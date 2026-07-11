Σαντορίνη: Τέσσερις συλλήψεις για έκθεση ανηλίκων μετά από έρευνες σε ανθυγιεινές κατοικίες

Η Αστυνομία Σαντορίνης προχώρησε το πρωί της 10ης Ιουλίου στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, μετά από ελέγχους που αποκάλυψαν σοβαρές ελλείψεις υγιεινής στις οικίες τους.

Στη Θήρα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Σαντορίνης προχώρησαν το πρωί της 10ης Ιουλίου σε τέσσερις συλλήψεις στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκων. Πρόκειται για τέσσερις ημεδαπούς ηλικίας 20, 24, 29 και 33 ετών, όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ευρήματα και νομική διαδικασία

Οι έρευνες στις κατοικίες των συλληφθέντων αποκάλυψαν, σύμφωνα με την αστυνομία, σοβαρές ελλείψεις στους κανόνες υγιεινής οι οποίες εκτιμήθηκε ότι έθεταν σε κίνδυνο την υγεία των ανηλίκων τέκνων τους. Σε βάρος των τεσσάρων σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία και η υπόθεση πλέον έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τον αριθμό ή την ηλικία των εμπλεκομένων παιδιών.

Τοπικές συνέπειες και σημεία προσοχής

Η σύλληψη επιστρέφει στο προσκήνιο ζητήματα που απασχολούν τη νησιωτική κοινότητα της Σαντορίνης: την επίβλεψη των συνθηκών διαβίωσης ευάλωτων οικογενειών, τη συνεργασία κοινωνικών υπηρεσιών με τις αστυνομικές αρχές και την ανάγκη έγκαιρης παρέμβασης όταν εντοπίζονται κίνδυνοι για παιδιά. Η ταχεία κινητοποίηση των αρχών εδώ δείχνει την προτεραιότητα που δίνεται στον έλεγχο αυτών των περιστατικών, χωρίς ωστόσο να έχουν κοινοποιηθεί προς το παρόν στοιχεία για τυχόν εμπλοκή κοινωνικών υπηρεσιών ή φορέων παιδικής προστασίας.

Ημερομηνία συλλήψεων: 10 Ιουλίου (πρωί)

10 Ιουλίου (πρωί) Αρμόδιοι: Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Σαντορίνης

Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Σαντορίνης Κατηγορία: Έκθεση ανηλίκων (λόγω ανθυγιεινών συνθηκών κατοικίας)

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς τέτοια περιστατικά εγείρουν ανησυχίες για την ευρύτερη ευημερία και την προστασία των παιδιών στο νησί. Παράλληλα, οι επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής εργασίας επισημαίνουν την ανάγκη για συντονισμένες παρεμβάσεις που να συνδυάζουν νομικά μέτρα με υποστήριξη οικογενειών ώστε να μην επανεμφανιστούν συνθήκες επικίνδυνες για ανηλίκους.

Στοιχείο Πληροφορία Αριθμός συλληφθέντων 4 Ηλικίες 20, 24, 29, 33 Κατηγορία Έκθεση ανηλίκων Αρμόδια υπηρεσία Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Σαντορίνης

Η υπόθεση βρίσκεται στα δικαστικά όργανα και θα ακολουθήσει η νόμιμη διαδικασία. Η δημοσιοποίηση βασικών στοιχείων από την Αστυνομία επιτρέπει στους κατοίκους και στους τοπικούς φορείς να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να απαιτούν διαφάνεια όπου χρειάζεται, ιδίως όταν θίγεται το συμφέρον των παιδιών.

Για τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης στο νησί, οι τοπικές αρχές και οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να ενισχύσουν τα δίχτυα κοινωνικής προστασίας, ώστε να προληφθούν επαναλαμβανόμενα περιστατικά που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των ανηλίκων.