Πάτρα: Πέθανε βρέφος 20 ημερών στη Μονάδα Εντατικής Νεογνών του «Άγιος Ανδρέας»

Το πρωί της Δευτέρας κατέληξε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας βρέφος ηλικίας <strong>20 ημερών</strong> που νοσηλευόταν στη ΜΕΝΝ. Το νεογνό είχε γεννηθεί πρόωρα και αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Τραγωδία στο νοσοκομείο της Πάτρας

Το πρωί της Δευτέρας, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας», κατέληξε βρέφος ηλικίας 20 ημερών που νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το βρέφος είχε γεννηθεί πρόωρα και παρουσίαζε σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία καθιστούσαν την κατάστασή του επισφαλή παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Η επιμέλεια και οι προσπάθειες του προσωπικού της ΜΕΝΝ για σταθεροποίηση των κρίσιμων νεογνών είναι συνεχείς, ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση η πορεία του συγκεκριμένου νεογνού υπήρξε αρνητική. Η ανακοίνωση από τα μέσα που μετέδωσαν το περιστατικό αναφέρει πως, παρά τις εντατικές παρεμβάσεις,

«το βρέφος δεν κατάφερε να μείνει στη ζωή»

και κατέληξε εντός του νοσοκομείου.

Για τους κατοίκους της Πάτρας, η απώλεια ενός τόσο νεογέννητου παιδιού προκαλεί σοκ και συναισθηματική φόρτιση, ενώ επαναφέρει στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν τη φροντίδα των πρόωρων νεογνών, τις υποδομές και την κάλυψη σε εξειδικευμένο προσωπικό. Δεν υπάρχουν προς το παρόν ανακοινώσεις με περισσότερες ιατρικές λεπτομέρειες ή επίσημες δηλώσεις από τη διοίκηση του νοσοκομείου στο κοινό, πέραν των πληροφοριών που μετέδωσαν τα μέσα.

Σημειώνεται ότι τέτοια περιστατικά κινητοποιούν συνήθως τόσο τις εσωτερικές διαδικασίες του νοσηλευτικού ιδρύματος όσο και τον διάλογο με τις τοπικές αρχές για την ποιότητα και τους πόρους των μονάδων νεογνικής φροντίδας. Η τοπική κοινωνία και οι υπηρεσίες υγείας παρακολουθούν τέτοιες εξελίξεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ειδικά σε περιόδους όπου οι ανάγκες για εξειδικευμένη νοσηλεία αυξάνονται.

Για την οικογένεια του βρέφους, η απώλεια αποτελεί βαρύ πλήγμα. Σε παρόμοιες περιπτώσεις, οι νοσοκομειακές μονάδες συνήθως παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη και ενημέρωση των γονέων για τα επόμενα βήματα. Δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για περαιτέρω ενέργειες ή έρευνες σχετικά με τα αίτια του θανάτου του νεογνού.

Ηλικία: 20 ημέρες

20 ημέρες Μονάδα νοσηλείας: ΜΕΝΝ, Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»

ΜΕΝΝ, Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» Κατάσταση γέννησης: πρόωρη γέννηση

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία αναφοράς Δευτέρα, 13.07.26 Ηλικία βρέφους 20 ημέρες Νοσοκομείο Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Πατρών «Άγιος Ανδρέας» Μονάδα Μονάδα Εντατικής Νεογνών

Η τοπική δημοσιογραφία θα παρακολουθεί τυχόν επίσημες ανακοινώσεις από το νοσοκομείο και τις αρμόδιες αρχές, ώστε να ενημερωθούν οι πολίτες για κάθε νέα εξέλιξη. Παράλληλα, οι γονείς και οι οικογένειες που έχουν ανάγκη στήριξης μπορούν να απευθύνονται στις διαθέσιμες δομές ψυχικής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας της περιοχής.