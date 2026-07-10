Σχέδιο ανάπλασης για το Πολύκαστρο: δημόσιοι χώροι, προσβασιμότητα και πράσινο

Ο Δήμος Παιονίας υπέβαλε πρόταση χρηματοδότησης για την ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στο Πολύκαστρο, με στόχο τη βελτίωση προσβασιμότητας, ασφάλειας και περιβαλλοντικής ποιότητας σε έκταση 8,50 στρεμμάτων.

Πρόταση και στόχοι

Ο Δήμος Παιονίας κατέθεσε πρόταση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», στην πρόσκληση «Συνδυασμένες παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και της διαβίωσης», με στόχο να ενισχυθούν πράσινες υποδομές και να μειωθεί η ρύπανση σε οικισμούς 5.000–50.000 κατοίκων της περιφέρειας. Η πράξη αφορά συγκεκριμένα κοινόχρηστους χώρους του Πολυκάστρου, σε έκταση 8,50 στρεμμάτων που εκτείνεται από το 1ο νηπιαγωγείο μέχρι το 3ο δημοτικό σχολείο.

Στο πλαίσιο της μελέτης, που χρηματοδοτήθηκε από το τεχνικό πρόγραμμα της Δημοτικής Κοινότητας Πολυκάστρου με κόστος 115.500 ευρώ, περιγράφονται παρεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της προσβασιμότητας και της ασφάλειας των χώρων, καθώς και ενέργειες για την αναβάθμιση του πρασίνου και της διαχείρισης όμβριων υδάτων.

Κύρια έργα και τεχνικά μέτρα

Διαμόρφωση και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων.

Κατασκευή και αναβάθμιση πεζοδρομίων και πεζοδρόμων.

Υποδομές προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

Εγκατάσταση σύγχρονου αστικού εξοπλισμού, φωτισμού και σήμανσης.

Εκτεταμένες παρεμβάσεις πρασίνου, αρδευτικά δίκτυα και διαχείριση όμβριων.

Παράλληλα, στον σχεδιασμό ενσωματώνονται αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού με στόχο τη βελτίωση του μικροκλίματος και την αύξηση της ανθεκτικότητας του αστικού ιστού απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

«δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς, λειτουργικού και πλήρως προσβάσιμου δικτύου δημόσιων χώρων»

Η παραπάνω φράση περιγράφει τον βασικό στόχο της προτεινόμενης πράξης, όπως αναφέρεται στα έγγραφα της πρότασης. Η έμφαση στην προσβασιμότητα και στη βιώσιμη κινητικότητα υποδηλώνει προτεραιότητα σε πεζούς, χρήστες ΑμεΑ και αστικό πράσινο.

Οικονομικά και προοπτική χρηματοδότησης

Στοιχείο Ποσό / Έκταση Συνολικός προϋπολογισμός πρόσκλησης 1.500.000,00 € Κόστος εκπόνησης μελέτης 115.500 € Περιοχή επέμβασης 8,50 στρέμματα

Η πρόταση εντάσσεται σε ευρύτερο σχεδιασμό της δημοτικής αρχής για τη δημιουργία ποιοτικών δημόσιων χώρων. Σε περίπτωση έγκρισης της χρηματοδότησης, το επόμενο στάδιο είναι η ωρίμανση και ένταξη του έργου για κατασκευή, με ταχύτητα υλοποίησης να εξαρτάται από την έγκριση και την πορεία των διαγωνισμών.

Για τους κατοίκους του Πολυκάστρου, οι αλλαγές αυτές σημαίνουν βελτίωση της καθημερινότητας γύρω από σχολεία και παιδικές δομές, ασφάλεια στις μετακινήσεις με τα πόδια, καλύτερη διαχείριση του αστικού νερού και περισσότερο προσβάσιμους δημόσιους χώρους. Η επιτυχής χρηματοδότηση και υλοποίηση θα αναβαθμίσει αισθητικά και λειτουργικά τον αστικό ιστό της πόλης.