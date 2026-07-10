Ράλι τεχνολογίας σπρώχνει τη Wall Street παρά την ένταση ΗΠΑ–Ιράν

Οι δείκτες της Wall Street κινήθηκαν ανοδικά αφού το ράλι στις τεχνολογικές μετοχές και η πτώση των τιμών πετρελαίου μείωσαν τις ανησυχίες μετά τα πρόσφατα πλήγματα ΗΠΑ–Ιράν. Στο προσκήνιο η Micron και το σχέδιό της για αυξημένες επενδύσεις.

Αυξήσεις στα ταμπλό ενώ ο φόβος μένει στο φόντο

Οι βασικοί δείκτες της Wall Street έκλεισαν σε θετικό έδαφος την Πέμπτη, με την άνοδο να οδηγείται από τίτλους του τεχνολογικού κλάδου. Η βελτίωση ήρθε σε ένα περιβάλλον όπου οι επενδυτές προσπαθούν να αποτιμήσουν την επιδείνωση των διεθνών εντάσεων μετά τις στρατιωτικές ενέργειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου από πρόσφατα υψηλά.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η ανακοίνωση μιας εταιρείας ημιαγωγών: η Micron Technology δήλωσε ότι θα αυξήσει τις προγραμματισμένες επενδύσεις για νέες εγκαταστάσεις στις ΗΠΑ στα 250 δισ. δολ., κίνηση που συνδέεται με την πολύ ισχυρή ζήτηση για μνήμες. Η είδηση λειτούργησε ως καταλύτης για ευρύτερη άνοδο σε μετοχές του κλάδου.

Τσιπ : πρωταγωνιστές της ημέρας με σημαντικά κέρδη.

: πρωταγωνιστές της ημέρας με σημαντικά κέρδη. Ενέργεια : πτώση των τιμών πετρελαίου που προσέφερε πρόσθετη στήριξη.

: πτώση των τιμών πετρελαίου που προσέφερε πρόσθετη στήριξη. Γεωπολιτική: οι στρατιωτικές ενέργειες διατηρούν την αβεβαιότητα.

«τελείωσε»

Η στρατιωτική κλιμάκωση περιλαμβάνει νέες ανακοινώσεις για πλήγματα του αμερικανικού στρατού κατά ιρανικών στόχων, με απαντήσεις από πλευράς Ιράν εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων σε περιοχές του Κόλπου. Παρά το εύρος των γεγονότων, πολιτικοί παράγοντες — μεταξύ των οποίων και ο Αμερικανός πρόεδρος — άφησαν ανοιχτή την προοπτική διπλωματικής διαχείρισης, μειώνοντας προσωρινά τον φόβο για γενικευμένο πόλεμο.

Η πτώση στις διεθνείς τιμές του αργού βοήθησε στο θετικό κλίμα: το μπρεντ και το αμερικανικό WTI σημείωσαν υποχώρηση σε ποσοστά της τάξης των μεμονωμένων μονάδων, μετά το πρόσφατο ράλι που τα είχε οδηγήσει υψηλότερα. Η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου απομείωσε έναν από τους βασικούς παράγοντες αβεβαιότητας για τις αγορές.

Τα νούμερα της συνεδρίασης

Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται τα κλεισίματα των βασικών δεικτών:

Δείκτης Μεταβολή Κλείσιμο Dow Jones +139,02 μον. 52.487,41 S&P 500 +60,93 μον. 7.543,64 Nasdaq +336,24 μον. 26.206,89

Ενδεικτικά, από τις εταιρείες που απαρτίζουν τον βιομηχανικό δείκτη, η Cisco Systems κατέγραψε σημαντική άνοδο στο κλείσιμό της, ενώ άλλες όπως η American Express και η Goldman Sachs επίσης ενίσχυσαν τη διαπραγμάτευσή τους. Αντίθετα, δεν έλειψαν και εταιρείες με αρνητικό πρόσημο, αντανακλώντας τον μικτό χαρακτήρα της συνεδρίασης.

Συμπερασματικά, το ράλι των τεχνολογικών μετοχών και οι θετικές ειδήσεις από επιλεγμένες εταιρείες περιόρισαν την εσωτερική ανησυχία των αγορών, παρά τον δυσμενή γεωπολιτικό περίγυρο. Ωστόσο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι διακυμάνσεις στις ενεργειακές τιμές παραμένουν παράγοντες που μπορούν γρήγορα να αναδιατάξουν τις ισορροπίες — μια πραγματικότητα που οι επενδυτές παρακολουθούν στενά.

Η αγορά κινείται σε ρευστό σκηνικό: οι καλές ειδήσεις βοηθούν σήμερα, αλλά οι γεωπολιτικές εκπλήξεις μπορούν να αλλάξουν το σενάριο από τη μία συνεδρίαση στην άλλη.