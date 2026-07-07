Σχηματάρι: Νέα υπερ-γρήγορη γραμμή στην Coca‑Cola Τρία Έψιλον με ισχυρό αποτύπωμα

Επένδυση ύψους 20 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο του Σχηματαρίου ανεβάζει αισθητά την παραγωγική ταχύτητα σε βασικές συσκευασίες, μειώνει τη χρήση πλαστικού κατά περίπου 520 τόνους τον χρόνο και ρίχνει την ενεργειακή κατανάλωση κατά 52%.

Επένδυση 20 εκατ. ευρώ στο βιομηχανικό κέντρο του Σχηματαρίου

Με στοχευμένη κίνηση ενίσχυσης της παραγωγικής της βάσης, η Coca-Cola Τρία Έψιλον υλοποίησε επένδυση 20 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο του Σχηματαρίου, τη μεγαλύτερη μονάδα αναψυκτικών και χυμών στην Ελλάδα. Η παρέμβαση αφορά την εγκατάσταση νέας γραμμής υπερ-υψηλής ταχύτητας για συσκευασίες PET, που αναβαθμίζει το ρόλο της μονάδας ως κεντρικού κόμβου για την ελληνική αγορά.

Η εταιρεία θέτει ως προτεραιότητα την ευελιξία στην παραγωγή ώστε να ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά στις περιόδους αιχμής ζήτησης. Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της περιοχής, η εξέλιξη αυτή σημαίνει ισχυρότερο βιομηχανικό αποτύπωμα στο Σχηματάρι, με πιθανές θετικές συνέργειες στην εφοδιαστική αλυσίδα, στις μεταφορές και στους τοπικούς προμηθευτές.

Αλμα στην ταχύτητα εμφιάλωσης σε βασικά μεγέθη

Η νέα γραμμή έχει σχεδιαστεί για να αυξάνει ουσιαστικά τον ρυθμό παραγωγής στα πιο συχνά ζητούμενα μεγέθη φιαλών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν:

Μέγεθος Πριν (φιάλες/ώρα) Μετά (φιάλες/ώρα) 500 ml 45.200 65.000 1 λίτρο 21.000 50.000 1,5 λίτρο 21.000 48.000

Αντίστοιχη ενίσχυση καταγράφεται και στη συσκευασία σε κιβώτια:

Μέγεθος Πριν (κιβώτια/ώρα) Μετά (κιβώτια/ώρα) 500 ml 1.883 2.708 1 λίτρο 3.500 8.333 1,5 λίτρο 3.500 8.000

Η αύξηση της ταχύτητας, που κατατάσσει τη γραμμή ανάμεσα στις ταχύτερες στον Όμιλο Coca-Cola HBC, συνοδεύεται από αναβάθμιση των υποδομών και των ροών μέσα στη μονάδα. Ο στόχος είναι σταθερή τροφοδοσία της αγοράς με μικρότερους χρόνους απόκρισης.

Μείωση πλαστικού και εξοικονόμηση ενέργειας

Σημαντικό σκέλος της επένδυσης αφορά τη βιωσιμότητα. Η εταιρεία κάνει λόγο για ετήσια μείωση χρήσης πλαστικού περίπου 520 τόνων. Το αποτέλεσμα προκύπτει από δύο παρεμβάσεις: αντικατάσταση του πλαστικού περιτυλίγματος με χάρτινη λαβή στις συσκευασίες, που εξοικονομεί 226 τόνους ετησίως, και επανασχεδιασμό φιάλης, καπακιού και ετικέτας, που αφαιρεί άλλους 294 τόνους.

Παράλληλα, η νέα τεχνολογία οδηγεί σε 52% περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης. Η μείωση υλικού και ενέργειας αναμένεται να έχει πρακτικό όφελος για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της μονάδας στο Σχηματάρι, στοιχείο με ιδιαίτερο βάρος για μια περιοχή με έντονη βιομηχανική δραστηριότητα.

Τι σημαίνει για το Σχηματάρι και τη Βοιωτία

Η αναβάθμιση ενισχύει τον ρόλο του Σχηματαρίου ως κόμβου παραγωγής για την εγχώρια αγορά αναψυκτικών και χυμών. Η μεγαλύτερη ταχύτητα σε κρίσιμα μεγέθη φιαλών μπορεί να βελτιώσει τη διαθεσιμότητα προϊόντων σε περιόδους αυξημένης ζήτησης, μειώνοντας πιθανά κενά ραφιού στο λιανεμπόριο της Στερεάς Ελλάδας και ευρύτερα.

Στο τοπικό επίπεδο, η σταθερή λειτουργία μιας γραμμής υπερ-υψηλής ταχύτητας μεταφράζεται σε ανάγκη για αδιάλειπτη τροφοδοσία πρώτων υλών και αποτελεσματική διαχείριση logistics. Αυτό τυπικά δημιουργεί ζήτηση για υπηρεσίες μεταφοράς, αποθήκευσης και τεχνικής υποστήριξης στην ευρύτερη περιοχή, με έμφαση στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον άξονα Σχηματαρίου–Οινόφυτων.

Τα επόμενα βήματα και οι προτεραιότητες

Με τη νέα γραμμή να εντάσσεται στις ταχύτερες του Ομίλου, η πρόκληση είναι η διατήρηση της ποιότητας, η ευελιξία αλλαγών μεταξύ διαφορετικών συσκευασιών και η συνέχιση της μείωσης πόρων. Η τοπική κοινωνία θα παρακολουθεί την εφαρμογή των αναβαθμίσεων στη πράξη, ειδικά ως προς τα μετρήσιμα οφέλη που ανακοινώθηκαν για πλαστικό και ενέργεια.