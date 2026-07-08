Σχηματάρι: μεγάλη επένδυση €20 εκατ. στη γραμμή παραγωγής της Coca‑Cola Τρία Έψιλον

Με επένδυση €20 εκατ. το εργοστάσιο του Σχηματαρίου αποκτά υπερ-υψηλής ταχύτητας γραμμή PET, αυξάνοντας σημαντικά την παραγωγική δυναμικότητα και βελτιστοποιώντας logistics και βιωσιμότητα.

Επένδυση και στόχοι

Η Coca‑Cola Τρία Έψιλον ανακοίνωσε επένδυση ύψους €20 εκατ. στο εργοστάσιο του Σχηματαρίου, με την εγκατάσταση μιας νέας υπερ-υψηλής ταχύτητας γραμμής παραγωγής PET. Η κίνηση αυτή τοποθετεί το εργοστάσιο ανάμεσα στις πλέον σύγχρονες μονάδες του Ομίλου Coca‑Cola HBC και αποτυπώνει την πρόθεση της εταιρείας να ενισχύσει την παραγωγική της παρουσία στη χώρα.

Στόχος της αναβάθμισης είναι η δημιουργία ενός πιο βιώσιμου και αποδοτικού μοντέλου παραγωγής, που θα εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς και θα ενδυναμώνει την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα της μονάδας.

Αύξηση δυναμικότητας — τι αλλάζει στην παραγωγή

Η νέα τεχνολογία υπόσχεται σημαντική αύξηση ρυθμών σε βασικές κατηγορίες συσκευασιών, τόσο σε επίπεδο φιαλών ανά ώρα όσο και σε κιβωτίων. Η ενίσχυση αφορά συσκευασίες 500ml, 1L και 1,5L, με αποτέλεσμα ταχύτερη εξυπηρέτηση των απαιτήσεων διάθεσης και καλύτερη διαχείριση logistics.

Συσκευασία Προηγουμένως (φιάλες/ώρα) Νέα δυναμικότητα (φιάλες/ώρα) 500ml 45.200 65.000 1L 21.000 50.000 1,5L 21.000 48.000

Συσκευασία Προηγουμένως (κιβώτια/ώρα) Νέα δυναμικότητα (κιβώτια/ώρα) 500ml 1.883 2.708 1L 3.500 8.333 1,5L 3.500 8.000

Τοπικές επιπτώσεις και υποδομές

Για την τοπική κοινωνία οι επιπτώσεις αφορούν πολλαπλά επίπεδα. Η αύξηση παραγωγικής ικανότητας μπορεί να σημαίνει μεγαλύτερη ζήτηση σε υπηρεσίες logistics, μεταφορές και προμηθευτές πρώτων υλών στην ευρύτερη περιοχή της Βοιωτίας. Επιπλέον, η επένδυση σε υποδομές ενισχύει την ανθεκτικότητα του εργοστασίου απέναντι σε διαταραχές τις εφοδιαστικής αλυσίδας, θέμα κρίσιμο για την τοπική απασχόληση και οικονομία.

Η εταιρεία παρουσιάζει τη γραμμή ως σχεδιασμένη με την έννοια της βιωσιμότητας «στην καρδιά» της λειτουργίας της, προσπαθώντας να μειώσει περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ενεργειακή κατανάλωση, χωρίς να μεταβάλλει την ποιότητα προϊόντων.

Εργασιακός αντίκτυπος: πιθανή ενίσχυση ζήτησης για ειδικευμένο προσωπικό και υπηρεσίες υποστήριξης.

πιθανή ενίσχυση ζήτησης για ειδικευμένο προσωπικό και υπηρεσίες υποστήριξης. Υποδομές: ανάγκη βελτίωσης logistics και πρόσβασης για ταχύτερη διανομή.

ανάγκη βελτίωσης logistics και πρόσβασης για ταχύτερη διανομή. Περιβάλλον: μείωση αποτυπώματος αν οι τεχνολογίες είναι αποδοτικές ενεργειακά.

«η ανθεκτικότητα είναι η λέξη – κλειδί»

Η φράση αυτή, που εμφανίζεται στην παρουσίαση της εταιρείας, συνοψίζει την προτεραιότητα: η αναβάθμιση δεν είναι μόνο για μεγέθυνση παραγωγής, αλλά για δημιουργία συνθηκών που επιτρέπουν συνεχή λειτουργία υπό μεταβαλλόμενες συνθήκες αγοράς και προμήθειας.

Για τους κατοίκους του Σχηματαρίου και της Βοιωτίας η επένδυση αποτελεί θετικό δείγμα κίνησης του βιομηχανικού ιστού της περιοχής προς πιο σύγχρονες λειτουργίες. Παράλληλα, θα χρειαστεί παρακολούθηση όσον αφορά την τοπική απασχόληση, την κίνηση οχημάτων μεταφοράς και την εφαρμογή πρακτικών που πράγματι μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η τοπική διοίκηση και οι φορείς της περιοχής έχουν ενδιαφέρον να συνεργαστούν με την εταιρεία για να διασφαλίσουν ότι τα οφέλη της επένδυσης θα γίνουν αισθητά στη δουλειά, στις υποδομές και στο περιβάλλον του Σχηματαρίου.