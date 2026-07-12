Πολάκης: η Κεντρική Επιτροπή ακύρωσε απόφαση του Ιουνίου και αυτός δηλώνει υποψηφιότητα

Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε την ακύρωση της απόφασης της 6ης Ιουνίου, καλεί την Πολιτική Γραμματεία να χαράξει οδικό χάρτη και σηματοδοτεί την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα, ενώ ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος της ΚΟ.

Αποφασιστική σύνοδος και αλλαγή πορείας

Η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζεται από την ηγεσία της ως «ιστορική», καθώς, σύμφωνα με το ανακοινωθέν που μεταδίδεται, αποφάσισε την ακύρωση της προηγούμενης απόφασης της 6ης Ιουνίου και όρισε νέα βήματα για την προετοιμασία του κόμματος ενόψει μελλοντικών προκλήσεων.

Εξερχόμενος της συνεδρίασης, ο Παύλος Πολάκης τόνισε ότι η συγκέντρωση «απέτρεψε τη λυσσώδη προσπάθεια» ορισμένων στελεχών να μην διεξαχθεί, ενώ χαρακτήρισε την απόφαση του οργάνου ως αντιστροφή της προηγούμενης πορείας. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να επιστρέψει στην κοινοβουλευτική ομάδα και να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

«Η συνεδρίαση έγινε με απαρτία και πρακτικά αποφάσισε την ακύρωση της προηγούμενης καταστροφικής απόφασης της 6ης Ιουνίου της Κεντρικής Επιτροπής»

Το όλο σκηνικό περιγράφεται ως κίνητρο για να δρομολογηθούν «οι διαδικασίες για να ξανασταθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στα πόδια του» και να επαναπροσδιοριστεί σε ρόλο πυλώνα ευρύτερων πολιτικών συνεργασιών με «βαθύ προγραμματικό περιεχόμενο», όπως ανέφερε ο ίδιος ο κ. Πολάκης.

Επόμενα βήματα και οργανωτική εντολή

Η Κεντρική Επιτροπή καλεί την Πολιτική Γραμματεία να συνεδριάσει τη Δευτέρα με εντολή να διαμορφώσει τον οδικό χάρτη για την προετοιμασία του κόμματος ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Σκοπός, όπως αναφέρεται, είναι η οργανωτική και πολιτική ανασύνταξη.

Ακύρωση της απόφασης της 6ης Ιουνίου από την Κεντρική Επιτροπή.

Εντολή προς την Πολιτική Γραμματεία να χαράξει οδικό χάρτη τη Δευτέρα.

Επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα και επιβεβαίωση υποψηφιότητας για την προεδρία της ΚΟ.

Η επιστροφή του κ. Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα και η δημόσια επιβεβαίωση της υποψηφιότητάς του για την προεδρία της Κ.Ο. αποτελούν σαφές σήμα αλλαγής ισορροπιών στο εσωτερικό του κόμματος, με πιθανές επιπτώσεις στη στρατηγική και στις συμμαχίες που θα επιδιώξει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σημασία για τον χώρο της αντιπολίτευσης

Η εξέλιξη αυτή επανατοποθετεί τον διάλογο στο εσωτερικό του κόμματος γύρω από την ηγεσία, τη συγκρότηση συμμαχιών και το προγραμματικό εύρος που θα προταθεί στο εκλογικό σώμα. Η επιβεβαίωση ότι ο κ. Πολάκης θα είναι υποψήφιος πρόεδρος της Κ.Ο. δείχνει ότι η ηγετική ανασύνταξη περιλαμβάνει και προσωπικές πρωτοβουλίες για την ανάκτηση πρωταγωνιστικού ρόλου στο πολιτικό σκηνικό.

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Οι επόμενες ημέρες θα δείξουν εάν οι σημερινές αποφάσεις θα οδηγήσουν σε ουσιαστική ανασύνθεση δυνάμεων ή σε νέες εσωτερικές αντιπαραθέσεις καθώς η Πολιτική Γραμματεία αναλαμβάνει την ευθύνη της σχεδίασης του νέου σχεδίου δράσης.