Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για το Κιλκίς τη Δευτέρα 13 Ιουλίου

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας τοποθετεί την Π.Ε. Κιλκίς στην κατηγορία κινδύνου 4 για την Δευτέρα 13/7/2026. Οι αρχές καλούν σε αυξημένη προσοχή και αποφυγή δραστηριοτήτων που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά.

Αυξημένη επαγρύπνηση για πυρκαγιές στην Π.Ε. Κιλκίς

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενέταξε την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς στην Κατηγορία 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος) για την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με τον επίσημο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς. Η ίδια πρόβλεψη τοποθετεί επίσης τη Θεσσαλονίκη στην ίδια κατηγορία, ενώ αρκετές περιοχές της χώρας εμφανίζονται σε Κατηγορία 3 (υψηλός κίνδυνος).

Οι τοπικές συνθήκες των τελευταίων ημερών —με διαδοχικά περιστατικά πυρκαγιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας— καθιστούν κρίσιμη την τήρηση κανόνων προφύλαξης. Η εμπειρία των πρόσφατων συμβάντων δείχνει πως μικρή εστία, σε συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες, ξηρή βλάστηση και ανέμους, μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα σε επικίνδυνη φωτιά.

Αποφύγετε οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά.

Μην χρησιμοποιείτε υπαίθριες ψησταριές ή μηχανήματα που προκαλούν σπινθήρες σε περιοχές με ξηρή βλάστηση.

Σε περίπτωση εντοπισμού καπνού ή φωτιάς, επικοινωνήστε αμέσως με την Πυροσβεστική: 199 ή με τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες για μέγιστη υπευθυνότητα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη χρήση εργαλείων και μηχανημάτων που παράγουν σπινθήρες, στη διαχείριση απορριμμάτων και στη ρίψη αναμμένων τσιγάρων.

Κατηγορία Κινδύνου Ένδειξη Περιοχές (παράδειγμα) 4 Πολύ υψηλός Κιλκίς, Θεσσαλονίκη 3 Υψηλός Αρκετές νησιωτικές και ηπειρωτικές περιοχές

Για τους κατοίκους του νομού, οι επιπτώσεις μπορεί να είναι άμεσες: περιορισμοί σε εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, αυξημένη ετοιμότητα των τοπικών υπηρεσιών και πιθανή ανάγκη άμεσης ειδοποίησης ή εκκένωσης περιοχών σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οι αγρότες και οι κάτοικοι αγροτικών περιοχών πρέπει να προσαρμόσουν εργασίες που περιλαμβάνουν χρήση μηχανημάτων ή φωτιάς, ώστε να μειώσουν τον κίνδυνο ανάφλεξης.

Η Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας υπενθυμίζει ότι η πρόληψη μένει το κύριο όπλο: απομακρύνετε εύφλεκτα υλικά κοντά σε κατοικίες, αποφύγετε αχρείαστες μετακινήσεις σε δασικές περιοχές και ενημερώστε αμέσως τις αρμόδιες αρχές σε κάθε υπόνοια καπνού ή φλόγας.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τυχόν μεταβολές του επιπέδου κινδύνου μέσω των επίσημων ανακοινώσεων της Γενικής Γραμματείας και των τοπικών αρχών.