Περισσότερα από 420 κιλά απορριμμάτων μαζεύτηκαν στη Σαντορίνη από το Plastic Free Greece

Στο τριήμερο πρόγραμμα καθαρισμών που υλοποιήθηκε στη Σαντορίνη συγκεντρώθηκαν 420,2 κιλά απορριμμάτων από ακτές και βυθούς, με κυρίαρχα ευρήματα πλαστικά μιας χρήσης, φελιζόλ και αλουμινένια κουτάκια. Οι τοπικές παραλίες Μονόλιθος και Μπαξέδες καθαρίστηκαν παράλληλα με υποθαλάσσιες δράσεις στο Αμμούδι και τη Βλυχάδα.

Ενίσχυση της καθαριότητας στις παραλίες και στον βυθό

Καθαρότερες ακτές και βυθός στην Σαντορίνη μετά την τρίτη φάση του προγράμματος Plastic Free Greece 2026, που πραγματοποιήθηκε στο νησί το τριήμερο 29–31 Μαΐου. Συνολικά απομακρύνθηκαν 420,2 κιλά απορριμμάτων, στοιχείο που επιβεβαιώνει πως τα πλαστικά μιας χρήσης παραμένουν κύρια πηγή ρύπανσης για τις τοπικές θάλασσες.

Στις παράκτιες παρεμβάσεις σε Μονόλιθο και Μπαξέδες συγκεντρώθηκαν περίπου 134,5 κιλά απορριμμάτων. Τα κυρίαρχα ευρήματα ήταν μικρά πλαστικά κομμάτια, φελιζόλ, πλαστικά μπουκάλια και αποτσίγαρα — αντικείμενα που ευθύνονται για την αισθητική υποβάθμιση των ακτών αλλά και για τον κίνδυνο που δημιουργούν στη θαλάσσια ζωή.

Σε παράλληλες υποβρύχιες επιχειρήσεις καθαρισμού, στο Αμμούδι και στη Βλυχάδα ανασύρθηκαν 285,7 κιλά απορριμμάτων. Στα ευρήματα κυριάρχησαν αλουμινένια κουτάκια, μπουκάλια και πλαστικές σακούλες, αποτυπώνοντας την πίεση που δέχονται οι βυθοί από ανθρώπινες δραστηριότητες.

Παράκτιος καθαρισμός (Μονόλιθος, Μπαξέδες): 134,5 κιλά

134,5 κιλά Υποθαλάσσιος καθαρισμός (Αμμούδι, Βλυχάδα): 285,7 κιλά

285,7 κιλά Σύνολο: 420,2 κιλά απορριμμάτων

Είδος παρέμβασης Τοποθεσία Κιλά Παράκτιος καθαρισμός Μονόλιθος, Μπαξέδες 134,5 Υποθαλάσσιος καθαρισμός Αμμούδι, Βλυχάδα 285,7 Σύνολο 420,2

Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν με τη συνεργασία της Lidl Ελλάς και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, υπό την αιγίδα των υπουργείων Τουρισμού και Περιβάλλοντος. Στις παρεμβάσεις συμμετείχαν και οι πρεσβευτές της πρωτοβουλίας, μεταξύ των οποίων καταγράφονται και γνωστές προσωπικότητες του χώρου της γαστρονομίας και της ψυχαγωγίας.

Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις του νησιού τα αποτελέσματα έχουν πρακτική σημασία: καθαρές ακτές βελτιώνουν την εμπειρία των επισκεπτών και μειώνουν τον κίνδυνο για θαλάσσια οικοσυστήματα, ενώ οι υποθαλάσσιες δράσεις προστατεύουν την εύθραυστη βιοποικιλότητα γύρω από τη καλντέρα.

Ωστόσο, τα ευρήματα υπογραμμίζουν και το μέγεθος της πρόκλησης. Τα πλαστικά μίας χρήσης και τα φελιζόλ παραμένουν συχνές απειλές και απαιτούν συστηματική πρόληψη: ενημέρωση κατοίκων και επισκεπτών, περιορισμός χρήσης μιας χρήσης υλικών από επιχειρήσεις εστίασης και τουρισμού, καθώς και επαρκής διαχείριση απορριμμάτων κατά τη θερινή περίοδο.

Οι τοπικές αρχές και ο επιχειρηματικός κόσμος καλούνται να αξιοποιήσουν τα δεδομένα των καθαρισμών για να ενισχύσουν πολιτικές πρόληψης και να σχεδιάσουν στοχευμένες παρεμβάσεις που θα περιορίσουν την επανεμφάνιση των απορριμμάτων, ιδιαίτερα στις πιο επισκέψιμες ζώνες του νησιού.