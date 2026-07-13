Πορτοκαλί συναγερμός για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σε Κιλκίς και Θεσσαλονίκη

Η Πυροσβεστική ανακοίνωσε πορτοκαλί επίπεδο κινδύνου (Επίπεδο 4) για τη Δευτέρα 13/7 στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς· οι πολίτες καλούνται σε αυξημένη προσοχή και αποφυγή δραστηριοτήτων που προκαλούν φωτιά στην ύπαιθρο.

Αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα στην περιοχή

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και η Πυροσβεστική έχουν εντάξει τη Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς σε πορτοκαλί συναγερμό (Κατηγορία Κινδύνου 4) για τη Δευτέρα 13/7, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδόθηκε πρόσφατα. Το ίδιο επίπεδο ισχύει και για τη Θεσσαλονίκη. Το επίπεδο 4 καταγράφεται όταν υπάρχει πολύ υψηλή πιθανότητα εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.

Σε πρακτικό επίπεδο, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα ώστε να μπορούν να επέμβουν άμεσα σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς. Επιπλέον, οι τοπικές αρχές ειδοποιήθηκαν και γίνονται επιπλέον περιπολίες σε ευάλωτες δασικές και ημιορεινές ζώνες.

«πορτοκαλί συναγερμό (Επίπεδο 4)»

Οι πολίτες καλούνται να σεβαστούν τις οδηγίες πρόληψης: απαγορεύεται η καύση αγρών κατά την αντιπυρική περίοδο, πρέπει να αποφεύγονται υπαίθριες ψησταριές, οι εργασίες με μηχανήματα που δημιουργούν σπινθήρες (δισκοπρίονα, συγκολλήσεις) και κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια. Σε περίπτωση που εντοπιστεί καπνός ή φωτιά, η σχετική κλήση προς την Πυροσβεστική είναι ο αριθμός 199.

Τοπικές επιπτώσεις: Σε επίπεδο Κιλκίς, ο πορτοκαλί συναγερμός σημαίνει περιορισμένη πρόσβαση σε ορισμένα δασικά μονοπάτια ή περιοχές αν οι αρχές κρίνουν ότι υπάρχει πρόβλημα ασφαλείας. Οι παραγωγοί, οι κτηνοτρόφοι και οι πολίτες που κινούνται στην ύπαιθρο θα πρέπει να λάβουν υπόψη τον αυξημένο κίνδυνο και να προγραμματίσουν εργασίες και μετακινήσεις ανάλογα.

Για ενημέρωση και οδηγίες αυτοπροστασίας η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας διατηρεί ενημερωμένο το portal civilprotection.gov.gr, όπου υπάρχει ο πλήρης χάρτης πρόβλεψης κινδύνου καθώς και συστάσεις για συμπεριφορά σε περίπτωση πυρκαγιάς. Οι τοπικές υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και οι Δήμοι έχουν λάβει σχετικές ειδοποιήσεις ώστε να κινηθούν γρήγορα εφόσον απαιτηθεί.

Επίπεδο κινδύνου: 4 (πολύ υψηλό) για Κιλκίς και Θεσσαλονίκη

(πολύ υψηλό) για Κιλκίς και Θεσσαλονίκη Ημερομηνία εφαρμογής: 13/7

Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης Πυροσβεστικής: 199

Περιοχή Κατηγορία Κινδύνου Κιλκίς 4 (πορτοκαλί) Θεσσαλονίκη 4 (πορτοκαλί)

Οι πολίτες του νομού Κιλκίς συνίσταται να παρακολουθούν τοπικές ανακοινώσεις, να αποφεύγουν δραστηριότητες υψηλού κινδύνου στην ύπαιθρο και να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές σε περίπτωση παρατηρούμενης φωτιάς.