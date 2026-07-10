Προσοχή στην Καλαμάτα: κύμα τηλεφωνικών απάτων με ψεύτικους γιατρούς

Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται σε γυναίκες ασθενείς τοπικού γυναικολογικού ιατρείου, καθώς άγνωστοι τηλεφωνούν προσποιούμενοι τον θεράποντα ιατρό και ζητούν προσωπικά στοιχεία. Η υπόθεση έχει αναφερθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας.

Ενεργοποίηση των αρχών μετά από καταγγελίες

Νέα περίπτωση τηλεφωνικής απάτης ενημέρωσε την τοπική κοινωνία της Καλαμάτας, ύστερα από καταγγελίες που έφτασαν στο γυναικολογικό ιατρείο του Ανδρέα Πολυδώρου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ιατρείου, άγνωστοι καλούν γυναίκες πελάτισσες παρουσιάζοντας ψευδώς ότι είναι ο ίδιος ο γιατρός και παρέχουν ανακριβείς πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

Από την πρώτη στιγμή ο χειρισμός του περιστατικού θεωρήθηκε σοβαρός: το ιατρείο απευθύνθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας, που έχει αναλάβει τη διερεύνηση των κλήσεων και των στοιχείων που ενδέχεται να έχουν συλλεχθεί.

Συστάσεις προς τις ασθενείς και τους κατοίκους

Στην επίσημη ενημέρωση που εξέδωσε το ιατρείο τονίζεται ότι οι επικοινωνίες γίνονται μόνο μέσω των επίσημων τηλεφωνικών αριθμών του και με διαδικασίες που διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Το ιατρείο καλεί τις ασθενείς να μη δίνουν πληροφορίες σε άγνωστους καλούντες και να επικοινωνούν απευθείας με το ιατρείο σε περίπτωση αμφιβολίας.

Μη δίνετε προσωπικά ή ιατρικά στοιχεία σε αγνώστους.

προσωπικά ή ιατρικά στοιχεία σε αγνώστους. Μην πανικοβαλλεστε από τηλεφωνικές πληροφορίες χωρίς επίσημη επιβεβαίωση.

από τηλεφωνικές πληροφορίες χωρίς επίσημη επιβεβαίωση. Επικοινωνήστε άμεσα με το ιατρείο μέσω των επίσημων αριθμών σε περίπτωση υπόπτου τηλεφωνήματος.

«Η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη και η σωστή ενημέρωσή σας αποτελούν για εμάς απόλυτη προτεραιότητα», αναφέρει η ανακοίνωση του ιατρείου.

Η παρουσίαση του καλούντος ως θεράποντα γιατρού και η διάδοση ψευδών πληροφοριών για την υγεία των ατόμων συνιστούν παραβίαση τόσο της προσωπικής ασφάλειας όσο και της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, γι' αυτό και οι αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

Τοπικός αντίκτυπος και προληπτικά μέτρα

Το περιστατικό θίγει ειδικά γυναίκες που είναι τακτικές επισκέπτριες του συγκεκριμένου ιατρείου, ωστόσο οι συστάσεις αφορούν ευρύτερα όλους τους κατοίκους της Καλαμάτας: οι τηλεφωνικές απάτες μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές και στόχο να αποσπάσουν ευαίσθητες πληροφορίες ή να προκαλέσουν αναστάτωση.

Ενέργεια Γιατί είναι σημαντική Επιβεβαίωση μέσω επίσημων αριθμών Αποτρέπει την παροχή στοιχείων σε απατεώνες Καταγραφή και αναφορά ύποπτων κλήσεων Βοηθά στην έρευνα της αστυνομίας Αποφυγή κοινοποίησης ευαίσθητων δεδομένων Προστατεύει την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια

Η τοπική Αστυνομική Διεύθυνση έχει αναλάβει την υπόθεση και καλείται όσοι δέχτηκαν παρόμοιες κλήσεις να προσέλθουν ή να επικοινωνήσουν με την αστυνομία για να δοθούν περαιτέρω πληροφορίες που μπορεί να συμβάλουν στην εξιχνίαση. Το ιατρείο διαβεβαιώνει ότι έχει κινηθεί μέσω των προβλεπόμενων νομικών διαδικασιών και υπενθυμίζει ότι η σωστή ενημέρωση παραμένει βασικό εργαλείο προστασίας των πολιτών.

Η επαγρύπνηση και η γρήγορη ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων αποτελούν κρίσιμα μέσα αποτροπής τέτοιων πρωτοβουλιών, ιδίως όταν θίγονται ευαίσθητα προσωπικά και ιατρικά δεδομένα.