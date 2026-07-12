Προστασία του ιστορικού αμπελώνα: πρόταση για ανώτερη κατηγορία ΠΟΠ στη Σαντορίνη

Ειδικοί και παραγωγοί συζητούν την ενίσχυση του ΠΟΠ Σαντορίνη με νέα, αυστηρότερα κριτήρια για τα παραδοσιακά «κουλούρια» και τα παλαιά κλήματα, μπροστά σε πιέσεις από κλιματική αλλαγή, εγκατάλειψη και νέες πρακτικές αμπελουργίας.

Σε πορεία αποφάσεων για το μέλλον του αμπελώνα

Η Σαντορίνη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι αναφορικά με την προστασία και τη διατήρηση του ιστορικού αμπελώνα της. Ο Master of Wine Γιάννης Καρακάσης προτείνει τη δημιουργία μίας ανώτερης κατηγορίας ΠΟΠ που θα αφορά αποκλειστικά τα παραδοσιακά αμπέλια σε κουλούρα από παλαιά κλήματα και θα εισάγει αυστηρότερα μέτρα προστασίας του τοπικού αμπελουργικού συστήματος.

Η συζήτηση περιλαμβάνει μια σειρά θεμάτων: αποδόσεις και τιμές σταφυλιού, τάσεις εγκατάλειψης γης, επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, το ενδεχόμενο άρδευσης, νέες φυτεύσεις και συστήματα διαμόρφωσης όπως τα γραμμικά αμπέλια σε σύρματα. Όλα αυτά επηρεάζουν όχι μόνο την παραγωγή αλλά και την γευστική αναγνωρισιμότητα των κρασιών του νησιού.

Η πρόταση για ανώτερη κατηγορία ΠΟΠ στοχεύει να διασφαλίσει ότι το ΠΟΠ Σαντορίνη δεν θα περιορίζεται μόνο στην γεωγραφική προέλευση αλλά θα κατοχυρώνει και την αμπελουργική λογική — την ξηρική καλλιέργεια, τα παλαιά κλήματα, τη χαμηλή παραγωγή και τις οργανοληπτικές ιδιαιτερότητες, όπως τη χαρακτηριστική αίσθηση αλμύρας και την «αυστηρότητα» που σχετίζονται με το νησί.

Παραδοσιακός τρόπος: Κουλούρα και χαμηλά, παλαιά κλήματα σε ξηρική καλλιέργεια.

Κουλούρα και χαμηλά, παλαιά κλήματα σε ξηρική καλλιέργεια. Νέες πρακτικές: Γραμμικά αμπέλια σε σύρματα που δοκιμάστηκαν από ορισμένους παραγωγούς.

Γραμμικά αμπέλια σε σύρματα που δοκιμάστηκαν από ορισμένους παραγωγούς. Κίνδυνοι: Αλλοίωση γευστικού χαρακτήρα, εγκατάλειψη, κλιματική πίεση, οικονομικές πιέσεις.

Η αντιπαράθεση γύρω από τα γραμμικά αμπέλια έχει ιστορία: κάποια κρασιά που προέρχονται από τέτοιες διαμορφώσεις έχουν κριθεί σε δοκιμές ότι απομακρύνονται από τον παραδοσιακό χαρακτήρα της Σαντορίνης. Αντίθετα, για άλλους παραγωγούς και πειραματιστές, τα συστήματα αυτά μπορούν να προσφέρουν τεχνικές λύσεις σε προκλήσεις παραγωγής.

«Όταν το πήρε το ποτάμι», ανέφερε χαρακτηριστικά αναφερόμενος σε τυφλή δοκιμή ένα κρασί από γραμμικά αμπέλια, αποτυπώνοντας την ανησυχία για την αλλαγή του τυπικού προφίλ της Σαντορίνης.

Η πρόταση Καρακάση δεν αφορά αποκλειστικά συντηρητισμό. Στόχος είναι να εδραιωθεί μια κατηγορία που θα αναγνωρίζει και θα προστατεύει τα χαρακτηριστικά των πιο παραδοσιακών, ιστορικών αμπελώνων — ώστε οι καταναλωτές και οι αγορές να έχουν σαφή ένδειξη ποιότητας και προέλευσης.

Στοιχείο Πληροφορία Master of Wine 421 συνολικά παγκοσμίως (αναφορά στην πηγή) Κεντρική πρόταση Ανώτερη κατηγορία ΠΟΠ για παραδοσιακά κουλούρια

Για τους κατοίκους και τους παραγωγούς της Σαντορίνης το ζήτημα είναι πρακτικό: η κατοχύρωση μιας τέτοιας κατηγορίας θα επηρεάσει την εμπορική αξία των σταφυλιών, τις επενδύσεις σε αναπλαστικές φυτεύσεις και τα κίνητρα διατήρησης των παλαιών κλημάτων. Επίσης, θα βοηθήσει στην ανάδειξη των διαφορών μεταξύ προϊόντων που παράγονται με παραδοσιακές τεχνικές και εκείνων που προκύπτουν από πιο εντατικές ή μοντέρνες μεθόδους.

Η απόφαση για την υιοθέτηση ή μη μιας νέας, ανώτερης ΠΟΠ θα απαιτήσει διάλογο μεταξύ παραγωγών, συνεταιρισμών, επιστημόνων και ρυθμιστικών αρχών. Στο επίκεντρο πρέπει να μείνουν τα επαληθεύσιμα στοιχεία και ο σαφής ορισμός των κριτηρίων, ώστε η προστασία να είναι ουσιαστική και όχι μόνο τυπική.

Στο νησί, όπου το κρασί αποτελεί κομμάτι ταυτότητας και οικονομίας, οι αποφάσεις που θα ληφθούν τους επόμενους μήνες θα καθορίσουν το μέλλον του αμπελώνα και τη θέση του Σαντορινιού κρασιού στις διεθνείς αγορές.