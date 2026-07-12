Πράσινο φως για νέα έργα απορριμμάτων στην Αχαΐα μετά την πιστοποίηση του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.

Η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. αναγνώρισε τη διαχειριστική επάρκεια του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Αχαΐας, δίνοντας στον φορέα την δυνατότητα να διεκδικήσει πόρους για υποδομές και έργα βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων.

Σημαντική εξέλιξη για τη διαχείριση απορριμμάτων στην Αχαΐα

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) χορήγησε πρόσφατα την πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Αχαΐας (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.). Η απόφαση επιβεβαιώνει ότι ο φορέας πληροί τα προβλεπόμενα διοικητικά, τεχνικά και χρηματοοικονομικά κριτήρια του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και καθιστά αυτόν τον φορέα επιλέξιμο για τις επερχόμενες προσκλήσεις χρηματοδότησης που απευθύνονται σε πιστοποιημένους ΦοΔΣΑ.

“Μία ιδιαίτερα σημαντική απόφαση και ταυτόχρονα μία ουσιαστική αναγνώριση της προσπάθειας που καταβλήθηκε τα τελευταία χρόνια αποτελεί η πιστοποίηση της διαχειριστικής επάρκειας του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Αχαΐας (…) από τη Ρ.Α.Α.Ε.Υ.”

Η εξέλιξη αυτή αποκτά βαρύνουσα τοπική σημασία: ανοίγει τον δρόμο για την απόκτηση πόρων που απαιτούνται για νέα έργα και υποδομές, με στόχο τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων στην Αχαΐα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α., η πιστοποίηση προέκυψε μετά από εκτενή διαδικασία τεκμηρίωσης και τακτοποίησης εκκρεμοτήτων στη λειτουργία του φορέα.

Στην αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε, η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. έλαβε υπόψη κυρίως δύο άξονες:

Διοικητική και τεχνική επάρκεια : οργάνωση λειτουργιών, επιχειρησιακή ικανότητα και εφαρμογή καλών πρακτικών.

: οργάνωση λειτουργιών, επιχειρησιακή ικανότητα και εφαρμογή καλών πρακτικών. Χρηματοοικονομική βιωσιμότητα: ικανότητα διαχείρισης πόρων και οικονομική σταθερότητα.

Η απόκτηση της πιστοποίησης είναι αποτέλεσμα μακράς προσπάθειας, κατά την οποία ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. κλήθηκε να αναδιαρθρώσει διαδικασίες και να καταθέσει πλήρεις φακέλους που αποδεικνύουν τη λειτουργική επάρκεια. Για τους κατοίκους της Αχαΐας, αυτό σημαίνει ότι ενδεχόμενες χρηματοδοτήσεις μπορούν να υλοποιηθούν σε έργα με άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής και το περιβάλλον: βελτίωση υποδομών συλλογής και μεταφοράς, σύγχρονοι χώροι επεξεργασίας και ανακύκλωσης, αλλά και δράσεις που μειώνουν την περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Αν και η ανακοίνωση δεν απαριθμεί συγκεκριμένα έργα ή χρονοδιαγράμματα, η πιστοποίηση καθιστά τον Σύνδεσμο επιλέξιμο για τις σχετικές προσκλήσεις, οι οποίες συνήθως σχετίζονται με την κατασκευή ή αναβάθμιση εγκαταστάσεων και την προώθηση προγραμμάτων μείωσης των αποβλήτων.

Άξονας αξιολόγησης Τι αξιολογήθηκε Διοικητική/Τεχνική Οργάνωση, λειτουργίες, τεχνικές προδιαγραφές Χρηματοοικονομική Βιωσιμότητα, οικονομική τεκμηρίωση

Για τους δήμους και τους κατοίκους της Πάτρας και της υπόλοιπης Αχαΐας, η επιτυχής πιστοποίηση του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. αποτελεί ένα θετικό βήμα προς την αναμόρφωση της διαχείρισης απορριμμάτων στην περιφερειακή κλίμακα. Η επόμενη φάση θα καθοριστεί από τις προκηρύξεις χρηματοδότησης και την ικανότητα του Συνδέσμου να προετοιμάσει και να υλοποιήσει συγκεκριμένα έργα, στα οποία θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια.

Σε τοπικό επίπεδο, η εξέλιξη απαιτεί στενή παρακολούθηση από τους Δήμους, φορείς και πολίτες, ώστε οι επενδύσεις που θα προκύψουν να εξυπηρετήσουν τις πραγματικές ανάγκες της περιοχής και να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις για τους δημότες.

Δημοσιογραφική κάλυψη: Θεοδώρα Παππά, Ανταποκρίτρια Show Time CY