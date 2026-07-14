Σε «κίτρινο» επίπεδο πυρκαγιών η Αχαΐα — αυξημένη ετοιμότητα για την Τρίτη 14/7

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας τοποθετεί την Αχαΐα στο «κίτρινο» για την Τρίτη 14 Ιουλίου. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα καθώς σε άλλες περιοχές η πρόβλεψη είναι πολύ υψηλού και υψηλού κινδύνου.

Αυξημένη επαγρύπνηση για την Τρίτη 14 Ιουλίου

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για την Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026. Στο επίπεδο «κίτρινο» τοποθετείται η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, γεγονός που σηματοδοτεί την ανάγκη προσοχής από πολίτες και αρμόδιες υπηρεσίες.

Στο ίδιο δελτίο, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 4) για σειρά νησιωτικών περιοχών, ενώ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 3) αναμένεται σε αρκετές άλλες περιοχές της χώρας. Οι περιοχές με κατηγορία 4 που αναφέρονται στο δελτίο είναι:

Κατηγορία Περιοχές 4 (πολύ υψηλός) Χίος, Σάμος, Ικαρία, Ρόδος, Κάλυμνος, Κως, Κάρπαθος, Ηράκλειο, Λασίθι «Κίτρινο» Αχαΐα

Η ανακοίνωση τονίζει την ανάγκη αυξημένης ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού και την επαγρύπνηση των τοπικών υπηρεσιών και των πολιτών, ιδίως σε περιοχές όπου οι καιρικές συνθήκες αυξάνουν τον κίνδυνο ανάφλεξης.

Τι σημαίνει για την Αχαΐα

Για την Αχαΐα, το «κίτρινο» επίπεδο σημαίνει ότι οι πολίτες πρέπει να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν οδηγίες αποφυγής κινδύνων που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Ειδικότερα, οι τοπικές αρχές και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας θα:

διατηρήσουν αυξημένη επαγρύπνηση στις περιπολίες και τους ελέγχους σε δασικές και περιαστικές περιοχές,

ενισχύσουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα οχημάτων και προσωπικού,

ενημερώσουν άμεσα τους κατοίκους σε περίπτωση μεταβολής του δείκτη κινδύνου.

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη βασικά μέτρα πρόληψης: αποφυγή ανάμματος φωτιάς σε εξωτερικούς χώρους, μη απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, προσοχή σε εργασίες που δημιουργούν σπινθήρες και αναφορά οποιασδήποτε ύποπτης εστίας άμεσα στις αρχές.

Τοπικές επιπτώσεις και οδηγίες

Αν και το επίπεδο για την Αχαΐα δεν βρίσκεται στις μεγαλύτερες κατηγορίες κινδύνου, ο κίνδυνος εξακολουθεί να υφίσταται, ειδικά σε περιοχές με ξηρή βλάστηση και ισχυρούς ανέμους. Για την προστασία της περιοχής και της περιουσίας των πολιτών συνιστώνται τα ακόλουθα πρακτικά μέτρα:

Καθαρισμός οικοπέδων και απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών κοντά σε οικίες.

Αποφυγή εργασιών που περιλαμβάνουν χρήση φωτιάς ή σπινθήρων σε υπαίθριους χώρους.

Έγκαιρη ενημέρωση για ενδεχόμενες εκκενώσεις ή περιορισμούς κυκλοφορίας από τις τοπικές υπηρεσίες.

Η συνεργασία πολιτών και υπηρεσιών είναι κρίσιμη για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών και για την ταχεία αντιμετώπιση κάθε συμβάντος.

Για συνεχή ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη του κινδύνου και τις αποφάσεις των τοπικών αρχών, οι πολίτες μπορούν να ακολουθούν τα επίσημα κανάλια της Πολιτικής Προστασίας και τις ανακοινώσεις των δήμων της Αχαΐας.

Οι πληροφορίες βασίζονται στον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για τις 14/7/2026 και στην τοπική αναφορά για την Αχαΐα.