Ρήξη και επανένταξη στον ΣΥΡΙΖΑ: Πολάκης πίσω στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, αποφασίστηκε νέα Κεντρική Επιτροπή

Καθοριστικές εσωκομματικές αποφάσεις στον ΣΥΡΙΖΑ: πλήρης επανένταξη του Παύλου Πολάκη, εξουσιοδότηση στην Πολιτική Γραμματεία και κλήση σε νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που θεωρείται κρίσιμη για την πορεία του κόμματος.

Ένταση και ανασχηματισμός αρμοδιοτήτων

Πρωτόγνωρες για τα εσωτερικά δεδομένα του κόμματος εξελίξεις καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στον ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα να επιταχυνθούν διαδικασίες που ενδέχεται να καθορίσουν την επόμενη φάση της πολιτικής του παρουσίας. Σε σύγκλιση που συγκάλεσαν οι πλευρές γύρω από τον Παύλο Πολάκη και τον Νίκο Παππά, με τη συμμετοχή της Ρένας Δούρου, λήφθηκαν αποφάσεις που ενισχύουν την ομάδα αυτή στο εσωτερικό του κόμματος.

Κεντρική απόφαση ήταν η πλήρης αποκατάσταση του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, γεγονός που σηματοδοτεί την επιστροφή του στην κομματική λειτουργία και την ενεργή συμμετοχή του στην εσωτερική πολιτική διαδικασία και στην κούρσα για την ηγεσία.

Νέα συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής και εξουσιοδότηση

Αποφασίστηκε επίσης να συγκαλείται νέα Κεντρική Επιτροπή το επόμενο Σάββατο, με στόχο τη συμμετοχή όσο το δυνατόν ευρύτερου τμήματος του κόμματος. Η σύγκληση αυτή περιγράφεται από την πλευρά που την εισηγήθηκε ως κρίσιμη για την επόμενη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, δόθηκε εξουσιοδότηση στην Πολιτική Γραμματεία για να διαμορφώσει τον οδικό χάρτη αναφορικά με:

την εκλογή νέου προέδρου,

την προετοιμασία της συμμετοχής του κόμματος στις επόμενες εθνικές εκλογές,

τη συνολική στρατηγική μετάβασης της ηγεσίας.

Πολιτικές προεκτάσεις και συμβολισμοί

Η αποκατάσταση του κ. Πολάκη έχει σαφές πολιτικό στίγμα: ενισχύει την πλευρά που τον υποστηρίζει και, ταυτόχρονα, υποδεικνύει την ένταση των εσωτερικών διαφορών. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε —συνεδρίαση προσκείμενων πλευρών και απόφαση για γενικότερη σύγκληση— δεν αναγνωρίζεται ως θεσμικά πλήρης από την αντίπαλη πλευρά, σύμφωνα με την περιγραφή των γεγονότων. Αυτό το στοιχείο αυξάνει την πιθανότητα ότι η επικείμενη Κεντρική Επιτροπή θα εξελιχθεί σε σημείο καμπής για την ενότητα ή διάσπαση του κόμματος.

Σημεία προς παρακολούθηση

Οι εξελίξεις καθιστούν κρίσιμα τα επόμενα βήματα:

Θέμα Περιγραφή Επανένταξη Παύλου Πολάκη Πλήρης αποκατάσταση στην Κοινοβουλευτική Ομάδα Συγκάλεση Κεντρικής Επιτροπής Νέα συνεδρίαση το επόμενο Σάββατο, με στόχο ευρύτερη συμμετοχή Εξουσιοδότηση Πολιτικής Γραμματείας Κατάρτιση οδικού χάρτη για εκλογή νέου προέδρου και εκλογική προετοιμασία

Οι αποφάσεις αυτές αναμένεται να αναδιατάξουν τις πολιτικές ισορροπίες εντός του ΣΥΡΙΖΑ και να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο το κόμμα θα διαπραγματευθεί την οργανωτική και στρατηγική του μετάβαση σε επόμενο στάδιο. Η επικείμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα αποτελέσει κρίσιμο τεστ για το κατά πόσον οι διαφορετικές τάσεις θα μπορέσουν να συναινέσουν σε κοινό πλαίσιο ή αν η ένταση θα ενταθεί περαιτέρω.