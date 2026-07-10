Προχωρούν έργα οδικών αξόνων και μελέτες στον νομό Φλώρινας — τι ανακοινώθηκε

Ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε για την πορεία των υποδομών στη Φλώρινα, την κάλυψη δαπανών για αρχαιολογικές εργασίες στον Μεθοριακό Σταθμό Λαιμού και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τον άξονα Πτολεμαΐδα–Φλώρινα.

Ενημέρωση για κρίσιμα έργα υποδομών στην Π.Ε. Φλώρινας

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Αμανατίδης, ενημέρωσε για την πορεία σειράς σημαντικών παρεμβάσεων που αφορούν την Π.Ε. Φλώρινας. Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε έργα οδοποιίας και σε διαδικαστικά βήματα που αποσκοπούν στη γρήγορη ωρίμανση και δημοπράτηση έργων με υψηλή τοπική σημασία.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης επισημάνθηκε ότι η Περιφέρεια ανέλαβε και κάλυψε τα κόστη για τις απαιτούμενες αρχαιολογικές εργασίες στο σημείο του Μεθοριακού Σταθμού Λαιμού. Η κίνηση αυτή, όπως αναφέρθηκε, απέτρεψε καθυστέρηση που θα υπερέβαινε τους έξι μήνες και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την άμεση έναρξη των εργασιών.

Μεθοριακός Σταθμός Λαιμού : κάλυψη δαπάνης για αρχαιολογικές εργασίες, αποφυγή καθυστέρησης άνω των έξι μηνών.

: κάλυψη δαπάνης για αρχαιολογικές εργασίες, αποφυγή καθυστέρησης άνω των έξι μηνών. Οδικός άξονας Πτολεμαΐδα – Ξινό Νερό – Αμμοχώρι – Φλώρινα : έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες μελέτες και εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι, ανοίγοντας τη διαδικασία για εξασφάλιση χρηματοδότησης και δημοπράτηση.

: έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες μελέτες και εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι, ανοίγοντας τη διαδικασία για εξασφάλιση χρηματοδότησης και δημοπράτηση. Φλώρινα – Βίγλα – Διασταύρωση Πρεσπών: προωθημένη αναγνωριστική μελέτη, τοπογραφικά και υδρολογικά στοιχεία έχουν παραδοθεί στο πλαίσιο της ωρίμανσης του έργου.

Τι σημαίνουν τα παραπάνω για την περιοχή

Οι κινήσεις αυτές έχουν άμεσες και μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις για τη Φλώρινα: βελτίωση της οδικής σύνδεσης με την Πτολεμαΐδα και τις γύρω κοινότητες, ενίσχυση της προσπελασιμότητας προς σημεία διέλευσης και σύγκλεισης, καθώς και ταχύτερη ωρίμανση έργων που μπορούν να επιφέρουν οικονομικά οφέλη μέσω μειωμένου χρόνου μετακινήσεων και διευκόλυνσης εμπορικών και τουριστικών ροών.

Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για τον άξονα Πτολεμαΐδα–Ξινό Νερό–Αμμοχώρι–Φλώρινα αποτελεί κρίσιμο βήμα πριν τη διεκδίκηση πόρων και την προκήρυξη των διαγωνιστικών διαδικασιών. Παράλληλα, η παράδοση των μελετών για τον άξονα προς τις Πρέσπες δείχνει ότι το έργο προχωρά συστηματικά στα τεχνικά του στάδια.

Έργο Τρέχουσα κατάσταση Μεθοριακός Σταθμός Λαιμού Αρχαιολογικές εργασίες καλυπτόμενες από την Περιφέρεια — έναρξη εργασιών άμεσα Πτολεμαΐδα – Ξινό Νερό – Αμμοχώρι – Φλώρινα Ολοκληρωμένες μελέτες, εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι — σε διαδικασία εξασφάλισης χρηματοδότησης Φλώρινα – Βίγλα – Διασταύρωση Πρεσπών Παραδοθείσες προωθημένες μελέτες και τοπογραφικά/υδρολογικά στοιχεία — ωρίμανση έργου

Για τους κατοίκους της περιοχής, τα επόμενα στάδια που αξίζει να παρακολουθούν είναι η έκδοση των διαγωνιστικών προκηρύξεων, η επιβεβαίωση των πηγών χρηματοδότησης και το χρονοδιάγραμμα έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών. Η παράκαμψη διοικητικών εμποδίων, όπως η κάλυψη των αρχαιολογικών δαπανών, έδειξε πρακτική επίλυση προβλημάτων που συνήθως επιβραδύνουν την υλοποίηση.

Η ενημέρωση του Περιφερειάρχη αιτιολογεί επίσης τον τρόπο με τον οποίον οι τοπικές αρχές και οι τεχνικές υπηρεσίες συνεργάζονται για να προωθήσουν έργα μεγάλης κλίμακας, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ανταγωνιστικότητας της περιοχής.

Η τοπική κοινωνία και οι φορείς θα συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των παραπάνω πρωτοβουλιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία αλλά και συνεπής υλοποίηση προς όφελος των κατοίκων και των επιχειρήσεων της Φλώρινας.