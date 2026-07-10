Πρωτόγνωρη χρηματοδότηση άνω των 90 εκατ. ευρώ για τη δασική προστασία στον Έβρο

Το ΥΠΕΝ αυξάνει κατά τρόπο ριζικό τις επενδύσεις στην αντιπυρική και αντιπλημμυρική θωράκιση του νομού, με έργα πρόληψης, αποκατάστασης και υποδομές που βρίσκονται στην τελική φάση.

Ριζική ενίσχυση της δασικής θωράκισης

Σε μία σειρά από σημαντικά έργα δασικής προστασίας και αποκατάστασης προχωρεί ο Έβρος, με τα κονδύλια που διέθεσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να υπερβαίνουν πλέον τα 90 εκατομμύρια ευρώ από το 2022 έως σήμερα. Η αύξηση αυτή σημειώνεται σε αντίθεση με τις ετήσιες χρηματοδοτήσεις πριν το 2021, οι οποίες, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Γενικής Γραμματείας Δασών, δεν ξεπερνούσαν τα 100.000 ευρώ.

Κατά την αυτοψία στην περιοχή, ο Γενικός Γραμματέας Δασών, Στάθης Σταθόπουλος, επισήμανε ότι τα έργα δασικής πρόληψης αντιστοιχούν σε περίπου 20 εκατ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό κατευθύνεται σε κρίσιμες παρεμβάσεις υδρονομίας, αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, ειδικά μετά την μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε το Εθνικό Πάρκο Δαδιάς.

Οι εργασίες βρίσκονται, σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, σε προχωρημένο στάδιο και σε ορισμένες περιπτώσεις στην τελική φάση υλοποίησης. Παράλληλα, μέσω προγραμμάτων όπως το Antinero, έχει δημιουργηθεί προσαρμοσμένο πλέγμα προστασίας στη Σαμοθράκη, με έμφαση σε ευαίσθητες πολιτιστικές και περιβαλλοντικές ζώνες, όπως η γύρω περιοχή του Ιερού των Μεγάλων Θεών.

Εργα πρόληψης: περίπου 20 εκατ. ευρώ.

περίπου 20 εκατ. ευρώ. Αντιδιαβρωτικά/υδρονομικά/αντιπλημμυρικά: το υπόλοιπο του πακέτου που οδηγεί το συνολικό ποσό πάνω από 90 εκατ. ευρώ.

το υπόλοιπο του πακέτου που οδηγεί το συνολικό ποσό πάνω από 90 εκατ. ευρώ. Προγράμματα ειδικών περιοχών: μέτρα προστασίας στη Σαμοθράκη μέσω Antinero.

Οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες εκφράζουν ικανοποίηση για την πορεία των έργων, ενώ παρατηρούνται τα πρώτα σημάδια φυσικής αναγέννησης στις πληγείσες ζώνες. Η στοχευμένη χρηματοδότηση και η εντατικοποίηση των παρεμβάσεων αποσκοπούν αφενός στην πρόληψη νέων καταστροφών και αφετέρου στην αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και των υποδομών που επλήγησαν.

Κατηγορία Αναφερόμενο ποσό Συνολική χρηματοδότηση (2022–σήμερα) Πάνω από 90 εκατ. € Έργα δασικής πρόληψης 20 εκατ. € Ετήσιες χρηματοδοτήσεις πριν 2021 Λιγότερο από 100.000 € ετησίως

Σημασία για τον τόπο: Η ενίσχυση αφορά άμεσα τους κατοίκους του νομού, καθώς στο επίκεντρο βρίσκονται μέτρα για την αποφυγή νέων πυρκαγιών, η προστασία του υδροφορέα και των γεωργικών εκτάσεων, καθώς και η αποκατάσταση περιοχών σημαντικών για τον οικοτουρισμό και τον πολιτισμό. Η επιτυχής ολοκλήρωση των έργων αναμένεται να μειώσει την ευαλωτότητα της περιοχής σε πλημμυρικά φαινόμενα και διάβρωση και να ενισχύσει την ασφάλεια υποδομών και κατοικιών.

Οι τοπικές αρχές και οι υπηρεσίες περιμένουν να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων στον επόμενο χρόνο, παράλληλα με ενδείξεις φυσικής αναγέννησης σε περιοχές που υπέστησαν ζημίες. Η αυξημένη χρηματοδότηση ανοίγει επίσης δυνατότητες για στοχευμένες δράσεις εκπαίδευσης, συντήρησης και βιώσιμης διαχείρισης των δασών, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ανθεκτικότητας του Έβρου σε ακραία καιρικά και πυρκαγιών γεγονότα.