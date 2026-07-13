Σε κλίμα κατάνυξης τα Εγκαίνια του νέου Ιερού Ναού του Οσίου Παϊσίου στα Χανιά

Διήμερος εορτασμός (11–12 Ιουλίου 2026) για τη μνήμη του Οσίου Παϊσίου και τα Εγκαίνια του ναού της Ενορίας Αγίου Χριστοφόρου: πλήθος πιστών, χειροθεσία νέου πρωτοπρεσβύτερου και ολοκλήρωση επταετούς ανέγερσης.

Διήμερη πανήγυρη και λαϊκή συμμετοχή

Με έντονα στοιχεία κατάνυξης και ευλάβειας η Ιερά Μητρόπολις Κυδωνίας και Αποκορώνου εόρτασε το διήμερο Σάββατο 11 και Κυριακή 12 Ιουλίου 2026 τη μνήμη του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου και τελέστηκαν τα Ιερά Εγκαίνια του ομώνυμου Ιερού Ναού στην Ενορία Αγίου Χριστοφόρου στα Χανιά. Ο ναός και οι περιβάλλοντες χώροι γέμισαν από πιστούς κάθε ηλικίας, με συνεχείς ροές επισκεπτών που προσέρχονταν για να προσκυνήσουν και να λάβουν την ευλογία της εορτής.

Ολοκλήρωση επταετούς έργου

Ο θεμέλιος λίθος του ναού είχε τεθεί στις 16 Ιουνίου 2019. Η ανέγερση του περικαλλούς κτίσματος διήρκεσε επτά χρόνια και ολοκληρώθηκε με την ευλογία της τοπικής Εκκλησίας, την επιμονή των εφημερίων της ενορίας και την οικονομική υποστήριξη πιστών από την Κρήτη, την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό. Μέρος του εσωτερικού έχει ήδη αγιογραφηθεί με ιδιαίτερη καλλιέπεια, σύμφωνα με την ορθόδοξη εκκλησιαστική παράδοση.

Ιερατικές πράξεις και μήνυμα προς την τοπική κοινότητα

Κατά τον Μέγα Πανηγυρικό Αρχιερατικό Εσπερινό το απόγευμα του Σαββάτου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Τίτου, πραγματοποιήθηκε η χειροθεσία του εφημερίου του ναού, π. Ζαχαρία Καραταράκη, σε Πρωτοπρεσβύτερο και Πνευματικό. Στην ομιλία του ο Σεβασμιώτατος επισήμανε τον ρόλο του πνευματικού πατέρα στην ανακούφιση του πόνου και στην πνευματική καθοδήγηση, τονίζοντας την ανάγκη για αγάπη, διάκριση και επιείκεια στην ποιμαντική διακονία.

«ένα μεγάλο θαύμα του Οσίου Παϊσίου»

Ο Μητροπολίτης χαρακτήρισε τη συγκέντρωση του λαού και την ολοκλήρωση του ναού ως «ένα μεγάλο θαύμα του Οσίου Παϊσίου», επισημαίνοντας ότι η συμμετοχή του κόσμου αποτελεί ζωντανή έκφραση πίστεως και αγάπης προς τον Άγιο.

Σημασία για την τοπική κοινωνία

Η λειτουργία του νέου ναού έχει πολλαπλές επιπτώσεις στην τοπική κοινότητα: ενισχύει το θρησκευτικό και πολιτιστικό αποτύπωμα της ενορίας, προσφέρει νέο χώρο λατρείας και κοινωνικής συνάθροισης και αποτελεί πόλο έλξης για προσκυνητές. Η αγιογράφηση και η αισθητική του εσωτερικού αναδεικνύουν την προσπάθεια διατήρησης της εκκλησιαστικής παράδοσης στην περιοχή.

Ημερομηνία θεμελίωσης: 16/06/2019

16/06/2019 Διάρκεια ανέγερσης: περίπου 7 χρόνια

περίπου 7 χρόνια Εορταστικές ημερομηνίες: 11–12/07/2026

11–12/07/2026 Κύριες τελετουργίες: Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χειροθεσία εφημερίου

Στοιχείο Πληροφορία Τοποθεσία Ενορία Αγίου Χριστοφόρου, Χανιά Προϊστάμενος τελετής Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Τίτος Νέος Πρωτοπρεσβύτερος π. Ζαχαρίας Καραταράκης Κύριος σκοπός Εορτασμός μνήμης Οσίου Παϊσίου και επίσημη λειτουργία ναού

Η μαζική προσέλευση πιστών και η επιμέλεια στην αγιογράφηση υπογραμμίζουν την τοπική δέσμευση για τη διαφύλαξη της θρησκευτικής παράδοσης και την κοινωνική συνοχή. Ο νέος ναός αναμένεται να λειτουργήσει ως σταθερό σημείο λατρείας και κοινωνικής δραστηριότητας για την ενορία και την ευρύτερη περιοχή των Χανίων.