενη ομάδα: Μιλτιάδης

Εμπειρία: συμμετοχές σε Super League, Super League 2 και > 200 εμφανίσεις στη Γ' Εθνική

Για τους κατοίκους και τους φιλάθλους της Μεσσήνης, η προσθήκη ενός παίκτη με το υπόβαθρο του Καντούτση σημαίνει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην αμυντική λειτουργία, ιδίως σε ματς που θα κρίνουν την πορεία της ομάδας στην κατηγορία. Η παρουσία του αναμένεται επίσης να αποτελέσει παράγοντα αναβάθμισης για τις ακαδημίες και την προπονητική διαδικασία, καθώς παίκτες με εμπειρία από υψηλότερα επίπεδα συνήθως μεταφέρουν επαγγελματικά πρότυπα και τεχνικές στην καθημερινότητα της ομάδας.

Σημεία αναφοράς Πληροφορίες Τελευταία ομάδα Μιλτιάδης Καριέρα Ατρόμητος (ακαδημίες), Καλαμάτα, Ομόνοια Λευκωσίας, Νίκη Βόλου, Ιάλυσος, Φωκικός, Ηλυσιακός Επαγγελματικές συμμετοχές Super League, Super League 2, Γ' Εθνική (>200 εμφανίσεις)

Η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο του Πάμισου θα αξιοποιήσουν την εμπειρία του για τη στερέωση της άμυνας ενόψει φιλικών και επίσημων υποχρεώσεων. Η τοπική κοινότητα, που παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της ομάδας, θα έχει την ευκαιρία να δει τον νέο παίκτη σε δράση από το ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου στην Α' Τοπική.

Η μεταγραφή δεν αλλάζει μόνο το ρόστερ: μπορεί να λειτουργήσει και ως μήνυμα της ομάδας ότι στοχεύει σε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα μέσα στην έδρα της Μεσσήνης και στην καθιέρωση ενός πιο σταθερού αμυντικού στυλ παιχνιδιού.