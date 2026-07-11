Σε πλήρη χρήση η νέα είσοδος της Πρέβεζας μέσω της Νικόπολης — έργο με οικονομικές και πολιτιστικές προεκτάσεις

Παραδόθηκε σε κυκλοφορία η νέα παράκαμψη που επανασχηματίζει την πρόσβαση στην Πρέβεζα, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Ηπείρου και πρόσθετους πόρους για τη μετατόπιση υποδομών. Το έργο αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και να ενισχύσει τις προοπτικές του αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης.

Νέα οδική σύνδεση και ανάδειξη της Νικόπολης

Παραδόθηκε σήμερα σε χρήση η νέα είσοδος της πόλης της Πρέβεζας μέσω της παράκαμψης του αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης. Το έργο, που αποτελούσε σταθερό αίτημα των τοπικών κοινωνιών, χρηματοδοτήθηκε κυρίως από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» (ΕΣΠΑ) με αρχικό προϋπολογισμό 15,25 εκατ. ευρώ, ενώ για τη μετατόπιση του δικτύου ύδρευσης διατέθηκε πρόσθετη χρηματοδότηση σχεδόν 1 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Ηπείρου.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Ηπείρου, η νέα οδική σύνδεση βελτιώνει σημαντικά την οδική ασφάλεια και επιτρέπει την ενιαία διαχείριση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης. Η ενοποίηση του χώρου θεωρείται κρίσιμο βήμα για την προώθηση της υποψηφιότητάς του για ένταξη στον κατάλογο της UNESCO.

Η κατασκευή δεν συνάντησε τεχνικές δυσκολίες μεγάλης κλίμακας, ωστόσο η ολοκλήρωσή της καθυστέρησε καθώς κρίθηκε απαραίτητη η διεξαγωγή πρόσθετων αρχαιολογικών εργασιών και η μετακίνηση δικτύων ύδρευσης καθώς και άλλων υποδομών. Η Περιφέρεια επισημαίνει ότι το έργο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παρεμβάσεων που αφορούν τη βελτίωση της σύνδεσης της Πρέβεζας με βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής.

Κύριος χρηματοδότης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» (ΕΣΠΑ) — 15,25 εκατ. ευρώ

Πρόσθετη χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Ηπείρου — ~ 1 εκατ. ευρώ για μετατόπιση δικτύων

για μετατόπιση δικτύων Αναμενόμενα οφέλη: βελτίωση οδικής ασφάλειας, ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου, νέες αναπτυξιακές προοπτικές

Οι τοπικές αρχές, όπως ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέκος Καχριμάνης και ο αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας Στράτος Ιωάννου, τόνισαν την βαρύτητα της παράδοσης για την πόλη. Η Περιφέρεια δηλώνει ότι στρέφει πλέον την προσοχή της στην υλοποίηση και άλλων σημαντικών έργων, με προτεραιότητα τη σύνδεση της Πρέβεζας με την Ιόνια Οδό, που θεωρείται κομβική για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιφερειακής ενότητας.

Πηγή Χρηματοδότησης Ποσό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» (ΕΣΠΑ) 15,25 εκ. € Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Περιφέρεια Ηπείρου) ~1 εκ. €

Από τοπικής σκοπιάς, το έργο αποκτά σημασία όχι μόνο ως βελτίωση των κυκλοφοριακών ροών αλλά και ως εργαλείο τουριστικής και πολιτιστικής προβολής. Η ενοποίηση του αρχαιολογικού χώρου διευκολύνει τις επισκέψεις, μειώνει τους κινδύνους για τους πεζούς και προσφέρει τη δυνατότητα σχεδιασμού ενιαίων διαδρομών επισκεπτών και υποδομών εξυπηρέτησης. Για κατοίκους και επιχειρήσεις της Πρέβεζας, αναμένονται βραχυπρόθεσμα οφέλη στην προσβασιμότητα και μεσοπρόθεσμα αύξηση επισκεψιμότητας, εφόσον η υποψηφιότητα προς ένταξη στην UNESCO προχωρήσει.

Η Περιφέρεια επισημαίνει ότι, παρά την ολοκλήρωση της εισόδου, παραμένουν σε εξέλιξη εργασίες και παρεμβάσεις που θα συνοδεύσουν τη νέα σύνδεση και θα ενισχύσουν την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του οδικού δικτύου. Η τοπική κοινωνία καλείται να παρακολουθεί τις επόμενες κινήσεις στρατηγικού χαρακτήρα, ιδίως όσον αφορά τη σύνδεση με την Ιόνια Οδό, που θα διαμορφώσουν μακροπρόθεσμα την εικόνα της περιοχής.