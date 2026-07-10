Σε κρίση η σεζόν στη Σαντορίνη μετά την αντιπαράθεση Ξενοδόχων–Trivago

Η αντιπαράθεση με τη διεθνή πλατφόρμα και η απόσυρση προωθητικού υλικού έρχονται ενώ το νησί καταγράφει πτώση στις διεθνείς αφίξεις κατά τους κρίσιμους θερινούς μήνες, με τους ξενοδόχους να αξιώνουν χρηματοδότηση για εκστρατεία αποκατάστασης της φήμης.

Αναταράξεις στον τουρισμό: εικόνα, ζημιά και διεκδικήσεις

Η Σαντορίνη βρίσκεται σε φάση έντονης ανησυχίας για την πορεία της τουριστικής σεζόν, καθώς η τοπική ξενοδοχειακή κοινότητα έχει εξαπολύσει σφοδρή αντίδραση κατά της διεθνούς πλατφόρμας Trivago. Η αφορμή ήταν προωθητικό υλικό της πλατφόρμας που, με τη χρήση ψηφιακών απεικονίσεων τεχνητής νοημοσύνης, παρουσίασε εικόνες συνωστισμού στο νησί και προέτρεπε επισκέπτες να επιλέξουν άλλους προορισμούς. Η αντίδραση της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης (ΕΞΣ) ήταν άμεση και οδήγησε στην απόσυρση του επίμαχου υλικού και σε απολογητικό μήνυμα από τη μητρική εταιρεία.

Η διαμάχη όμως δεν περιορίζεται στη δημόσια αντιπαράθεση: οι ξενοδόχοι υποστηρίζουν ότι η διαφημιστική ενέργεια επέφερε ήδη ζημιά στην εικόνα του προορισμού, ιδίως σε μια περίοδο που το νησί έχει καταγράψει σημαντική πτώση διεθνών αφίξεων κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο σε σύγκριση με προηγούμενες σεζόν.

Αιτία κρίσης: προωθητικό περιεχόμενο Trivago με ψηφιακές απεικονίσεις.

προωθητικό περιεχόμενο Trivago με ψηφιακές απεικονίσεις. Αποτέλεσμα: απόσυρση υλικού και απολογητική επιστολή από τη μητρική εταιρεία.

απόσυρση υλικού και απολογητική επιστολή από τη μητρική εταιρεία. Απαιτήσεις ξενοδόχων: χρηματοδότηση ευρείας εκστρατείας θετικής προβολής για την αποκατάσταση του brand του νησιού.

Η Ένωση Ξενοδόχων προειδοποιεί πως, εάν η πλατφόρμα δεν αποδεχθεί τη χρηματοδότηση εκστρατείας προβολής, θα κινηθεί νομικά με αξιώσεις αποζημίωσης που περιγράφονται από την ΕΞΣ ως «πολλαπλών εκατομμυρίων ευρώ». Έχει ήδη ανατεθεί υπόθεση σε δικηγορική ομάδα που δρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ έχει προγραμματισθεί συνάντηση ανάμεσα στις δύο πλευρές για να εξεταστούν οι όροι πιθανής εξωδικαστικής συμφωνίας.

Τι σημαίνει αυτό για κατοίκους και επιχειρήσεις

Η πτώση των διεθνών αφίξεων σε μια περίοδο αιχμής μεταφράζεται άμεσα σε λιγότερες κρατήσεις, χαμηλότερα έσοδα και πιέσεις στην απασχόληση του τουριστικού κλάδου. Το νησί, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον εισερχόμενο τουρισμό, αντιμετωπίζει πρόκληση στην εξισορρόπηση της ζήτησης με το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και τα μισθολογικά, ειδικά εφόσον η εικόνα του προορισμού πλήττεται διεθνώς.

Το αίτημα της ΕΞΣ για χρηματοδότηση στοχευμένης επικοινωνιακής προσπάθειας, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, δεν αφορά απλώς τη διαφήμιση αλλά την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του προορισμού στη διεθνή αγορά. Αν η πλατφόρμα αποδεχθεί την πρόταση, θα πρόκειται για εξωδικαστική προσπάθεια επαναφοράς της ζήτησης· διαφορετικά, η υπόθεση αναμένεται να τραβήξει σε νομικά μονοπάτια.

Γεγονός Επίπτωση Προωθητικό υλικό Trivago με εικόνες συνωστισμού Δημόσια κατακραυγή, απόσυρση υλικού Πτώση διεθνών αφίξεων (Μάιος–Ιούνιος) Μείωση κρατήσεων και εσόδων Απαιτήσεις ΕΞΣ Χρηματοδότηση εκστρατείας ή νομικές διεκδικήσεις

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες του νησιού η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί πιθανές βραχυπρόθεσμες οικονομικές πιέσεις. Η τοπική οικονομία περιμένει την έκβαση της συνάντησης και ενδεχόμενων νομικών ενεργειών, που θα κρίνουν κατά πόσο η ζημιά στην εικόνα θα μετριαστεί ή θα ενταθεί.

Στο άμεσο μέλλον, η προσοχή στρέφεται σε δύο άξονες: την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης με την πλατφόρμα και τα μέτρα που θα λάβουν οι τοπικές αρχές και οι επιχειρηματίες για την προσέλκυση επισκεπτών. Η υπόθεση αποτελεί υπόμνηση της ευθραυστότητας μιας τουριστικής οικονομίας που εξαρτάται από ψηφιακές πλατφόρμες και διεθνή απήχηση.