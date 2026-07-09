Σε κυκλοφορία η νέα είσοδος της Πρέβεζας — οδικός άξονας για την πρόσβαση στη Νικόπολη

Παραδόθηκε νωρίτερα στην κυκλοφορία η νέα είσοδος της Πρέβεζας, έργο της Περιφέρειας Ηπείρου που συνδέει την Εθνική Οδό με την παλιά είσοδο και τον κόμβο στον Αρχαιολογικό Χώρο της Νικόπολης.

Νέα πύλη εισόδου για την Πρέβεζα

Δόθηκε σε κυκλοφορία η νέα είσοδος της πόλης της Πρέβεζας, έργο που αποτελεί τμήμα της ευρύτερης Παράκαμψης της Νικόπολης και έχει στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας προς τον αρχαιολογικό χώρο και την πόλη. Παρά την επίσημη ημερομηνία παράδοσης που προβλεπόταν με απόφαση της Περιφέρειας Ηπείρου για την Παρασκευή 10 Ιουλίου, οι προστατευτικές μπάρες αφαιρέθηκαν και η κυκλοφορία ξεκίνησε ήδη το μεσημέρι της Τετάρτης.

Ο νέος οδικός άξονας ξεκινά από την Εθνική Οδό, διασχίζει τον νέο κόμβο στην περιοχή του Μύτικα και καταλήγει στην παλιά είσοδο της Πρέβεζας, στον κόμβο κοντά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης. Η σύνδεση αυτή δημιουργεί έναν σύγχρονο και ασφαλέστερο δρόμο πρόσβασης για οχήματα και επισκέπτες.

Ποια είναι τα πρακτικά οφέλη

Μείωση χρόνων μετακίνησης: αναμένεται λιγότερη συμφόρηση στις υφιστάμενες εισόδους της πόλης.

αναμένεται λιγότερη συμφόρηση στις υφιστάμενες εισόδους της πόλης. Ασφαλέστερη κυκλοφορία: νέος άξονας με σύγχρονες προδιαγραφές.

νέος άξονας με σύγχρονες προδιαγραφές. Ενίσχυση τουρισμού: βελτιωμένη πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης.

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου τόνισε ότι το έργο αποτελεί κομμάτι μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης που στοχεύει στην αναβάθμιση της περιοχής. Επιπλέον, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, το επόμενο διάστημα θα ενεργοποιηθεί και ο ηλεκτροφωτισμός του οδικού άξονα, καθώς ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ήδη ολοκληρώσει τη σύνδεση του δικτύου ηλεκτροδότησης.

«Η ολοκλήρωση της νέας εισόδου ενισχύει τη σύνδεση με την Αρχαία Νικόπολη και αναβαθμίζει την τουριστική ταυτότητα της Πρέβεζας»,

Η σημασία της παρέμβασης δεν περιορίζεται στη βελτίωση της καθημερινής μετακίνησης. Η νέα είσοδος θεωρείται κρίσιμη για την ανάδειξη της Νικόπολης, καθώς η ύπαρξη λειτουργικών υποδομών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την υποψηφιότητα του αρχαιολογικού χώρου σε διεθνείς καταλόγους και για την αύξηση της επισκεψιμότητας.

Σύνοψη τεχνικών στοιχείων

Στοιχείο Περιγραφή Έργο Νέα είσοδος Πρέβεζας (τμήμα Παράκαμψης Νικόπολης) Σύνδεση Εθνική Οδός — κόμβος Μύτικα — παλιά είσοδος (κόμβος Αρχαιολογικού Μουσείου) Φορέας Περιφέρεια Ηπείρου Ηλεκτροφωτισμός Σύνδεση από ΔΕΔΔΗΕ σε φάση ολοκλήρωσης

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής, η νέα είσοδος αναμένεται να φέρει άμεσο ανακουφιστικό αποτέλεσμα στις μετακινήσεις και να διευκολύνει την προσέλευση επισκεπτών, ιδιαίτερα στην τουριστική περίοδο. Το έργο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό που στοχεύει στην ενίσχυση της προβολής της Νικόπολης ως σημαντικού αρχαιολογικού προορισμού.

Σε επόμενες ανακοινώσεις αναμένεται να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για την τελετή παράδοσης και για τη σταδιακή ενεργοποίηση των συμπληρωματικών υποδομών, ενώ οι τοπικές αρχές παρακολουθούν την κυκλοφοριακή ροή για τυχόν ρυθμίσεις που θα βελτιώσουν περαιτέρω την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία του νέου άξονα.

Γρηγόριος Δήμου, Ανταποκριτής Πρέβεζας — Show Time CY