Πρώτη φορά στην Κέρκυρα η σπάνια εκδοχή του «Carmina Burana» στο Παλαιό Φρούριο

Συναυλία με τη διασκευή για δύο πιάνα και κρουστά του Carl Orff, υπό τη μουσική διεύθυνση της Κάτιας Μολφέση, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Παλαιό Φρούριο.

Μεγάλη παραγωγή στο εμβληματικό Παλαιό Φρούριο

Η Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων και το Ιόνιο Ωδείο ανακοινώνουν συναυλία με το αριστούργημα Carmina Burana του Carl Orff, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο Παλαιό Φρούριο της Κέρκυρας. Η παράσταση θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στο νησί την ασυνήθιστη εκδοχή του έργου για δύο πιάνα και κρουστά, όπως διαμορφώθηκε από τον ίδιο τον Orff σε συνεργασία με τον Wilhelm Killmayer.

Η επιλογή της συγκεκριμένης διασκευής προβάλλει τον ρυθμικό και χορωδιακό χαρακτήρα του έργου, διατηρώντας παράλληλα την ένταση και την δραματικότητα που το καθιστούν διεθνώς αναγνωρίσιμο. Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), γεγονός που επισημαίνει τη σημασία της παραγωγής πέρα από το τοπικό επίπεδο.

Συμμετέχουν καταξιωμένοι σολίστ και χορωδίες

Στη μουσική διεύθυνση βρίσκεται η Κάτια Μολφέση. Στην ερμηνεία συμμετέχουν οι:

Δήμητρα Κωττίδου (σοπράνο)

(σοπράνο) Νίκος Σπανάτης (κόντρα τενόρος)

(κόντρα τενόρος) Σωτήρης Τριάντης (βαρύτονος)

Στα πιάνα συμπράττουν οι Δημήτριος Μαρίνος και Μάνος Κιτσικόπουλος. Στα κρουστά εμφανίζεται το Σύνολο Καθηγητών και Αποφοίτων Κρουστών του Ιονίου Ωδείου, με τους μουσικούς Μάριο Μουζακίτη, Νίκο Μεταλληνό, Σωκράτη Τρουπτσίδη, Θοδωρή Κοσκινά, Δημήτρη Ασπιώτη και Ανδρέα Καλογιάννη. Επιπλέον συμμετέχουν η Χορωδία του Δήμου Αθηναίων και η Δημοτική Χορωδία Κέρκυρας San Giacomo.

Ρόλοι Ονόματα Μουσική διεύθυνση Κάτια Μολφέση Σολίστ φωνητικά Δήμητρα Κωττίδου, Νίκος Σπανάτης, Σωτήρης Τριάντης Σολίστ πιάνα Δημήτριος Μαρίνος, Μάνος Κιτσικόπουλος Κρουστά Σύνολο Καθηγητών & Αποφοίτων Ιονίου Ωδείου Χορωδίες Χορωδία Δήμου Αθηναίων, Δημοτική Χορωδία Κέρκυρας San Giacomo

Τι σημαίνει για την τοπική κοινότητα

Η παρουσία σημαντικών σχημάτων και ερμηνευτών στο Παλαιό Φρούριο ενισχύει το πολιτιστικό πρόγραμμα του νησιού και προσφέρει στους κατοίκους και τους επισκέπτες μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών χωρίς να χρειάζεται μετακίνηση στην ηπειρωτική χώρα. Η συναυλία αναμένεται να προσελκύσει κοινό από την Κέρκυρα και την ευρύτερη περιοχή, με θετικές επιπτώσεις στην τοπική αγορά και τη φιλοξενία, ειδικά σε περιόδους αυξημένης τουριστικής κίνησης.

Τα εισιτήρια παρέχονται μέσω της πλατφόρμας Ticketbox.gr. Για τους κατοίκους της Κέρκυρας, η διοργάνωση αποτελεί ευκαιρία πρόσβασης σε σπάνιες μουσικές εκτελέσεις και σε συνεργασίες με πανελλήνιους φορείς.

Αποτελεί επίσης μια σπάνια ευκαιρία να ακουστεί ζωντανά το εμβληματικό «O Fortuna» και άλλα μέρη του έργου, σε μορφή που αναδεικνύει τους ρυθμικούς και χορωδιακούς πυρήνες του.