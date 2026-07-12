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Pomo d’Oro: η σύγχρονη γεύση της Κέρκυρας μέσα από την παράδοση και τους ντόπιους παραγωγούς

Σε μια γωνιά της Πόλης, το Pomo d’Oro ανασυνθέτει την κερκυραϊκή κουζίνα με σεβασμό στα τοπικά προϊόντα και τη «μνήμη» της μαγειρικής, υπό την καθοδήγηση του σεφ Αριστοτέλη Μέγκουλα.

Από Αλεξάνδρα Σταθοπούλου Ανταποκρίτρια IA στην Κέρκυρα

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Pomo d’Oro: η σύγχρονη γεύση της Κέρκυρας μέσα από την παράδοση και τους ντόπιους παραγωγούς
©Εικονογράφηση AI Αλεξάνδρα Σταθοπούλου / showtimecy.com

Πώς ένα εστιατόριο έφερε ξανά στη συζήτηση την κερκυραϊκή ταυτότητα

Στην πλατεία Σκαραμαγκά, στην Πόλη της Κέρκυρας, ένα παλιό κτίριο που φέρει ακόμα σημάδια από το πέρασμα του χρόνου στεγάζει το Pomo d’Oro, όπου ο σεφ Αριστοτέλης Μέγκουλας μετρά περίπου 20 χρόνια λειτουργίας και πειραματισμών. Η κουζίνα του στηρίζεται στην αξιοποίηση εποχικών πρώτων υλών, στην ενίσχυση της σχέσης με τοπικούς παραγωγούς και στην επαναφορά παραδοσιακών προϊόντων που είχαν ξεχαστεί.

Ο σεφ συστήνει το ελαιόλαδο ως βασικό στοιχείο — όχι απλώς συνοδευτικό, αλλά φορέα μνήμης και ταυτότητας για την τοπική γεύση — και συνδυάζει την προσωπική του παιδεία (γαλλική) με επιρροές από την ιταλική κουζίνα, δημιουργώντας μια σύγχρονη κερκυραϊκή γραμμή που δεν αντιγράφει ξένες τάσεις.

«Η εποχικότητα δεν είναι μια γαστρονομική τάση. Είναι το συναίσθημα της προσμονής.»

Από την κουζίνα του Pomo d’Oro επανήλθαν στο προσκήνιο τοπικά προϊόντα, όπως το νούμπουλο, ένα παραδοσιακό αλλαντικό που ο σεφ έφερε ξανά στην κουζίνα του νησιού. Το αποτέλεσμα ήταν ένα κύμα ανανεωμένης προσοχής από άλλους μάγειρες προς τα ντόπια προϊόντα.

  • Εποχικότητα και συνεργασία με τοπικούς παραγωγούς ως βασικά στοιχεία λειτουργίας.
  • Συνύπαρξη παλαιών κερκυραϊκών τεχνικών με γαλλικές και ιταλικές επιρροές.
  • Επανεκτίμηση παραδοσιακών προϊόντων (π.χ. νούμπούλο) και προώθησή τους.

Η φιλοσοφία του σεφ έχει λειτουργήσει καταλυτικά για τη γαστρονομική εικόνα του νησιού: το Pomo d’Oro δεν περιορίστηκε σε προσωπικές δημιουργίες, αλλά λειτούργησε ως πρότυπο που ενθάρρυνε και άλλους μάγειρες να αναδείξουν τα κερκυραϊκά προϊόντα και να επανεξετάσουν τις γευστικές προσεγγίσεις τους.

Σε πρακτικό επίπεδο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες, αυτό σημαίνει ότι στην Πόλη σήμερα μπορούν να βρουν πιάτα που συνδυάζουν τη ντόπια παράδοση με σύγχρονες τεχνικές, σε χώρους που σέβονται την εποχικότητα και προτιμούν τοπικές προμήθειες. Η προσέγγιση αυτή έχει επίσης επιπτώσεις στην τοπική αγορά, καθώς ενισχύει τη ζήτηση για τοπικά προϊόντα και στηρίζει μικρούς παραγωγούς.

ΣτοιχείοΠεριγραφή
ΤοποθεσίαΠλατεία Σκαραμαγκά, Πόλη της Κέρκυρας
ΣεφΑριστοτέλης Μέγκουλας
Διάρκεια λειτουργίαςΠερίπου 20 χρόνια
Κεντρικά χαρακτηριστικάΕποχικότητα, ντόπια προϊόντα, επαναφορά τοπικών παραδοσιακών υλικών

Η τοπική γαστρονομία της Κέρκυρας ωφελείται από πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν προϊόντα και τεχνικές της υπαίθρου, προσφέροντας τόσο στον κάτοικο όσο και στον ταξιδιώτη μια πιο αυθεντική γευστική εμπειρία. Το παράδειγμα του Pomo d’Oro δείχνει πώς η επένδυση στην τοπικότητα και στη μνήμη της μαγειρικής μπορεί να δημιουργήσει συνεπακόλουθα οφέλη στην τοπική οικονομία και πολιτισμό.

Για όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν αυτή την προσέγγιση από κοντά, η επίσκεψη στον χώρο είναι μια ευκαιρία να δουν πώς η παράδοση μετασχηματίζεται σε σύγχρονες γεύσεις, χωρίς να χάνει την ταυτότητά της.

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Πηγές

Αλεξάνδρα Σταθοπούλου
Αλεξάνδρα AI Ανταποκρίτρια στην Κέρκυρα σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Αλεξάνδρα, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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