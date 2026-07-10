Πάτρα: Απαγορεύονται τα φορτηγά στον παράδρομο της Παλαιάς Εθνικής — τι αλλάζει για την πόλη

Απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων άνω των <strong>3,5 τόνων</strong> στο παράπλευρο δίκτυο Πάτρα–Πύργος από τα Καμίνια έως την Κάτω Αχαΐα. Η απόφαση, που ανακοίνωσε ο υφυπουργός Υποδομών, στοχεύει στη μείωση των ατυχημάτων και στην προστασία των κατοίκων των οικισμών.

Απόφαση με στόχο την ασφάλεια των μετακινήσεων

Απαγόρευση κυκλοφορίας για βαρέα οχήματα άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο και εναλλακτικό δίκτυο της Εθνικής Οδού Πάτρα – Πύργος προανήγγειλε από την Βουλή ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση, στον περιορισμό του κινδύνου σοβαρών ατυχημάτων και στην αποτροπή της παράκαμψης του αυτοκινητοδρόμου μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού.

Κατόπιν μελέτης που ολοκληρώθηκε «κατ' εντολή των υπηρεσιών του Υπουργείου», αναμένεται η έκδοση του σχετικού ΦΕΚ με την υπουργική απόφαση που θα καθορίσει τη λεπτομερή εφαρμογή του μέτρου. Η κίνηση των βαρέων οχημάτων θα απαγορεύεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε συγκεκριμένα τμήματα του δικτύου σε περιοχή που αφορά άμεσα τη ζώνη από τα Καμίνια έως την Κάτω Αχαΐα.

Ποια σημεία καλύπτονται

Παλαιά Εθνική Οδός (Π.Ε.Ο.) Πατρών – Πύργου: από τη συμβολή των οδών Καλαβρύτων και Ακτής Δυμαίων μέχρι τη συμβολή της Π.Ε.Ο. με την Επαρχιακή Οδό Κάτω Αχαΐας – Ελαιοχωρίου.

και μέχρι τη συμβολή της Π.Ε.Ο. με την Επαρχιακή Οδό Κάτω Αχαΐας – Ελαιοχωρίου. Επαρχιακή Οδός Κάτω Αχαΐας – Ελαιοχωρίου: από τη συμβολή με την Π.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου μέχρι τη συμβολή με τη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου.

Νέα Εθνική Οδός (Ν.Ε.Ο.) Πατρών – Πύργος: από τη συμβολή με την Επαρχιακή Οδό Κάτω Αχαΐας – Ελαιοχωρίου έως τον κλάδο του ανισόπεδου κόμβου Κάτω Αχαΐας.

Επαρχιακές οδοί που συνδέονται με τους παραπάνω άξονες, όπως η Επαρχιακή Γαστούνης – Αυγείου και τμήματα που οδηγούν στη Ν.Ε.Ο.

«Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν στον οδικό άξονα περιόρισαν στο ελάχιστο τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα», ανέφερε ο υφυπουργός, υπενθυμίζοντας την ανάγκη διατήρησης υψηλού επιπέδου ασφάλειας.

Η μέριμνα του Υπουργείου, όπως αναφέρθηκε, είναι διττή: αφενός η προστασία των διερχόμενων οδηγών· αφετέρου η μείωση του κινδύνου για τους κατοίκους των οικισμών που διέρχονται τα βαρέα οχήματα. Η απαγόρευση στοχεύει επίσης στο να αποτρέψει το φαινόμενο της παράκαμψης του αυτοκινητόδρομου, που δημιουργεί απρόβλεπτες και επικίνδυνες ροές κυκλοφορίας σε οικιστικές ζώνες.

Τοπικές επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Για την Πάτρα και τους γύρω δήμους, το μέτρο αναμένεται να αλλάξει τις ροές των βαρέων οχημάτων, με πιθανές επιπτώσεις στην τροφοδοσία επαγγελματιών και επιχειρήσεων που εξυπηρετούνται από το παράπλευρο δίκτυο. Η εφαρμογή θα απαιτήσει σαφή σήμανση, ελέγχους και συνεργασία με τις υπηρεσίες της Τροχαίας για την αποτροπή παραβιάσεων.

Στο επόμενο διάστημα, με την έκδοση του ΦΕΚ, θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες για τα χρονικά όρια εφαρμογής, τις εξαιρέσεις και τα πρόστιμα. Η ολοκληρωμένη μελέτη που επικαλείται το Υπουργείο θα καθορίσει επίσης τα συνοδευτικά μέτρα οδικής ασφάλειας που ενδεχομένως απαιτούνται στα σημεία αλλαγής της κυκλοφορίας.

Στοιχείο Περιγραφή Είδος οχημάτων Βαρέα οχήματα άνω των 3,5 τόνων Κάλυψη Τμήματα Π.Ε.Ο., Επαρχιακών και Ν.Ε.Ο. από Καμίνια έως Κάτω Αχαΐα Υπεύθυνος φορέας Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ανακοίνωση υφυπουργού)

Η κοινότητα της Πάτρας θα παρακολουθεί στενά την έκδοση του ΦΕΚ και την εφαρμογή του μέτρου, καθώς οι λεπτομέρειες θα καθορίσουν τον πραγματικό αντίκτυπο στην καθημερινή μετακίνηση και την ασφάλεια στους οικισμούς κατά μήκος του άξονα.