Προσωρινό κλείσιμο του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά από αναγκαστική προσγείωση F-16

Το αεροδρόμιο «Διονύσιος Σολωμός» παραμένει εκτός λειτουργίας ενώ ειδικά συνεργεία και τεχνικοί ελέγχοι επιχειρούν για την ασφαλή απομάκρυνση του μαχητικού και την επαλήθευση της καλής κατάστασης του διαδρόμου.

Πορεία των γεγονότων και επιπτώσεις για το νησί

Το αεροδρόμιο της Ζακύνθου «Διονύσιος Σολωμός» παραμένει προσωρινά εκτός λειτουργίας μετά από αναγκαστική προσγείωση μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-16, όπως γνωστοποίησε ο Δήμος Ζακύνθου. Ειδικά συνεργεία βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στον αεροδιάδρομο και διεξάγονται εξονυχιστικοί τεχνικοί έλεγχοι για να διαπιστωθεί αν έχει υποστεί ζημιά ο τάπητας προσγείωσης–απογείωσης.

Η δημοτική αρχή διατηρεί διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, με στόχο την ταχεία και ασφαλή αποκατάσταση της λειτουργίας του αεροδρομίου. Η απόφαση για επαναλειτουργία θα ληφθεί μόλις οι τεχνικοί βεβαιώσουν την ασφαλή κατάσταση του διαδρόμου.

Συνέπειες για κατοίκους και τουρισμό

Το περιστατικό έχει άμεσο αντίκτυπο στις προγραμματισμένες πτήσεις και στην κινητικότητα επισκεπτών και κατοίκων. Ο δήμος απηύθυνε έκκληση προς τους ξενοδόχους και τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων να ενημερώσουν και, όπου είναι δυνατόν, να διευκολύνουν την παράταση της διαμονής των πελατών τους, προκειμένου να περιοριστεί η ταλαιπωρία μέχρι να αποκατασταθεί η εναέρια συγκοινωνία.

Ασφάλεια : Πρώτιστο μέλημα οι έλεγχοι και η εξασφάλιση του διαδρόμου.

: Πρώτιστο μέλημα οι έλεγχοι και η εξασφάλιση του διαδρόμου. Εξυπηρέτηση επιβατών : Προτεραιότητα η ομαλή διαχείριση των επιβατών και η αποφυγή συνωστισμών.

: Προτεραιότητα η ομαλή διαχείριση των επιβατών και η αποφυγή συνωστισμών. Συντονισμός υπηρεσιών: Συμμετοχή αρμόδιων φορέων για ασφαλή απομάκρυνση του αεροσκάφους.

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του συμβάντος, ο Δήμος επισημαίνει την ανάγκη υπομονής και συνεργασίας από το κοινό, καθώς και την αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων για το πότε θα επανέλθει η λειτουργία του αεροδρομίου.

Ποιοι εμπλέκονται στην επιχείρηση αποκατάστασης

Φορέας Ρόλος Δήμος Ζακύνθου Ενημέρωση κοινού, συντονισμός σε τοπικό επίπεδο Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Τεχνικοί έλεγχοι και αξιολόγηση διαδρόμου Ειδικά συνεργεία/τεχνικοί Απομάκρυνση αεροσκάφους, καθαρισμός και έλεγχος

Η δημοτική αρχή τόνισε ότι η ασφάλεια παραμένει απόλυτη προτεραιότητα αλλά και η όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της σύνδεσης του νησιού, τόσο για τους μονίμους κατοίκους όσο και για τους χιλιάδες ξένους επισκέπτες που αυτή την περίοδο βρίσκονται στη Ζάκυνθο.

Για την επόμενη ενημέρωση το κοινό παρακαλείται να παρακολουθεί τις επίσημες ανακοινώσεις του Δήμου και των αρμόδιων αρχών, προτού προγραμματίσει μετακινήσεις ή αλλαγές στα ταξιδιωτικά του σχέδια.