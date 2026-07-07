«Πράσινο φως» για τον κάθετο άξονα της Εγνατίας προς Φλώρινα

Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το τμήμα Πτολεμαΐδα–Ξινό Νερό–Αμμοχώρι–Φλώρινα του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού. Ήδη λειτουργούν τα άκρα του έργου, με το ενδιάμεσο τμήμα να προγραμματίζεται προς υλοποίηση.

Κρίσιμη έγκριση για τον οδικό άξονα προς τη Φλώρινα

Η Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία του τμήματος Πτολεμαΐδα–Ξινό Νερό–Αμμοχώρι–Φλώρινα. Το οδικό έργο αποτελεί κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού με συνολικό αναπτυγμένο μήκος περίπου 82,5 χλμ., εκτεινόμενο από την Κοζάνη έως τον Συνοριακό Σταθμό Νίκης.

Σχεδιαστικά, ο άξονας συνδέει απευθείας την Εγνατία με τον μεθοριακό σταθμό στη Νίκη, τη Βόρεια Μακεδονία και, κατ’ επέκταση, τα Δυτικά Βαλκάνια και την Ευρώπη, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως βασικός συνδετήριος διάδρομος της Δυτικής Μακεδονίας με κόμβους σε Φλώρινα, Αμύνταιο, Πτολεμαΐδα και Κοζάνη.

Χαρακτηριστικά και τρέχουσα εικόνα του έργου

Το έργο έχει προβλεφθεί ως οδός κλειστού τύπου με διαχωρισμένη κυκλοφορία και δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, σύνδεση μέσω ανισόπεδων κόμβων και ανάπτυξη παράπλευρου οδικού δικτύου. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, επιμέρους τμήματα στα άκρα του άξονα έχουν ήδη ολοκληρωθεί και λειτουργούν, ενώ το ενδιάμεσο τμήμα από Πτολεμαΐδα έως Φλώρινα προγραμματίζεται προς υλοποίηση.

Τμήμα Κατάσταση Κοζάνη – Πτολεμαΐδα Ήδη κατασκευασμένο και σε λειτουργία Πτολεμαΐδα – Φλώρινα Προγραμματίζεται προς υλοποίηση Φλώρινα – Νίκη Ήδη κατασκευασμένο και σε λειτουργία

Η διοικητική υπαγωγή του έργου αφορά: το τμήμα Κοζάνη – Πτολεμαΐδα (Δήμοι Κοζάνης και Εορδαίας, Π.Ε. Κοζάνης), το τμήμα Πτολεμαΐδα – Φλώρινα (Δήμοι Εορδαίας, Αμυνταίου, Κάτω Κλεινών, Φλώρινας, Π.Ε. Φλώρινας) και το τμήμα Φλώρινα – Νίκη (Δήμος Φλώρινας, Π.Ε. Φλώρινας), ενταγμένα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας βάσει του ν. 3852/2010.

Τι σημαίνει για τη Φλώρινα

Η απόφαση περιβαλλοντικών όρων αποτελεί κρίσιμο διοικητικό βήμα για την ωρίμανση του άξονα που συνδέει τη Φλώρινα με την Πτολεμαΐδα και, μέσω αυτής, με την Εγνατία Οδό. Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της περιοχής, η προοπτική συνεχούς και σύγχρονης σύνδεσης μεταφράζεται σε βελτιωμένη οδική ασφάλεια, πιο αξιόπιστες μετακινήσεις προς διοικητικά και εμπορικά κέντρα της Περιφέρειας, καθώς και ενισχυμένη διασυνοριακή προσβασιμότητα προς τη Νίκη.

Σε πρακτικό επίπεδο, η ολοκλήρωση του μεσαίου τμήματος αναμένεται να απλοποιήσει την καθημερινή κίνηση μεταξύ Φλώρινας, Αμυνταίου και Εορδαίας, να στηρίξει την αγροτική διακίνηση και την τοπική επιχειρηματικότητα, και να αναβαθμίσει τον ρόλο της Φλώρινας ως πύλης προς τα Δυτικά Βαλκάνια. Η λειτουργική συνέχεια του άξονα είναι επίσης κρίσιμη για την περιφερειακή συνοχή και την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και πολιτισμού στους γειτονικούς δήμους.

Εργασίες και επόμενα στάδια

Στο πλαίσιο της μελέτης και της κατασκευής του έργου προβλέπονται, ενδεικτικά, πρόδρομες εργασίες όπως τοπογραφικές αποτυπώσεις και οριοδείξεις, γεωτεχνική έρευνα με εγκατάσταση οργάνων παρακολούθησης, καθώς και μετακινήσεις δικτύων κοινής ωφέλειας. Σχετικές αρχαιολογικές εργασίες εντάσσονται επίσης στο φάσμα των απαιτούμενων παρεμβάσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις υπηρεσίες που θα εποπτεύσουν την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων.

Κάθετος άξονας της Εγνατίας με μήκος περίπου 82,5 χλμ.

Ήδη σε λειτουργία τα τμήματα Κοζάνη–Πτολεμαΐδα και Φλώρινα–Νίκη

και Το τμήμα Πτολεμαΐδα–Φλώρινα προγραμματίζεται προς υλοποίηση

προγραμματίζεται προς υλοποίηση Διασύνδεση με Βόρεια Μακεδονία και Δυτικά Βαλκάνια

Η ουσιαστική σημασία της σημερινής εξέλιξης βρίσκεται στη θεσμική θωράκιση του έργου ως προς την περιβαλλοντική συμμόρφωση. Αυτό επιτρέπει στα αρμόδια όργανα να προχωρήσουν στα επόμενα τεχνικά και διοικητικά βήματα, με στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας και ασφαλούς αρτηρίας που θα υπηρετεί τους κατοίκους της Φλώρινας και ολόκληρης της Δυτικής Μακεδονίας.