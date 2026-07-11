Σαντορίνη: Τέσσερις συλλήψεις για έκθεση ανηλίκων λόγω ανθυγιεινών συνθηκών

Τέσσερις ημεδαποί στη Θήρα συνελήφθησαν το πρωί της 10ης Ιουλίου μετά από έρευνες στις κατοικίες τους όπου εντοπίστηκαν σοβαρές ελλείψεις υγιεινής που, σύμφωνα με την Αστυνομία, έθεταν σε κίνδυνο την υγεία των ανηλίκων τέκνων τους.

Επιχειρήσεις της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Σαντορίνης

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στη Θήρα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Σαντορίνης, στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκων. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το πρωί της 10ης Ιουλίου και αφορούν τέσσερα ημεδαπά πρόσωπα ηλικίας 20, 24, 29 και 33 ετών, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κατά τις έρευνες στις κατοικίες των συλληφθέντων διαπιστώθηκαν, όπως αναφέρθηκε, σοβαρές ελλείψεις στους κανόνες υγιεινής οι οποίες, σύμφωνα με την Αστυνομία, έθεταν σε κίνδυνο την υγεία των ανηλίκων τέκνων τους. Σε βάρος των τεσσάρων σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία και η υπόθεση ακολουθεί τη νόμιμη διαδικασία.

Τι σημαίνει για την τοπική κοινότητα

Η είδηση προκαλεί ανησυχία στη Σαντορίνη, όπου η στενή κοινωνική συνοχή των οικισμών και οι μικρές κοινότητες καθιστούν άμεσα ορατό τον αντίκτυπο τέτοιων υποθέσεων. Η επέμβαση της Αστυνομίας επισημαίνει ότι οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν περιστατικά που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία σηματοδοτεί συνέχεια στη δικαστική διερεύνηση.

Αρμόδια αρχή επέμβασης: Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Σαντορίνης.

Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Σαντορίνης. Ημερομηνία συλλήψεων: 10 Ιουλίου.

10 Ιουλίου. Ηλικίες των συλληφθέντων: 20, 24, 29, 33 ετών.

Πρακτικές συνέπειες και προτάσεις για τους κατοίκους

Σε επίπεδο τοπικής διαχείρισης, τέτοια περιστατικά συνήθως ενεργοποιούν υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και ελέγχους στις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών. Για τους κατοίκους της Σαντορίνης, κρίσιμα σημεία είναι η επαγρύπνηση και η έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων αρχών σε περιπτώσεις που εντοπίζονται παιδιά σε επικίνδυνες ή ανθυγιεινές συνθήκες. Η συνεργασία φορέων και πολιτών συμβάλλει στην προστασία των πιο ευάλωτων.

Σύλληψη Ηλικία 1 20 2 24 3 29 4 33

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και ακολουθεί τη νόμιμη διαδικασία, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση. Για περαιτέρω ενημέρωση οι πολίτες μπορούν να αναμένουν νεότερα από την Αστυνομία Σαντορίνης και από τα αρμόδια όργανα κοινωνικής προστασίας που τυχόν θα εμπλακούν στη συνέχεια της διερεύνησης.