Πράσινο φως ΥΠΕΝ για τον άξονα Κοζάνη–Πτολεμαΐδα–Φλώρινα–Νίκη: κοντύτερα στην ολοκλήρωση

Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το τμήμα Πτολεμαΐδα–Ξινό Νερό–Αμμοχώρι–Φλώρινα του κάθετου άξονα της Εγνατίας. Έργο εθνικής σημασίας στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών που ενισχύει τη σύνδεση της Δυτικής Μακεδονίας με τα Δυτικά Βαλκάνια.

Κρίσιμη αδειοδότηση για τον οδικό κορμό της Δυτικής Μακεδονίας

Ένα ουσιαστικό βήμα προς την ολοκλήρωση του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού που συνδέει Κοζάνη – Πτολεμαΐδα – Φλώρινα – Νίκη έγινε με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Η απόφαση καλύπτει τη μελέτη, την κατασκευή και τη λειτουργία του τμήματος Πτολεμαΐδα – Ξινό Νερό – Αμμοχώρι – Φλώρινα, που αποτελεί το βασικό κομμάτι που απομένει για να κλείσει το μέτωπο του έργου.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο κάθετος άξονας Κοζάνη – Νίκη έχει συνολικό μήκος περίπου 82,5 χιλιομέτρων, είναι έργο εθνικής σημασίας και εντάσσεται στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών. Με την παρούσα περιβαλλοντική αδειοδότηση, προχωρά η ωρίμανση ενός έργου που αναμένεται να βελτιώσει τη σύνδεση της Δυτικής Μακεδονίας με τα Δυτικά Βαλκάνια, να ενισχύσει την οδική ασφάλεια και να στηρίξει την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.

Τι σημαίνει πρακτικά για τη Φλώρινα

Το εγκεκριμένο τμήμα διατρέχει κομβικά σημεία του άξονα με άμεσο αντίκτυπο για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της Φλώρινας. Η βελτιωμένη οδική υποδομή αναμένεται να διευκολύνει τις καθημερινές μετακινήσεις, ειδικά σε διαδρομές που μέχρι σήμερα δοκιμάζουν αντοχές οδηγών και οχημάτων, και να αυξήσει την αξιοπιστία των μεταφορών αγαθών προς και από την πόλη.