Στις 26–27 Σεπτεμβρίου το 5ο Adventure Meeting στο Λαύριο

Το 5ο Adventure Meeting επιστρέφει στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου με πάνω από <strong>100 μοτοσυκλέτες</strong>, test rides και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.

Στρέφει τα φώτα στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου

Το 5ο Adventure Meeting θα διεξαχθεί το τελευταίο σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, στις 26 και 27, στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου. Η διοργάνωση υπόσχεται εκθέτες, δοκιμές οδήγησης και παράλληλες δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες, σε έναν χώρο με ιστορική σημασία για το Λαύριο.

«Το κορυφαίο μοτοσυκλετιστικό της χρονιάς»

Οι διοργανωτές αναφέρουν ότι πάνω από 100 μοτοσυκλέτες θα είναι διαθέσιμες για test rides, ενώ προβλέπονται ειδικές δοκιμές για Adventure και χωμάτινα ελαστικά σε μεικτές διαδρομές. Στόχος είναι οι συμμετέχοντες να δοκιμάσουν μοντέλα σε συνθήκες που προσομοιώνουν πραγματική χρήση, τόσο σε άσφαλτο όσο και σε βατούς δασικούς χωματόδρομους.

Για τις οικογένειες υπάρχουν δράσεις αφιερωμένες στα παιδιά: εκπαιδευτικά προγράμματα με mini μοτοσυκλετάκια υπό την επίβλεψη εκπαιδευτών, πίστα ποδηλάτων ισορροπίας και δοκιμές ηλεκτρικών μοντέλων. Στον χώρο θα λειτουργεί επίσης έκθεση εξοπλισμού και σημείο εστίασης (εστιατόριο - καφέ μπαρ) με χώρο απασχόλησης για μικρά παιδιά.

Τοπικός αντίκτυπος και προειδοποιήσεις

Η διοργάνωση αναμένεται να προσελκύσει επισκέπτες εκτός της πόλης, με συνέπεια αυξημένη κινητικότητα προς και από το Τεχνολογικό Πάρκο. Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής πρέπει να λάβουν υπόψη τους πιθανές αλλαγές στη ροή της κυκλοφορίας και στην προσβασιμότητα γύρω από τον χώρο, ειδικά τις ημέρες της εκδήλωσης.

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι για test rides πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες ασφάλειας που θα παρέχονται από τους διοργανωτές και τους εκπαιδευτές. Οι δοκιμές σε μεικτές διαδρομές απαιτούν κατάλληλο εξοπλισμό και εμπειρία· για αυτό οι οργανωτές προσφέρουν και μαθήματα ασφαλούς οδήγησης για Adventure / Enduro.

Πότε: 26–27 Σεπτεμβρίου

26–27 Σεπτεμβρίου Πού: Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου

Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου Τι: >100 μοτοσυκλέτες, test rides, δραστηριότητες για παιδιά, έκθεση εξοπλισμού

Για τους κατοίκους του Λαυρίου η εκδήλωση αποτελεί ευκαιρία τοπικής ζωντάνιας και εμπορικής κίνησης, αλλά και υπενθύμιση της ανάγκης για σωστό προγραμματισμό μετακινήσεων εκείνες τις ημέρες. Οι οικογένειες που σχεδιάζουν να επισκεφθούν την εκδήλωση θα βρουν προτάσεις απασχόλησης για τα παιδιά, ενώ οι μοτοσυκλετιστές θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν πλήθος μοντέλων στον ίδιο χώρο.

Στοιχείο Περιγραφή Ημερομηνίες 26–27 Σεπτεμβρίου Τοποθεσία Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου Διαθέσιμες μοτοσυκλέτες Πάνω από 100

Η τοπική κοινωνία και οι φορείς μπορούν να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις για λεπτομέρειες σχετικά με ώρες διεξαγωγής, εισιτήρια και μέτρα ασφαλείας. Η διοργάνωση στοχεύει σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία για αναβάτες και επισκέπτες, που αναμένεται να αναζωογονήσει για δύο ημέρες το περιβάλλον γύρω από το Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου.