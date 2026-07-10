Σε αυξημένη ετοιμότητα το Κιλκίς λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Ενεργοποίηση μέτρων προληπτικού χαρακτήρα
Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναβάθμισε σήμερα την αξιολόγηση κινδύνου για τμήματα του Νομού Κιλκίς, που εντάσσονται στην κατηγορία 3 (υψηλός) στον επίσημο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ότι οι τοπικές υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και ότι απαιτείται η μέγιστη προσοχή από τους κατοίκους και τους επισκέπτες.
Η ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρεται επίσης στη Σάμο και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, αλλά για την περιοχή μας η σημασία είναι πρακτική: πρόκειται για καιρικές συνθήκες που, σε συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία, αυξάνουν την πιθανότητα εκδήλωσης εστιών.
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι
- Αποφεύγετε οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φλόγα στις εξωτερικές περιοχές.
- Μην καίτε ξηρά χόρτα ή αγροτικά υπολείμματα τις επόμενες μέρες.
- Αν εντοπίσετε καπνό ή φωτιά, ειδοποιήστε άμεσα την Πυροσβεστική στον αριθμό 199.
- Παρακολουθείτε τα τοπικά δελτία και τις οδηγίες πολιτικής προστασίας για ενδεχόμενες αλλαγές στην κατάσταση.
Οι τοπικές πυροσβεστικές δυνάμεις και η Πολιτική Προστασία πραγματοποιούν διαρκή παρακολούθηση και είναι έτοιμες να επέμβουν. Για τους κατοίκους αγροτικών και ημιαγροτικών περιοχών, η απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών κοντά σε κατοικίες και αγροτικά κτίσματα είναι απαραίτητη προληπτική κίνηση.
Πίνακας περιοχών υψηλού κινδύνου
|Περιφέρεια / Νομός
|Κατηγορία κινδύνου
|Κιλκίς (επιλεγμένες περιοχές)
|3 - Υψηλός
|Σάμος
|3 - Υψηλός
|Νομός Ρόδου (νησιά)
|3 - Υψηλός
Η κατάσταση αξιολογείται συνεχώς και τυχόν μεταβολές θα ανακοινωθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Για τους κατοίκους του νομού, η τήρηση των απλών προληπτικών μέτρων μειώνει σε μεγάλο βαθμό την πιθανότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς και περιορίζει τους κινδύνους για ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.
Σε περίπτωση που χρειαστεί εκκένωση ή ληφθούν έκτακτα μέτρα, οι τοπικές αρχές θα παράσχουν σαφείς οδηγίες και σημεία συγκέντρωσης. Η συνεργασία πολιτών και υπηρεσιών παραμένει καθοριστική για την αποφυγή μεγάλης οικολογικής καταστροφής.